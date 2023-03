L’UCRAINA NAZISTA SECONDO GIL DE SAN VICENTE

Nazisti ucraini

Intervista di Carlos Aznares a Iñaki Gil de San Vicente, pubblicata su TelesurTv del 27 febbraio, e tradotta da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

La legittimità del regime ucro-nazista si sta indebolendo all’interno della stessa Europa.

In questa intervista, l’analista politico internazionale e militante rivoluzionario basco Iñaki Gil de San Vicente analizza cosa ha significato per l’Europa e il mondo la necessaria offensiva della Russia contro il regime nazista ucraino, e le conseguenze delle varie complicità derivanti dalle pressioni della NATO e soprattutto degli SIñaki Gil de San Vicenttati Uniti governo.

– Siamo a quasi un anno all’offensiva russa per denazificare l’Ucraina e la regione del Donbass, e soprattutto per smilitarizzare i settori che rappresentano un problema per la sicurezza territoriale russa. Potrebbe fare un breve bilancio di come la vede, partendo dall’idea che sia alcuni paesi della NATO che i media egemonici sottolineano che il riarmo dell’Ucraina deve essere accelerato perché altrimenti l’alleanza Europa-USA sarà costretta a farlo o può perdere la guerra. Lo ha rivelato anche lo stesso Borrell nell’ultimo intervento.

– Questa notizia che era già stata prodotta in precedenza ha due punti di vista. Uno, è che nessuno ci presta attenzione, in Europa si sta verificando una stanchezza, soprattutto nelle classi lavoratrici, che è legata a tutte le pressioni precedenti che c’erano, a tutti i tagli e gli aggiustamenti che continuano a essere fatti. Ed ora, a poco a poco, i compiti di informazione sulla realtà del sistema ucro-nazista, sulla realtà del comportamento russo, sul cosiddetto multipolarismo, la verifica che la Russia non è così isolata, che, al contrario, ha una tale capacità di resistenza che sorprende le istituzioni imperialiste. C’è molta preoccupazione per un fattore che non abbiamo analizzato rigorosamente, che è la situazione interna all’Europa e agli Stati Uniti. D’altra parte, devono dare la sensazione che la guerra possa essere vinta, perché le classi lavoratrici devono essere tenute ingannate. Dite loro: “ora faremo un sacrificio, perché possiamo vincere la guerra, e dopo i guadagni, i benefici che otterremo dal saccheggio della Russia saranno così enormi, che compenseranno il sacrificio che stiamo realizzando ora”. Questo fa parte dell’argomentazione. L’altra parte è la situazione nel mondo. Questa situazione sta sfuggendo di mano, come stiamo già vedendo. Ora ci sono cinque o sei diversi modelli di valuta che verranno scambiati per rimuovere il potere del petrodollaro e ridurre il potere del dollaro, dell’euro, della sterlina inglese, dello yen, ecc. Il multipolarismo cresce di giorno in giorno. Vediamo la situazione in Africa, che sta virando lentamente ma inarrestabilmente verso il multipolarismo, protestano contro le pressioni, chiedono aiuto, vediamo la stessa cosa in Nostra America. Vediamo la situazione in Cina, in India, in Iran, che è tremendamente positiva, la situazione in Turchia, ecc. Quindi, la NATO non può permettere la sensazione di fallimento, tanto meno che questo fallimento si materializzi.

– In questo contesto colpisce la forza di certe manifestazioni di settori popolari in diversi paesi europei, che dimostrano di essere stufi di sostenere governi che adorano il capitalismo.

– Vorrei sottolineare in particolare che c’è molta preoccupazione per il processo interno alla lotta di classe in Europa. Dobbiamo fare attenzione, lo avevamo già avvertito con largo anticipo, ma ora sta cominciando a succedere. In effetti, queste manifestazioni hanno avuto luogo all’interno del popolo nordamericano contro l’imperialismo nordamericano. Questa è una notizia gioiosa, buona e virtuosa, che ci fa ricordare, per esempio. situazioni della guerra del Vietnam.

– Possiamo dire che, un anno dopo l’inizio di questa offensiva, l’Ucraina è stata denazificata con successo? Perché la smilitarizzazione ovviamente non è stata ancora possibile, visto che c’è un flusso permanente di armi in arrivo dall’Europa e dagli Stati Uniti.

– Ci sono tre questioni da affrontare. In primo luogo, la denazificazione delle Repubbliche del Donbass è stata assicurata fin dall’inizio. Sappiamo che quelle Repubbliche avevano già tutta l’identità rivoluzionaria. Un’altra cosa è la denazificazione all’interno di quella che viene chiamata Ucraina centrale o Ucraina occidentale. L’Ucraina deve essere divisa in tre parti. L’Ucraina orientale è già liberata, l’Ucraina centrale è il campo di battaglia in questo momento e l’Ucraina occidentale è la più nazista. Ma tutti i dati indicano che all’interno dell’Ucraina centrale e persino nell’Ucraina occidentale stanno cominciando a esserci disordini sociali. In effetti, abbiamo già visto nei video, che sono riusciti a superare la rigida censura nazista e la manipolazione di massa dei media occidentali, dove compaiono picchetti di donne che rifiutano le forme naziste di coscrizione obbligatoria. Stiamo vedendo che ci sono già proteste, che la gente non vuole andare nell’esercito, che ci sono molte diserzioni. I dati che il Mossad ha diffuso di recente, sull’impressionante numero di morti che sta avendo il regime ucro-nazista, stanno colpendo il morale di molti. I rapporti rilasciati da osservatori democratici neutrali che sono per conto dell’esercito russo, che sopravvivono e rimangono persino all’interno dell’Ucraina, attestano la demoralizzazione al riguardo. Questa denazificazione sembra soddisfare condizioni oggettive. Questo è il secondo aspetto, ma rimane una terza situazione, e cioè che la legittimità del regime ucro-nazista si sta indebolendo all’interno della stessa Europa, nonostante gli sforzi tenaci, menzogneri e manipolatori della stampa imperialista. E sembra che questo fenomeno cominci a verificarsi anche negli Stati Uniti. Nel resto del mondo non è necessario, perché lo sanno con certezza, si sta diffondendo. Questo terzo livello è molto importante, che la popolazione europea si renda conto che sta sostenendo un nazista. Guardi, dati ben precisi: qualche giorno fa c’è stato un atto del “né-né”, proprio qui nello Stato spagnolo “a favore della pace”, “né con la Russia né con la NATO, dove ha partecipato un assassino, il cosiddetto “macellaio libico”, l’ex capo di Stato Maggiore della Difesa, José Julio Rodríguez, legato a Podemos, che guidava le truppe Nato spagnole che rasero al suolo la Libia e assassinarono Gheddafi. Un personaggio è atterrato con un paracadute della NATO, in direzione del potere. Sappiamo tutto questo personaggio. Ha fatto un intervento davanti a tutte le forze riformiste, tra cui la Sinistra Unita e altre simili. Questo atto è stato compiuto poche ore prima che si sapesse che il regime ucro-nazista di Zelensky ha abolito l’8 marzo, la Giornata internazionale delle donne lavoratrici, pochi giorni prima dell’abolizione del 1° maggio. Tutto questo sta scuotendo le bugie che erano state create in Europa sul regime ucraino. I sindacati gialli francesi, britannici e tedeschi non sanno come spiegare alle loro classi lavoratrici che il Primo Maggio è stato abolito. Il movimento femminista borghese pacifista ti sta dicendo “né con Zelensky né con Putin”, “né con la NATO né con Putin. Non sanno come spiegare che è stato cancellato l’8 marzo. Il regime ucro-nazista continua come una macchina del terrore. Quindi tutte le bugie che erano state create in Europa stanno iniziando a tremare. Questo fa parte della denazificazione, che è molto inquietante per la borghesia europea perché vedono che ciò potrebbe permettere una ricomposizione della lotta di classe, e la temono, hanno molta paura della lotta di classe che c’è in Gran Bretagna, in Francia, o quella che sta iniziando nello Stato spagnolo, in Euskal Herria e in Catalogna. Questo fa parte dell’effetto positivo che la guerra difensiva della Russia sta avendo per e all’interno delle Repubbliche del Donbass contro il nazismo.

– Un’altra cosa che credo sia importante ricordare in questo primo anno di inizio delle ostilità, è che è stata raggiunta una vittoria indiscutibile, e penso che sia ciò che li rende più nervosi, a livello di unità economica che si sta sviluppato tra Russia, Cina, Iran, India e alcuni dei nostri processi rivoluzionari americani. In altre parole, questo nuovo ordine economico che si scontra con l’ordine capitalista che ha prevalso impunemente fino a tempi molto recenti.

– Sì, ma non è solo un ordine economico, come sappiamo, è anche un ordine militare difensivo. Da un lato, ha una componente molto alta contro una delle principali armi dell’imperialismo, che è il terrore. Il terrore in tutte le sue forme. Quello di Al Qaeda, o di qualsiasi organizzazione terroristica della Nato, o anche contro il terrore del narco-capitalismo. C’è l’esempio del golpe in Perù e delle organizzazioni fasciste in Brasile; o le organizzazioni terroristiche colombiane che fanno parte degli eserciti mercenari internazionali. Un’alleanza difensiva contro quel terrore imperialista internazionale che tutti abbiamo subito e che è così strettamente legato alla NATO. È anche un’alleanza militare pratica. Negli accordi, ad esempio, recentemente con il Venezuela, o negli accordi tra Nicaragua e Russia; o la recente visita dei leader russi a Cuba. O quelle 25.000 tonnellate di grano che la Russia ha dato a Cuba. Questa è una capacità di difesa materiale. Oppure gli accordi militari tra Sudafrica, Russia e Cina, con manovre militari nella parte marittima controllata dal Sudafrica, che è una parte geostrategica perché è il passaggio forzato all’intera zona indo-pacifica. Ricordiamo che già nel 1986 Obama, quell’assassino premio Nobel per la pace, aveva detto che lo squadrone e la flotta aerea statunitensi dovevano essere centrati al 60% intorno alla Cina, questo era nel 2016.

– Stai parlando di una vera alleanza di autodifesa di nazioni che non sono d’accordo con l’impero.

– Questa alleanza militare che non è solo antiterrorismo avanza in mezzo mondo. Così, ad esempio, i problemi di riarmo che ha ora l’India, la lotta che c’è tra i due blocchi borghesi in India, un blocco filo-asiatico e un altro blocco filo-occidentale. Il problema della Turchia, per esempio, dove hanno cercato di fare un golpe e ora minacciano di fare lo stesso; i due turchi, quello filo-occidentale e quello filo-asiatico, o “pro-umano” per dirla a modo nostro. Insomma, questa alleanza difensiva va oltre l’alleanza economica. Ma non solo, se guardiamo agli accordi tra Iran e Russia, c’è una parte che è un accordo di riavvicinamento culturale, contro la dittatura della cultura anglosassone. Tutti gli accordi che si stanno realizzando in Medio Oriente, in Asia centrale, insistono sempre più sugli accordi culturali. Questo è già noto in Nostra America, che è un asse centrale che viene dal tempo di Bolívar e dal patto anfizionico di Panama. Anche l’unità culturale della nostra America sta avanzando. Indubbiamente, tutto ciò significa un duro colpo contro la dittatura globale dell’imperialismo occidentale guidato dagli Stati Uniti.

– Per finire, stavi proprio parlando di un atto del “Ni ni”, in nome della “pace”. Vi sono però forti dissensi nei confronti di questo modello che si può quasi definire collaborazionista. Ad esempio, lì viene convocato l’Euskal Herria per l’11 marzo, un atto dalle definizioni chiare e in cui viene avanzata l’idea di recuperare lo spirito antimperialista dell’Euskal Herria. Suppongo che tu sia d’accordo con l’appello lanciato dall’organizzazione internazionalista Askapena.

– Sì, infatti partecipo. Ci sono molti atti in questo momento nei Paesi Baschi contro e contro la NATO, contro il fascismo, contro l’imperialismo. Il motto “antimperialista Euskal Herria” si è già diffuso. C’è tutto questo dibattito sulla NATO con la manifestazione che si terrà a marzo e poi c’è un altro dibattito a seguito del bombardamento omicida da parte dell’esercito fascista internazionale, che comprendeva la parte franchista e gran parte della struttura franchista , in particolare la chiesa cattolica. Intendo il bombardamento di Guernica, ci sarà un atto ad aprile su tutto questo. C’è molta repulsione per tutto questo, ed è strettamente legata ai dibattiti interni che si svolgono sia all’interno dei Paesi Baschi che all’interno dello stato spagnolo e in gran parte dell’Europa, che definisce la NATO come un mezzo per distruggere nazioni e città. O come il pugno corazzato della controrivoluzione imperialista in questo momento. Tali aspetti vengono discussi in Euskal Herria in un contesto con una tendenza molto chiara alla lotta di classe. Si verifica anche in uno scenario in cui si avvicinano le elezioni e dove c’è un serio avanzamento della sinistra rivoluzionaria che si sta riorganizzando internamente. Questo progresso non viene ancora fatto così pubblicamente a livello di forze in strada, anche se sta iniziando a diventare visibile.



Iñaki Gil de San Vicente