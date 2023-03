Il ministro Qin Gang spiega ai media la politica estera cinese

Il 7 marzo 2023 si è tenuta una conferenza stampa a margine della prima sessione del 14° Congresso Nazionale del Popolo presso il Media Center, durante la quale il ministro degli Esteri Qin Gang ha risposto alle domande dei media cinesi e stranieri sulla politica estera e le relazioni esterne della Cina. Di seguito la traduzione integrale della conferenza stampa.

Qin Gang: Amici dei media, buongiorno. Sono molto lieto di incontrarvi. Mentre il mondo sta attraversando grandi cambiamenti mai visti in un secolo, la Cina continuerà a perseguire una politica estera indipendente di pace e continuerà ad attuare la strategia reciprocamente vantaggiosa dell’apertura. La Cina sarà sempre un costruttore di pace mondiale, un contributore allo sviluppo globale e un difensore dell’ordine internazionale. Sono ora pronto a rispondere alle vostre domande.

China Central Television: le persone in patria e all’estero hanno grandi aspettative per la diplomazia cinese nel 2023. Quali saranno le priorità e i punti salienti della diplomazia cinese, in particolare nella diplomazia dei capi di Stato? Come nuovo ministro degli Esteri, come immagina la diplomazia cinese negli anni a venire?

Qin Gang: Siamo nel primo anno di piena attuazione dei principi guida stabiliti dal 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese. Il Congresso ha delineato piani di alto livello per la diplomazia cinese, identificato le nostre missioni e compiti e preso accordi strategici a tal fine. Con la situazione COVID che sta migliorando in Cina, stiamo riprendendo costantemente gli scambi con il mondo. Abbiamo premuto il “pulsante di accelerazione” e fatto squillare le trombe della nostra diplomazia.

Seguiremo la guida della diplomazia dei capo di Stato. In particolare, garantiremo il successo dei due grandi eventi diplomatici che ospiteremo: il primo vertice Cina-Asia centrale e il terzo Belt and Road Forum for International Cooperation, che saranno la vetrina del carattere distintivo della diplomazia cinese.

Assumeremo come nostra missione la difesa degli interessi fondamentali della Cina. Ci opponiamo fermamente a qualsiasi forma di egemonismo e politica di potere. Ci opponiamo fermamente alla mentalità della guerra fredda, al confronto tra blocchi e agli atti per contenere e frenare lo sviluppo di altri Paesi. Salvaguarderemo risolutamente la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina.

Costruiremo le nostre estese partnership. Perseguiremo il coordinamento e solide interazioni tra i principali Paesi, cercheremo l’amicizia e la cooperazione con altri Paesi e promuoveremo un nuovo tipo di relazioni internazionali. La Cina ha una crescente rete di amici, ha stretto sempre più nuove amicizie e ha rafforzato i legami con i vecchi amici.

Assumeremo l’apertura e lo sviluppo come il nostro obiettivo. Faciliteremo uno sviluppo di alta qualità e un’apertura di alto livello. Respingeremo il “disaccoppiamento” e ci opporremo alla rottura delle catene industriali e di approvvigionamento e all’imposizione di sanzioni unilaterali. Sosterremo un’economia mondiale aperta e inclusiva e genereremo nuove opportunità per il mondo con il nostro nuovo sviluppo.

Prenderemo il multilateralismo come via da seguire. Promuoveremo la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, promuoveremo una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali e renderemo la governance globale più giusta ed equa. Offriremo maggiori e migliori intuizioni e soluzioni cinesi per aiutare ad affrontare le sfide comuni dell’umanità.

Prenderemo come principio guida la “diplomazia per il popolo”. Terremo sempre presente il benessere e la sicurezza dei nostri compatrioti d’oltremare e onoreremo il nostro impegno a servire il popolo. Miglioreremo il servizio e la protezione dei cittadini e delle istituzioni cinesi all’estero per rendere i loro viaggi e scambi all’estero più sicuri e convenienti.

