La Cina è di nuovo in piena espansione economica

Congresso nazionale del popolo a Pechino: si prevede una crescita economica sostenuta. Aumento della spesa per la difesa in vista della crescente minaccia militare.

di Von Jörg Kronauer – Junge Welt*

Pechino si aspetta un ritorno a una ricca crescita economica quest’anno. Come ha annunciato domenica il premier uscente Li Keqiang in occasione dell’apertura della riunione annuale dell’Assemblea nazionale del popolo, il governo cinese punta a una crescita di “circa il cinque per cento” nel 2023. Ciò renderebbe la Repubblica Popolare ancora una volta una delle economie con la crescita più forte al mondo. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede una crescita globale media del 2,9%.

L’anno scorso, a causa della pandemia, la Cina ha mancato di molto l’obiettivo di crescita, raggiungendo solo il 3%; tuttavia, è l’unico grande Paese la cui produzione economica non si è ridotta in nessun anno durante la pandemia della corona. Questo è uno dei motivi per cui, come si legge in un rapporto presentato domenica al Congresso del Popolo, si è evitato il ritorno della povertà assoluta nel Paese. Secondo uno studio della Banca Mondiale, solo nel 2020 ben 70 milioni di persone in tutto il mondo sono sprofondate nella povertà assoluta a causa delle conseguenze della pandemia – l’aumento più forte da quando la Banca Mondiale ha iniziato a misurare la povertà.

Allo stesso tempo, Li ha preparato il Congresso del Popolo ai tempi difficili che lo attendono. La crescita deve essere combattuta in condizioni globali sfavorevoli. L’economia globale, afflitta tra l’altro da un’inflazione elevata, sta “perdendo colpi”. Inoltre, “i tentativi esterni di sopprimere e contenere la Cina” si sono intensificati. Quest’ultimo si riferiva all’ingigantirsi della guerra economica degli Stati Uniti contro la Repubblica Popolare. Le “incertezze dell’ambiente esterno” si osservano anche a livello militare, ha osservato Li, riferendosi ad esempio all’estesa militarizzazione della prima catena di isole al largo delle coste cinesi (Giappone, Taiwan, Filippine), ma anche all’aumento delle attività militari degli Stati europei nella regione Asia-Pacifico. Pechino sta ancora cercando di evitare che gli Stati Uniti e l’Unione Europea serrino i ranghi contro la Repubblica Popolare. Il presidente del Congresso del Popolo, Wang Chao, ha dichiarato nel fine settimana che la Cina non vede “differenze e conflitti strategici fondamentali” con l’UE e che, a differenza degli Stati Uniti, considera l’Europa un “partner strategico completo”.

In vista del rapido aumento della minaccia militare, tuttavia, la Repubblica Popolare sta portando avanti anche il suo riarmo. Questa voce di bilancio crescerà di circa il 7,2% quest’anno. Le forze armate devono “rafforzare la loro prontezza al combattimento e migliorare le loro capacità militari”, ha spiegato Li. Il bilancio militare cinese per il 2023 è stimato in circa 225 miliardi di dollari, poco meno dell’1,5% del prodotto interno lordo cinese. In cifre assolute, questa cifra è ancora molto lontana dal bilancio della difesa degli Stati Uniti (2023: 816 miliardi di dollari). Tuttavia, aggiustato per il potere d’acquisto, è già più del 50% del bilancio della difesa statunitense. Nell’ambito del potenziamento degli armamenti contro la minaccia rappresentata dalle ex potenze coloniali, anche le aziende cinesi produttrici di armi si sono rafforzate; nella classifica SIPRI dei maggiori produttori di armi al mondo, sette delle prime 20 aziende provengono ora dalla Cina.

Nel corso della riunione annuale dell’Assemblea del Popolo, il successore di Li Keqiang, Li Qiang, sarà inaugurato ufficialmente come primo ministro. Inoltre, è imminente la conferma di Xi Jinping nella carica di Presidente dello Stato. Xi inizierà il suo terzo mandato, con la prospettiva di poterne svolgere un quarto, proprio come il cancelliere Helmut Kohl e la cancelliera Angela Merkel in Germania.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa