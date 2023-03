Enrico Letta ed Ely Schlein

Ely Schlein avendo vinto le primarie del PD deve sostituire il guerrafondaio Enrico Letta che ha dichiarato che dare armi all’Ucraina à nel DNA del Partito Democratico, una poisizione condivisa anche dai parlamentari dem, compreso Ely Schlein, che hanno votato l’invio. Comunque sul tema la posizione di Ely Schlein non prende le distanze queste posizioni.

La linea non cambia. Una rassicurazione che Elly Schlein ha subito dato ai dirigenti del Partito democratico e allo stesso segretario uscente Enrico Letta a margine della simbolica cerimonia di passaggio delle consegne in via del Nazareno. Sul sostegno all’Ucraina e sulla linea di convinta partecipazione alla Nato, la nuova segretaria dei dem assicura che non farà cambi di strategia e indirizzo rispetto a quanto deciso finora dal Pd in Parlamento: “Lei d’altronde ha votato l’ultimo decreto sull’invio delle armi”, ricordano diversi esponenti democratici che l’hanno sostenuta in queste primarie.

L’Italia è uno dei paesi che maggiormente ha fornito armi all’ ucronazista Volodymir Zelensky