Il mondo è tutt’altro che tranquillo, essendo invischiato in turbolenze e trasformazioni intrecciate, lo scontro tra unità e divisione e la coesistenza di opportunità e sfide. Il nuovo viaggio della diplomazia cinese sarà una spedizione di glorie e sogni, e sarà anche un lungo viaggio attraverso mari in tempesta. Più difficile è la missione, più gloriosa è la sua realizzazione. Sotto la solida guida del Comitato Centrale del PCC con al centro il compagno Xi Jinping, metteremo in piena pratica il pensiero di Xi Jinping sulla diplomazia, seguiremo le decisioni del 20° Congresso del PCC e sosterremo i nostri obiettivi di politica estera per salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune. Affronteremo le sfide frontalmente, ci assumeremo con coraggio le responsabilità, promuoveremo un ambiente esterno favorevole alla costruzione di un moderno Paese socialista sotto tutti gli aspetti e scriveremo un nuovo capitolo nella diplomazia distintiva di grande Paese della Cina nella nuova era.

Rose al-Yūsuf: Molti vedono il percorso cinese verso la modernizzazione come un nuovo percorso verso la modernità che ispirerà altri Paesi, in particolare i Paesi in via di sviluppo. Come vede il significato del percorso cinese verso la modernizzazione per il mondo?

Qin Gang: In effetti, come ha detto lei, la “modernizzazione cinese” è diventata una frase popolare nel mondo. Raggiungere la modernizzazione per un Paese di oltre 1,4 miliardi di persone sarà un’impresa senza precedenti nella storia umana, di per sé di profondo significato globale.

La modernizzazione cinese offre soluzioni a molte sfide che lo sviluppo umano deve affrontare. Sfata il mito secondo cui la modernizzazione è occidentalizzazione; crea una nuova forma di promozione umana; e fornisce un’importante fonte di ispirazione per il mondo, in particolare per i Paesi in via di sviluppo. Per come la vedo io, la modernizzazione cinese ha almeno cinque caratteristiche:

In primo luogo, l’indipendenza. Il motivo per cui il percorso cinese verso la modernizzazione funziona è proprio perché è sviluppato in Cina e radicato nella cultura cinese, e si adatta bene alle condizioni nazionali della Cina. Il successo della Cina nello sviluppo dimostra anche che ogni Paese ha il diritto e la capacità di scegliere la propria strada e di tenere saldamente nelle proprie mani il proprio futuro.

In secondo luogo, mettere il popolo al primo posto. La modernizzazione cinese è la modernizzazione della prosperità comune per tutti. Si tratta di raggiungere sia l’abbondanza materiale che l’arricchimento etico-culturale per il popolo. La modernizzazione non dovrebbe servire solo gli interessi di pochi Paesi o individui. Non dovrebbe rendere i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Né dovrebbe portare all’impoverimento culturale, al degrado morale o al disordine. I popoli di tutto il mondo dovrebbero godere del diritto di cercare lo sviluppo da pari a pari e perseguire la felicità.

Terzo, sviluppo pacifico. La modernizzazione cinese non è perseguita attraverso la guerra, la colonizzazione o il saccheggio. Si dedica alla pace, allo sviluppo, alla cooperazione e al reciproco vantaggio e si impegna per l’armonia tra l’umanità e la natura. È un nuovo percorso diverso dalla modernizzazione occidentale.

Quarto, apertura e inclusività. La modernizzazione dell’umanità non dovrebbe essere uno spettacolo di un fiore, ma di cento di fiori che sbocciano. È importante rispettare il diritto di ogni Paese a perseguire un percorso di modernizzazione adeguato alla propria realtà nazionale e incoraggiare lo scambio e l’apprendimento reciproco, in modo che tutti prosperino e prosperino insieme.

In quinto luogo, lavorare sodo in unità. Il successo della Cina dimostra che agire in disunione come un mucchio di granelli di sabbia non ci porterà da nessuna parte e che solo lottando uniti possiamo unire le forze. Persevereremo nella realizzazione del progetto stabilito fino a quando non diventerà realtà. Scontri tra parti, discorsi vuoti e frequenti voltafaccia politici come si vedono in certi Paesi renderanno anche il miglior progetto solo un’illusione e un castello in aria.

Il processo di modernizzazione cinese è un impulso alla forza per la pace, la giustizia e il progresso nel mondo. Speriamo e crediamo che mentre sempre più Paesi iniziano il proprio viaggio di modernizzazione, la visione di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità diventerà realtà.

