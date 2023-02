BIDEN A KIEV MINACCIA LA GUERRA  CON LA RUSSIA.

Joe Biden e Volodimir Zelensky

Durante il suo incontro con Volodimir Zelensky al Palazzo Mariyinsky, Joe Biden ha firmato il libro dell’ospite d’onore. scrivendo: “Sono onorato di essere accolto di nuovo a Kiev per essere solidale e amico del popolo ucraino amante della libertà. Signor Presidente, la prego di accettare il mio più profondo rispetto per il suo coraggio e la sua leadership. Ucraina slava! (Gloria all’Ucraina!)”.

Lunedì scorso, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev, la capitale dell’Ucraina, promettendo l’impegno degli Stati Uniti nella guerra con la Russia “per tutto il tempo necessario”. La visita del “comandante in capo” al fronte consolida il conflitto non solo come una guerra americana, ma come il fulcro determinante e preminente dell’amministrazione Biden. Pochi giorni prima del primo anniversario della guerra e alla vigilia di un importante discorso del presidente russo Vladimir Putin, la visita di Biden ha lo scopo di trasmettere il messaggio: gli Stati Uniti sono tutti dentro. La visita di Biden in questa zona di guerra attiva è stata, nelle parole del direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield, “rischiosa” e “senza precedenti”, ma “questo era un rischio che Joe Biden voleva correre”. Sebbene la visita di Biden possa essere stata “rischiosa”, non è stata senza precedenti. Nel luglio 1944, il presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt riunì tutti i suoi principali comandanti del Pacifico a Pearl Harbor, Hawaii, per discutere la conquista finale del Giappone. Entro 13 mesi, gli Stati Uniti sgancerebbero due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, uccidendo almeno un quarto di milione di persone. Alla fine del 1966, il presidente Lyndon B. Johnson visitò il Vietnam del Sud, inaugurando un’importante escalation del coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Nel corso dell’anno successivo, più di 11.000 militari statunitensi avrebbero perso la vita, rispetto ai 6.000 dell’anno precedente.

Nella sua visita a Kiev, Biden sta tentando di rendere irreversibile l’impegno USA-NATO per l’escalation della guerra. C’è una crescente opposizione alla guerra all’interno della popolazione, mentre le continue invocazioni di Biden all'”unità” all’interno della NATO esprimono profonde preoccupazioni su quanto gli alleati della NATO degli Stati Uniti siano disposti ad andare verso una guerra diretta con la Russia. In un commento pubblicato lunedì, l’editorialista del Financial Times Gideon Rachman ha scritto: “Arriva un punto in molte guerre in cui le parti in guerra si chiedono in cosa si sono cacciate”. La Russia ha raggiunto questa fase a settembre, ha affermato, ma ora sta passando all’offensiva. “Con il primo anniversario dell’invasione russa che cade questa settimana, è l’alleanza occidentale che sostiene l’Ucraina che sta avendo difficili dibattiti politici”.

La visita di Biden a Kiev arriva in mezzo a gravi battute d’arresto per le forze per procura americane in Ucraina, che sono state armate ed equipaggiate al costo di oltre 100 miliardi di dollari. Rachman osserva: “L’ economia ucraina è in gravi difficoltà e dipende dagli aiuti occidentali.” Per questo motivo, influenti analisti occidentali sostengono che il tempo non è dalla parte dell’Ucraina e che se Kiev vuole vincere, deve farlo in fretta. Sotto le dichiarazioni pubbliche di ottimismo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di questo fine settimana, i funzionari della NATO hanno tranquillamente avvertito che la situazione che devono affrontare le forze armate ucraine è disastrosa. “Siamo in modalità guerra urgente”, ha dichiarato Josep Borrell, il massimo diplomatico dell’Unione europea. “Questa carenza di munizioni deve essere risolta rapidamente; è questione di settimane”, altrimenti l’Ucraina si trova di fronte alla prospettiva di una sconfitta militare. Queste dichiarazioni testimoniano un crescente riconoscimento del fatto che l’esercito ucraino sta subendo ingenti perdite e affronta la prospettiva del collasso senza rinforzi urgenti. La guerra ha una sua logica, che a un certo punto diventa un fattore importante dell’escalation stessa. Le potenze degli Stati Uniti e della NATO hanno istigato l’invasione reazionaria russa dell’Ucraina un anno fa, che è stata seguita dal dispiegamento di sempre maggiori somme di denaro e attrezzature militari sul campo di battaglia. Qualsiasi ritirata a questo punto comporterebbe una sconfitta devastante per la NATO e un crollo dell’influenza statunitense in Europa. È in gioco l’intera credibilità della NATO e, in particolare, dell’imperialismo americano. Ciò rende la guerra fino alla vittoria completa una questione esistenziale per l’imperialismo USA. La visita di Biden a Kiev smentisce anche ogni rimanente pretesa che Stati Uniti e NATO non siano parti dirette nel conflitto con la Russia. Ma se questa è una guerra della NATO, richiederà truppe della NATO. La visita di Biden è stata preceduta da uno spostamento coordinato da parte di funzionari del governo degli Stati Uniti, funzionari ucraini e media statunitensi per espandere pubblicamente la portata del coinvolgimento degli Stati Uniti e introdurre il concetto di “stivali sul terreno”.

