DODICI PROPOSTE DELLA CINA PER LA PACE IN UCRAINA.

Presidente Xi Jinping, leader del Partito Comunista cinese.

Articolo pubblicato su Countercurrents e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Venerdì il Ministero degli Esteri cinese ha pubblicato sul suo sito web unaproposta per una soluzione politica della crisi in Ucraina. Il piano di risoluzione in 12 punti della Cina include un appello per una descalation e il cessate il fuoco.

Il documento afferma: “Tutte le parti dovrebbero mostrare razionalità e moderazione, evitare di alimentare le tensioni o adottare misure per aggravare il conflitto, evitare un’ulteriore escalation e impedire che la situazione vada fuori controllo, favorire i contatti tra Russia e Ucraina e la ripresa del dialogo diretto, promuovere graduale allentamento e distensione finché il fuoco e le ostilità cessano completamente”. Dice: “Dovrebbero iniziare i negoziati di pace. Dialogo e negoziati sono l’unico modo per risolvere la crisi in Ucraina. Tutti gli sforzi volti a risolvere pacificamente la crisi devono essere incoraggiati e sostenuti”. Inoltre, la Cina esorta a prestare attenzione e alleviare in modo adeguato i legittimi interessi e le preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi. “La mentalità della guerra fredda dovrebbe essere abbandonata. La sicurezza di un paese non dovrebbe essere garantita danneggiando la sicurezza di altri stati e la sicurezza regionale non può essere mantenuta attraverso il rafforzamento e l’espansione dei blocchi militari”, ha affermato il ministero degli Esteri cinese. “I legittimi interessi e le preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi dovrebbero essere presi in considerazione e opportunamente attuati”. Inoltre, Pechino esorta a risolvere la crisi umanitaria in Ucraina e impedire che si espanda. “La crisi umanitaria deve essere risolta. Tutte le misure che aiutano a mitigare la crisi umanitaria devono essere incoraggiate e sostenute. Le missioni umanitarie dovrebbero essere condotte in conformità con il principio di neutralità e imparzialità, al fine di non politicizzare le questioni umanitarie”, afferma il documento, aggiungendo che la sicurezza dei civili deve essere adeguatamente garantita. “È necessario aumentare gli aiuti umanitari nelle aree interessate, migliorare la situazione umanitaria, garantire un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli e impedire che la crisi si estenda”, ha affermato il ministero degli Esteri cinese. Inoltre, la Cina sostiene lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e chiede di creare condizioni favorevoli per questo. “La protezione dei civili e dei prigionieri di guerra deve essere garantita”, ha affermato il ministero. “La Cina sostiene uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, tutte le parti dovrebbero creare condizioni più favorevoli per questo”. Il documento sottolineava che tutte le parti in conflitto dovrebbero aderire al diritto umanitario internazionale, evitare attacchi contro civili e strutture civili, proteggere donne e bambini e difendere i diritti fondamentali dei prigionieri di guerra. Chiede inoltre di garantire che le esportazioni di grano verso il mercato globale continuino: “Tutte le parti devono onorare l’accordo sul trasporto di grano attraverso il Mar Nero – firmato da Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite – in una forma equilibrata, onnicomprensiva ed efficace .” Il documento esorta inoltre a prevenire la proliferazione delle armi nucleari ed evitare una crisi nucleare, e invita a mantenere la sicurezza delle centrali nucleari. “I rischi strategici devono essere ridotti. Le armi nucleari non devono mai essere usate, una guerra nucleare non deve mai essere scatenata. È necessario resistere all’uso delle armi nucleari e alle minacce di usarle, per prevenire la proliferazione nucleare e scongiurare una crisi nucleare”, afferma il documento. “La Cina si oppone fermamente agli attacchi alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari civili. Chiediamo a tutte le parti di rispettare il diritto internazionale, inclusa la Convenzione sulla sicurezza nucleare”. Inoltre, il ministero degli Esteri cinese si oppone a qualsiasi sanzione unilaterale sulla crisi in Ucraina, imposta senza una decisione pertinente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Le sanzioni unilaterali dovrebbero essere sospese”, afferma il documento. “Ci opponiamo all’introduzione di sanzioni unilaterali senza la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Deve essere garantita la stabilità delle catene di approvvigionamento e consegna. Tutte le parti dovrebbero proteggere debitamente il sistema esistente dell’economia globale, opporsi ai tentativi di politicizzarlo, strumentalizzarlo e renderlo un’arma”, continua la dichiarazione. Chiede inoltre uno sforzo congiunto per mitigare la crisi ei suoi effetti sulla cooperazione globale nei settori dell’energia, della finanza, del commercio alimentare e dei trasporti. “La comunità internazionale dovrebbe adottare misure per sostenere il recupero delle zone di conflitto. A questo proposito, anche la Cina è pronta ad aiutare e svolgere un ruolo costruttivo”, afferma il documento. Mosca esamina le iniziative di pace del Brasile sull’Ucraina. Mosca sta studiando le proposte di pace del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per l’Ucraina, ma sta tenendo conto dell’evoluzione della situazione “sul campo”, ha detto il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin in un’intervista alla TASS. “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Brasile sul tema della possibile mediazione al fine di trovare vie politiche per prevenire l’escalation in Ucraina, correggendo errori di calcolo nel campo della sicurezza internazionale sulla base del multilateralismo e considerando gli interessi di tutti gli attori. Stiamo esaminando le iniziative, principalmente dal punto di vista della politica equilibrata del Brasile e, naturalmente, prendendo in considerazione la situazione “sul campo””, ha affermato. Galuzin ha sottolineato l’importanza del punto di vista del Brasile, che è il partner strategico di Mosca sia a livello bilaterale che globale. “Stiamo interagendo in modo costruttivo nei BRICS, nel G20, nelle Nazioni Unite e nel suo Consiglio di sicurezza, dove questa nazione è ora rappresentata come membro non permanente”, ha aggiunto. La Russia apprezza che il Brasile non fornisca armi a Kiev nonostante le pressioni degli Stati Uniti, ha sottolineato il viceministro degli Esteri. “Vorrei sottolineare che la Russia apprezza la posizione equilibrata del Brasile nell’attuale situazione internazionale, il suo rifiuto delle misure coercitive unilaterali prese dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti contro il nostro paese e il rifiuto dei nostri partner brasiliani di fornire armi, attrezzature militari e munizioni al regime di Kiev”, ha detto. “Allo stesso tempo, possiamo vedere come Washington stia facendo pressione sul Brasile. Tale posizione sovrana merita rispetto”, ha aggiunto Galuzin. In precedenza, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato che i funzionari del paese non avevano intenzione di trasferire armi e munizioni a paesi terzi da utilizzare nel conflitto ucraino. La Russia sostiene la fine del conflitto ucraino, ma la soluzione della pace dipende dalle azioni degli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un’intervista ai media cinesi. “Sono convinto al 100% che i russi tendano a volere che questo conflitto finisca. Tutto dipende dagli americani. Fate (gli Stati Uniti) passi concreti verso la pace, e la pace ci sarà”, ha detto in un estratto video pubblicato da Pool One, un canale Telegram vicino al suo servizio stampa. Il presidente bielorusso ha affermato che “il nostro cammino in Ucraina è un cammino di pace



Stop alla guerra!