TASS: Come vede il futuro delle relazioni Russia-Cina? Fornirà un nuovo modello per le relazioni tra Stato e Stato? Il presidente cinese visiterà la Russia dopo le sessioni del Congresso Nazionale del Popolo e del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese? È possibile per i nostri due Paesi abbandonare l’uso del dollaro USA e dell’euro negli accordi commerciali bilaterali?

Qin Gang: Lei menzionato il modello per le relazioni tra i principali Paesi. Questa è una buona prospettiva per osservare le relazioni Cina-Russia. I principali Paesi dovrebbero capire cosa vogliono l’uno con l’altro: costruire blocchi esclusivi o promuovere un’amicizia aperta e sincera. Cina e Russia hanno trovato un percorso di relazioni tra grandi Paesi caratterizzato da fiducia strategica e buon vicinato, dando il buon esempio per un nuovo tipo di relazioni internazionali.

Alcuni Paesi che sono inclini a vedere le relazioni Cina-Russia attraverso la lente delle alleanze della guerra fredda non vedono altro che la propria immagine. La relazione Cina-Russia si basa sulla non alleanza e sul non confronto e non è mirata a terzi. Non è una minaccia per nessun Paese, né è soggetto ad alcuna interferenza o discordia seminata da terzi. Con Cina e Russia che lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, e l’equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti. Più il mondo diventa instabile, più diventa imperativo per Cina e Russia portare avanti costantemente le loro relazioni.

L’interazione tra i capi di Stato è la bussola e l’ancora delle relazioni Cina-Russia. Sotto la guida strategica dei due presidenti, il partenariato strategico globale Cina-Russia di coordinamento per la nuova era crescerà sicuramente sempre più forte.

Per quanto riguarda le valute da utilizzare nel commercio Cina-Russia, la risposta è semplice. Direi qualunque sia efficiente, sicura e credibile. Le valute non dovrebbero essere carte vincenti per sanzioni unilaterali, tanto meno un travestimento per il bullismo o la coercizione.

Quotidiano del Popolo: L’Iniziativa di sviluppo globale (GDI) e l’Iniziativa di sicurezza globale (GSI) proposte dal presidente Xi Jinping sono state accolte con favore da molti Paesi. Che ruolo vuole giocare la Cina nel rafforzare e migliorare la governance globale? Quali ulteriori passi saranno necessari a tal fine?

Qin Gang: Tra i cambiamenti e la confusione, le persone si chiedono cosa c’è di sbagliato nel nostro mondo e cosa dovremmo fare al riguardo. L’umanità è arrivata a un nuovo bivio. Tenendo a mente le lezioni della storia così come il benessere del mondo e di tutta l’umanità, il presidente Xi Jinping ha proposto il giusto approccio alla governance globale. Negli ultimi dieci anni della nuova era, il presidente Xi Jinping ha presentato una serie di importanti iniziative e proposte, tra cui la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, la Belt and Road Initiative, i valori comuni dell’umanità, la GDI e la GSI. Il messaggio centrale di queste iniziative è che i paesi sono interdipendenti, l’umanità ha un futuro condiviso e la comunità internazionale deve unirsi per la cooperazione. Con la solidarietà e la cooperazione, possiamo sconfiggere il COVID, affrontare il cambiamento climatico, affrontare il deficit di pace, sicurezza, sviluppo e governance e costruire un mondo aperto, inclusivo, pulito e bello di pace duratura, sicurezza universale e prosperità comune.

Tuttavia, il percorso verso la governance globale è tutt’altro che agevole. Un antico filosofo cinese osservava che “la buona volontà porta al buon governo mentre l’inimicizia porta al caos”. Un altro antico filosofo sottolineava che “il dominio degli interessi egoistici porta al caos mentre lo stato di diritto porta al buon governo”. La morale di queste sagge massime è che la governance globale dovrebbe essere promossa in conformità con la legge e i principi del diritto internazionale sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; l’equità e la giustizia devono essere sostenute mentre l’egemonismo e gli interessi egoistici devono essere respinti; la solidarietà deve essere difesa mentre la divisione e il confronto devono essere abbandonati. I Paesi in via di sviluppo rappresentano oltre l’80% della popolazione mondiale e oltre il 70% della crescita economica globale. Le persone nei Paesi in via di sviluppo hanno diritto a una vita migliore e i Paesi in via di sviluppo hanno diritto a una maggiore rappresentanza e a una voce più forte negli affari internazionali.

