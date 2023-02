ARGENTINA 1985, UN FILM PERCHE’ NON ACCADA MAI PIU’.

Locandina del film Argentina 1985

“Argentina 1985″, diretto da Santiago Mitre e inerpretato da Ricardo Darín e Peter Lanzani, ha valori artistici, ha vinto premi ed è candidato agli Oscar, ma anche un valore politico. Il film racconta il processo a sei generali e tre ammiragli, ritenuti responsabili di torture, sparizioni e assassinii, durante il periodo della dittatura militare dal 24 marzo 1976 al 10 dicembre 1983. Il regista Santiago Mitre ha recentemente dichiarato a Il Manifesto:”Vengo da una famiglia molto compromessa politicamente, si parlava sempre della dittatura, anche se fortunatamente non abbiamo avuto nessuna vittima. Mio padre lavorava nel campo giuridico e in casa parlava del valore della giustizia, mio bisnonno era avvocato e anche il mio trisavolo. Per il resto a scuola tutto si riduceva a pochi paragrafi in fondo al libro. Per fare questo film ho molto studiato, ho fatto un grandissimo lavoro di ricerca. Per la parte giuridica ci ha aiutato molto Ocampo in persona, su come fosse la procedura per trattare con i testimoni, quale la maniera precisa di parlare. Mi hanno anche aiutato molto persone che lavorano nel campo della difesa dei diritti umani”. Imoltre ha aggiunto: “Sono successe cose orribili anche nei paesi latinoamericani come l’attentato alla vice presidente della repubblica, avvenuto proprio mentre eravamo alla Mostra di Venezia. Pensavamo fosse finito per sempre, che si fosse realizzato quel «Nunca más», mai più, che si dice alla fine del film, ma non è così. Da poco sono successi i fatti al palazzo del governo in Brasile, quindi anche in latinoamerica ci sono rigurgiti di destra, non solo in Europa, la destra sta guadagnando consenso. Però la giustizia continua a fare il suo corso, sono state emesse migliaia di condanne e si continuano a fare processi. È diventata una specialità dei giuristi argentini”.

Nunca más (in spagnolo “mai più”), è il titolo del rapporto della Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Argentina del settembre 1984, chiamata anche Comisión Sábato dal nome del suo presidente Ernesto Sábato. Voluto dal presidente argentino Raúl Alfonsín nei primi anni ottanta per indagare su migliaia di casi di desaparecidos avvenuti durante la dittatura militare argentina, riportava testimonianze su sequestri, torture ed eliminazioni di oppositori messi in atto dalle autorità militari.



Lo scrittore Ernesto Sábato consegna al presidente Raúl Ricardo Alfonsín il rapporto Nunca más