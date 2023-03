Brexit, Rishi Sunak accorda con l’Ue una “posizione speciale” per l’Irlanda del Nord

Il Partito Unionista Democratico irlandese ci ha messo molto tempo a capire quanto poco conti la sua voce nei circoli dirigenti britannici, ma Rishi Sunak lo ha ora aiutato nel suo percorso di consapevolezza.

L’accordo siglato con l’UE anticipa la forma futura delle relazioni che la Gran Bretagna e la sua classe dirigente – una categoria che include anche la leadership del Partito Laburista – desidera.

Sunak descrive il nuovo accordo come quello che darà vita a “la zona economica più eccitante del mondo” proprio per l’accesso al mercato unico del Regno Unito e dell’UE. Secondo Sunak, lo staterello britannico a bassa democrazia è “un luogo incredibilmente attraente per gli investimenti commerciali”.

Questo riflette lo stato d’animo di alcuni settori commerciali e agricoli dell’Irlanda del Nord, per i quali i miti unionisti non contano più contro le prospettive di maggiori profitti.

Anche i più irriflessivi tra i seguaci del DUP sanno che una salsiccia lavorata nella Repubblica d’Irlanda con animali che pascolano nei campi verdeggianti dell’Irlanda non è meno gustosa di una prodotta in Inghilterra, Galles o Scozia. Ora stanno iniziando a capire che sono da soli e che nessuna velata minaccia di violenza da parte di gangster paramilitari o retorica esagerata da parte della tendenza del Vecchio Testamento cambierà le cose.

E le cose stanno così: c’è ancora un confine lungo il mare d’Irlanda, ma ora c’è un canale rosso e uno verde, mentre le transazioni commerciali nel nord dell’Irlanda saranno ancora soggette alla Corte di giustizia europea.

L’argomento per gran parte del capitalismo britannico è sempre stato quello di stabilire quanto sia accettabile il quadro normativo dell’UE – essenzialmente un meccanismo per costringere i concorrenti a sostenere gli stessi costi sociali per fare affari che devono affrontare i produttori tedeschi.

Anche tra i politici conservatori c’è una certa consapevolezza che un’economia britannica basata su bassi salari, servizi e banche predatorie ha una scarsa redditività a lungo termine e che sono necessari investimenti in competenze di alto livello, ricerca, tecnologia e ingegneria avanzata di tutti i tipi se si vuole che la Gran Bretagna rimanga nella prima lega delle economie.

Sebbene l’adesione della Gran Bretagna al Mercato Comune, alla CEE e poi all’Unione Europea sia sempre stata piena di contraddizioni, la facilità con cui ha permesso al duopolio atlantista Regno Unito/Stati Uniti di plasmare gli eventi sul continente ha superato i problemi che ha presentato per alcuni settori del capitale britannico.

Circa una generazione fa, la saggezza diffusa nella maggior parte del movimento operaio – e riflessa nelle posizioni ufficiali del Partito Laburista e del TUC – era l’opposizione all’adesione della Gran Bretagna.

Una volta che il movimento operaio degli anni Settanta è stato messo fuori gioco, il miraggio di un’”Europa sociale” ha ingannato un numero sufficiente di sindacalisti per abbandonare i loro istinti di classe e consentire alla destra laburista (e al nascente SDP) di cambiare la politica.

Se concepiamo l’adesione della Gran Bretagna come un’estensione del potere statunitense, allora le obiezioni del generale de Gaulle hanno senso. Oggi possiamo comprendere la sensazione ancora palpabile tra gli europei che temono che la prossima guerra degli Stati Uniti sarà combattuta sul loro continente.

L’interesse a medio termine del capitalismo monopolistico britannico è quello di avere un rapporto commerciale e di scambio con l’UE il più armonioso possibile, compatibile con il minor numero di vincoli alle sue operazioni globali e interne. La nostra classe dirigente ha impiegato mezzo decennio a favorire l’instabilità del Partito Conservatore per realizzare la “Brexit lite” che desiderava quando il popolo britannico, per sua sfortuna, ha deciso diversamente.

Queste questioni non saranno risolte finché l’Irlanda non sarà una sola e il destino del suo popolo sarà solo nelle sue mani – mentre il recupero della sovranità irlandese è la precondizione per la nostra.