Una giusta causa dovrebbe essere perseguita per il bene comune. La Cina terrà a mente gli interessi del mondo, prenderà parte attiva alla governance globale e contribuirà maggiormente alla pace e allo sviluppo mondiali e al progresso umano.

NBC: Lei una volta ha scritto: “Il futuro dei popoli americano e cinese – anzi, il futuro dell’intero pianeta – dipende da una relazione Cina-USA sana e stabile“. Relazione sana e stabile? È ancora possibile, dato l’ampliamento del conflitto di interessi su tutta una serie di questioni? O come intendete renderlo possibile? Oltre agli interessi fondamentali della Cina, avete considerato anche gli interessi fondamentali degli Stati Uniti?

Qin Gang: Un episodio recente nelle relazioni Cina-USA è l’incidente del pallone senza equipaggio. È interamente un incidente causato da forza maggiore, e i suoi fatti e la sua natura sono cristallini. Anche gli Stati Uniti non credevano che rappresentasse una minaccia fisica. Tuttavia, in violazione dello spirito del diritto internazionale e delle consuetudini internazionali, gli Stati Uniti hanno agito con presunzione di colpa. Hanno reagito in modo eccessivo, hanno abusato della forza e hanno drammatizzato l’incidente, creando una crisi diplomatica che avrebbe potuto essere evitata.

Un incidente può rivelare qualcosa di fondamentale. In questo caso, la percezione e le opinioni degli Stati Uniti sulla Cina sono gravemente distorte. Essi considerano la Cina il loro principale rivale e la più grande sfida geopolitica. È come mettere male il primo bottone di una camicia. E il risultato è che la politica degli Stati Uniti verso la Cina ha completamente deviato dalla pista razionale e solida.

Gli Stati Uniti affermano di cercare di “superare la concorrenza” con la Cina, ma di non cercare il conflitto. Eppure, in realtà, la loro cosiddetta “concorrenza” significa contenere e sopprimere la Cina a tutti gli effetti e tenere i due Paesi prigionieri di un gioco a somma zero. Gli Stati Uniti parlano molto del rispetto delle regole. Ma immaginate due atleti che gareggiano in una gara olimpica. Se un atleta, invece di concentrarsi sul dare il meglio di sé, cerca sempre di far inciampare o addirittura di ferire l’altro, quella non è una competizione leale, ma un confronto malizioso e una infrazione! Il loro cosiddetto “stabilire barriere” per le relazioni Cina-USA e “non cercare conflitti” significa in realtà che la Cina non dovrebbe rispondere con parole o azioni quando viene calunniata o attaccata. Questo è semplicemente impossibile! Se gli Stati Uniti non frenano ma continuano ad accelerare sulla strada sbagliata, nessuna barriera potrà impedire il deragliamento e ci saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze? Tale concorrenza è una scommessa sconsiderata con la posta in gioco che sono gli interessi fondamentali dei due popoli e anche il futuro dell’umanità. Naturalmente la Cina è fermamente contraria a tutto questo. Se gli Stati Uniti hanno l’ambizione di ridiventare grandi, dovrebbero anche avere una mente aperta allo sviluppo di altri Paesi. Il contenimento e la repressione non renderanno grande l’America e non fermeranno il ringiovanimento della Cina.

Come ha sottolineato il presidente Xi Jinping, il fatto che la Cina e gli Stati Uniti siano in grado di gestire bene la loro relazione influisce sul futuro del mondo. Ottenere la relazione giusta non è facoltativo, ma qualcosa che dobbiamo fare e dobbiamo fare bene. Ho anche notato che sempre più persone con visione e intuizione negli Stati Uniti sono profondamente preoccupate per lo stato attuale delle relazioni Cina-USA e hanno chiesto una politica razionale e pragmatica nei confronti della Cina.

