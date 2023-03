[Podcast] La guerra del Gas con Demostenes Floros

Dal Febbraio del 2022 il mondo è cambiato ben oltre i confini della tragedia della guerra in Ucraina, che ha in parte innescato alcuni eventi globali e ha in altri casi accelerato dinamiche già in corso. Un piano di lettura imprescindibile per comprendere i processi economici, geopolitici, ecologici e sociali che si sono messi in marcia è quello che riguarda il terremoto occorso nei mercati e nelle politiche energetiche legate allo scontro in corso. Guerriglia Radio intervista Demostenes Floros, analista e Senior Energy Economist presso il CER, Centro Europa Ricerche.

Navigazione articoli