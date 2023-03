La previsione di Orsini: “Inevitabile, la guerra finirà con enormi concessioni a Putin”

Orsini: “Non esiste nemmeno una possibilità su un milione di miliardi che Kiev spazzi via la Russia dall’Ucraina apriamoci subito a una trattativa.”

La previsione di Orsini

Alessandro Orsini, ospite di ‘Cartabianca’, ha ripetuto la sua “previsione” sullo sviluppo della guerra tra Russia e Ucraina, a poco più di un anno dall’inizio del conflitto innescato dall’invasione russa decisa da Vladimir Putin.

Il professore di Sociologia del terrorismo e commentatore fisso del programma #cartabianca su Rai3, ha negato che il Cremlino stia pianificando un golpe nella Repubblica di Moldova: “È improbabile che Putin la voglia attaccare, fosse solo per ragioni geografiche. In Transnistria non ha truppe sufficienti per un’invasione terrestre. È un’esagerazione dei media”.

Orsini ha poi ribadito che non esiste una soluzione militare alla guerra in Ucraina e ha fatto una previsione: “Con un margine di errore pari a zero dico che se non si fanno delle concessioni alla Russia continueremo a vedere gli ospedali distrutti. Sempre con un margine di errore pari a zero affermo che il conflitto finirà con una grossa concessione territoriale a Putin a meno che non si finisca tutti quanti nell’inferno nucleare. Sto solo anticipando i tempi per evitare migliaia di altri morti”.

Orsini ha concluso poi perentoriamente: “Non esiste nemmeno una possibilità su un milione di miliardi che Kiev spazzi via la Russia dall’Ucraina apriamoci subito a una trattativa.”

Alessandro Orsini a Cartabianca 28/02/2023