Il popolo americano, proprio come il popolo cinese, è amichevole, gentile e sincero e vuole una vita migliore e un mondo migliore. Quando lavoravo negli Stati Uniti, ho visitato molti luoghi. A Los Angeles, i lavoratori del porto di Long Beach hanno condiviso con me come le loro intere famiglie vivono del commercio con la Cina, sottolineando che gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero prosperare insieme. Gli agricoltori dell’Iowa mi hanno detto che vogliono produrre più cibo perché un gran numero di persone nel mondo vive ancora nella fame. I rettori delle università hanno sottolineato che lo scambio internazionale è fondamentale per il progresso tecnologico e che il disaccoppiamento tecnologico è un gioco in cui tutti sono perdenti. Una ragazzina della Yinghua Academy in Minnesota, campionessa mondiale dello spettacolo cinese “Chinese Bridge” per studenti stranieri delle scuole elementari, mi ha confidato in cinese fluente che sta imparando la lingua perché ama la Cina. Ogni volta che ci penso, sono convinto che il rapporto Cina-USA dovrebbe essere determinato dagli interessi comuni e dalle responsabilità condivise dei due Paesi e dall’amicizia tra i popoli cinese e americano, piuttosto che dalla politica interna degli Stati Uniti o dal neo-maccartismo isterico.

La Cina continuerà a seguire i principi enunciati dal presidente Xi Jinping, vale a dire il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa per tutti, per perseguire relazioni solide e stabili con gli Stati Uniti. Ci auguriamo che il governo degli Stati Uniti ascolti gli appelli dei due popoli, liberandosi della sua ansia strategica della “minaccia di inflazione”, abbandonando la mentalità della guerra fredda a somma zero e rifiutando di essere dirottato dal politically correct. Ci auguriamo che gli Stati Uniti onorino i propri impegni e lavorino con la Cina per esplorare il modo giusto per andare d’accordo tra loro a vantaggio di entrambi i Paesi e del mondo intero.

Phoenix Television: Alcuni think tank e funzionari statunitensi hanno sottolineato la possibilità di un conflitto tra Cina e Stati Uniti sulla questione di Taiwan nell’anno 2027 o 2025. Alcuni media affermano addirittura che gli Stati Uniti hanno escogitato un piano per la “distruzione di Taiwan:. Come vede la situazione attuale nello Stretto di Taiwan? Quanto è probabile un simile conflitto tra i due Paesi nello Stretto di Taiwan?

Qin Gang: Sapevo che sarebbe stata sollevata la questione di Taiwan, quindi ho portato una copia della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. Consentitemi innanzitutto di citare due righe dal Preambolo della Costituzione: “Taiwan fa parte del territorio sacro della Repubblica Popolare Cinese. È dovere inviolabile di tutto il popolo cinese, compresi i nostri compatrioti di Taiwan, portare a termine il grande compito di riunificare la madrepatria”. Risolvere la questione di Taiwan è una questione che spetta al popolo cinese e nessun altro Paese ha il diritto di interferire in essa. Alcuni alti funzionari statunitensi hanno recentemente affermato che la questione di Taiwan non è un affare interno della Cina. Ci opponiamo fermamente a commenti così assurdi e rimarremo in massima allerta.

Le due sponde dello Stretto di Taiwan appartengono a una famiglia comune, che si chiama Cina. Come fratelli e sorelle, continueremo a lavorare con la massima sincerità e il massimo impegno per perseguire una riunificazione pacifica. Nel frattempo, ci riserviamo la possibilità di adottare tutte le misure necessarie. In effetti, la legge anti-secessione cinese ha esplicitamente sottolineato questo punto. In caso di violazione di questa legge, dovremo agire in conformità con la Costituzione e la legge. Nessuno dovrebbe mai sottovalutare la ferma determinazione, la forte volontà o la grande capacità del governo e del popolo cinese di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale.

La questione di Taiwan è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina, il fondamento politico delle relazioni Cina-USA e la prima linea rossa che non deve essere oltrepassata nelle relazioni Cina-USA. Gli Stati Uniti hanno la responsabilità ineludibile di aver causato la questione di Taiwan. Il motivo per cui la Cina pone questa domanda agli Stati Uniti è per esortarli a smettere di interferire negli affari interni della Cina. Il popolo cinese ha tutto il diritto di chiedere: perché gli Stati Uniti parlano a lungo del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale sull’Ucraina, mentre mancano di rispetto alla sovranità e all’integrità territoriale della Cina sulla questione cinese di Taiwan? Perché gli Stati Uniti chiedono alla Cina di non fornire armi alla Russia, mentre continuano a vendere armi a Taiwan in violazione del Comunicato del 17 agosto? Perché gli Stati Uniti continuano a professare il mantenimento della pace e della stabilità regionale, mentre segretamente formulano un “piano per la distruzione di Taiwan”?