Venerdì, il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland ha approvato apertamente, per la prima volta, gli attacchi ucraini in Crimea. “Questi sono obiettivi legittimi”, ha detto Nuland. “L’Ucraina li sta colpendo. Lo stiamo sostenendo”.

Durante il fine settimana, l’ex funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale Alexander Vindman ha dichiarato in un’intervista all’Associated Press che tutte le restrizioni all’intervento degli Stati Uniti in Ucraina sono state revocate. “Sono sempre più fiducioso che [la Casa Bianca] fornirà tutto ciò di cui gli ucraini hanno bisogno”, ha detto. “Sarà solo una questione di tempo”.

Durante il fine settimana, i media statunitensi hanno iniziato a discutere la prospettiva di dispiegare truppe di terra in Ucraina. Sabato, il Washington Post ha chiesto alla NATO di schierare “una convincente schiera di muscoli militari sul terreno”. Chuck Todd, l’ospite di “Meet the Press”, il principale talk show politico statunitense, ha chiesto: “Gli Stati Uniti e i loro alleati saranno in grado di sconfiggere Putin senza mettere a terra gli stivali della NATO o degli Stati Uniti?”

I funzionari ucraini, nel frattempo, stanno diventando ancora più espliciti nell’articolare gli obiettivi dei loro finanziatori a Washington. Domenica, Oleksiy Danilov, capo del Consiglio di sicurezza ucraino, ha dichiarato al Sun: “I nostri carri armati saranno sulla Piazza Rossa, nella capitale russa di Mosca, e questa sarà giustizia”. Lunedì, il giorno in cui Biden è arrivato a Kiev, il New York Times ha pubblicato un editoriale che sostiene la distruzione della Russia come stato-nazione, dichiarando: “La Russia non sarà una democrazia finché non crollerà”.

L’espansione degli obiettivi di guerra degli Stati Uniti si scontra con la realtà, tuttavia, che la politica dichiarata ufficialmente dalla Russia è quella di utilizzare armi nucleari per difendere il proprio territorio, inclusa la Crimea.

In risposta a questa realtà, i funzionari statunitensi stanno chiarendo che accettano pienamente la prospettiva di una guerra nucleare. Come ha affermato Eliot Cohen del Center for Strategic and International Studies in una recente intervista, per i funzionari statunitensi accettare di essere limitati dalla minaccia di ritorsioni nucleari russe significherebbe che “ci siamo scoraggiati”. Gli Stati Uniti hanno bisogno di “una vera mobilitazione industriale della difesa”, ha detto Cohen. Questo deve essere accompagnato da “uno sforzo concertato per spiegare al popolo americano perché questa guerra è davvero centrale per i nostri interessi”. In che modo, precisamente, la classe dirigente “spiegherà” al popolo americano che è nel “nostro interesse” rischiare una guerra nucleare contro l’Ucraina? Vale la pena ricordare le dichiarazioni di Zbigniew Brzezinski, che negli anni precedenti agli attentati terroristici dell’11 settembre scriveva che “la ricerca del potere. cioè l’egemonia globale degli Stati Uniti, non è un obiettivo che suscita la passione popolare, se non in condizioni di un’improvvisa minaccia o sfida al senso di benessere domestico del pubblico. Al pubblico non è stata raccontata una frazione di ciò che Biden, dopo aver viaggiato per 20 ore in treno, ha discusso mentre era a Kiev, sia con le forze per procura di Washington che con quelle della CIA e del personale militare statunitense, che sono già sul campo in Ucraina. La visita di Biden chiarisce che gli Stati Uniti sono impegnati in una massiccia escalation della guerra, con conseguenze incalcolabili per la popolazione dell’Ucraina, della Russia e del mondo intero.