Il separatismo per l’indipendenza di Taiwan è incompatibile con la pace e la stabilità dello stretto di Taiwan come il fuoco con l’acqua. Per la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan, la vera minaccia sono le forze separatiste per l’indipendenza di Taiwan, mentre la sua solida ancora è il principio di “una sola Cina” e le sue vere barriere sono i tre comunicati congiunti Cina-USA. La cattiva gestione della questione di Taiwan scuoterà le fondamenta stesse delle relazioni Cina-USA. Se gli Stati Uniti si aspettano davvero uno Stretto di Taiwan pacifico, dovrebbero smettere di contenere la Cina sfruttando la questione di Taiwan, tornare al principio fondamentale di “una sola Cina”, onorare il proprio impegno politico nei confronti della Cina e opporsi inequivocabilmente e prevenire l’indipendenza di Taiwan.

Global Times: Il conflitto Russia-Ucraina va avanti da oltre un anno. Alcuni negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali stanno ora esortando la Cina a non fornire assistenza letale alla Russia, esaltando la “responsabilità speciale” della Cina. Qual è la sua opinione su questo?

Qin Gang: La crisi ucraina è una tragedia che poteva essere evitata. Ma è arrivata fino al punto nel quale si trova oggi. Ci sono lezioni dolorose su cui tutte le parti dovrebbero davvero riflettere.

La crisi ucraina ha una storia e ragioni complesse. In sostanza, è un’esplosione dei problemi accumulati nella governance della sicurezza dell’Europa. La Cina esprime sempre il proprio giudizio in modo indipendente sulla base del merito della questione. Tra pace e guerra, scegliamo la pace. Tra dialogo e sanzioni, scegliamo il dialogo. Tra il raffreddamento e il soffiare sul fuoco, scegliamo il primo. La Cina non ha creato la crisi. Non è parte della crisi e non ha fornito armi a nessuna delle due parti in conflitto. Perché mai la colpa, le sanzioni e le minacce contro la Cina? Questo è assolutamente inaccettabile.

Meno di due settimane fa, abbiamo pubblicato la posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina. Questa offre 12 proposte, tra cui il rispetto della sovranità di tutti i Paesi, l’abbandono della mentalità della guerra fredda, la cessazione delle ostilità e la ripresa dei colloqui di pace. La posizione centrale è quella di promuovere colloqui per la pace.

Purtroppo, tuttavia, gli sforzi per i colloqui di pace sono stati ripetutamente compromessi. Sembra esserci “una mano invisibile” che spinge per il protrarsi e l’escalation del conflitto e usa la crisi ucraina per servire una certa agenda geopolitica.

La crisi ucraina è giunta a un punto critico. O le ostilità cessano e la pace viene ripristinata e inizia il processo di accordo politico, oppure viene aggiunta altra benzina alle fiamme e la crisi si espande ulteriormente e va fuori controllo. Conflitti, sanzioni e pressioni non risolveranno il problema. Occorrono calma, ragione e dialogo. Il processo dei colloqui di pace dovrebbe iniziare il prima possibile e le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti dovrebbero essere rispettate. Questo è il modo giusto per raggiungere una sicurezza duratura in Europa.

Associated Press of Pakistan: Quest’anno ricorre il decimo anno della Belt and Road Initiative cinese. Anche gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno ideato le proprie iniziative infrastrutturali globali. Le vede come iniziative concorrenti? Alcune persone dicono che la Belt and Road può portare a trappole del debito. Come risponderebbe a questo?

Qin Gang: La Belt and Road Initiative (BRI) è un bene pubblico di alta qualità avviato dalla Cina, costruito dalle parti coinvolte e condiviso dal mondo. LA BRI offre risultati di alto livello, sostenibili e che migliorano i mezzi di sussistenza, ed è quindi ampiamente accolta con favore. Ad oggi, oltre tre quarti dei paesi di tutto il mondo e 32 organizzazioni internazionali hanno aderito a questa iniziativa.

Dieci anni dopo il suo inizio, la BRI si è evoluta dalla visione alla realtà, stimolando lo sviluppo nei Paesi partner e portando benefici reali ai popoli. Un decennio di sforzi ha tracciato un percorso verso lo sviluppo comune e creato una serie di punti di riferimento nazionali, progetti di sostentamento e pietre miliari della cooperazione. Negli ultimi dieci anni, la BRI ha mosso quasi 1 trilione di dollari di investimenti, istituito più di 3.000 progetti di cooperazione, creato 420.000 posti di lavoro locali e contribuito a far uscire dalla povertà quasi 40 milioni di persone. La ferrovia Cina-Laos aiuta a rendere il Laos senza sbocco sul mare un Paese collegato alla terraferma. La centrale elettrica di Puttalam aiuta a illuminare numerose case dello Sri Lanka di notte. La ferrovia Mombasa-Nairobi aggiunge più di due punti percentuali alla crescita economica locale. I laboratori di Luban aiutano i giovani in oltre 20 Paesi ad acquisire competenze professionali. Il China-Europe Railway Express ha completato 65.000 servizi di trasporto merci, fungendo da flotta di cammelli d’acciaio tra l’Asia e l’Europa e da treno sanitario che consegna forniture mediche durante la pandemia. Quest’anno la Cina ospiterà il terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale. Prendendo questa come un’opportunità, lavoreremo con tutte le parti interessate per ottenere risultati più fruttuosi dalla cooperazione Belt and Road.

La BRI è un’iniziativa pratica e aperta guidata dal principio di ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi. La sua collaborazione è condotta attraverso la consultazione e le sue partnership sono costruite con amicizia e buona fede. Accogliamo con favore tutte le iniziative che non sono guidate ideologicamente proposte da altri Paesi e siamo felici di vederle avere successo se non portano un’agenda geopolitica.

La Cina dovrebbe essere l’ultima ad essere accusata della cosiddetta trappola del debito. I dati mostrano che le istituzioni finanziarie multilaterali e i creditori commerciali rappresentano oltre l’80% del debito sovrano dei Paesi in via di sviluppo. Sono la principale fonte di indebitamento per i Paesi in via di sviluppo. In particolare dallo scorso anno, i rapidi e senza precedenti aumenti dei tassi d’interesse da parte degli Stati Uniti hanno provocato deflussi di capitali in molti Paesi e aggravato i problemi del debito nei paesi interessati.

La Cina ha compiuto sforzi per aiutare i Paesi in difficoltà ed è il maggior contributore all’iniziativa di sospensione del servizio del debito (DSSI) del G20. La Cina continuerà a partecipare in modo costruttivo alla risoluzione dei problemi del debito internazionale. Nel frattempo, chiediamo alle altre parti di agire insieme e condividere equamente l’onere. Quando le parti si siederanno insieme e discuteranno, ci saranno più soluzioni che problemi.

NHK: Quest’anno ricorre il 45° anniversario del Trattato di pace e amicizia Giappone-Cina. Ora, la differenza nelle posizioni dei due Paesi nei campi della politica, dell’economia e della sicurezza è diventata chiara. In che modo il nuovo governo cinese intende costruire relazioni con il Giappone in futuro?

Qin Gang: Cina e Giappone sono molto vicini. Per promuovere una relazione Cina-Giappone per la nuova era, è importante fare quanto segue:

In primo luogo, onorare gli impegni. I nostri due Paesi hanno firmato il Trattato di pace e amicizia 45 anni fa, codificando per la prima volta i principi e la direzione per lo sviluppo delle relazioni Cina-Giappone. Questo trattato, insieme agli altri tre documenti politici tra Cina e Giappone, costituisce il fondamento politico delle relazioni bilaterali. Questi documenti, in particolare l’importante consenso politico secondo cui i due Paesi dovrebbero “essere partner, non minacce”, devono essere veramente rispettati. Le parole devono essere abbinate alle azioni.

In secondo luogo, imparare lezioni dalla storia. Le immense sofferenze imposte dai militaristi giapponesi alla nazione cinese sono ancora oggi dolorose. Il popolo cinese non lo dimenticherà e la parte giapponese non deve dimenticarlo. Dimenticare la storia è un tradimento e negare un crimine è ripetere un crimine. La Cina tratta sempre il Giappone con buona volontà e speranze di amicizia e buon vicinato. Tuttavia, se alcune persone dalla parte giapponese scegliessero un approccio beggar-thy-neighbour piuttosto che perseguire un partenariato, e prendessero persino parte a una nuova Guerra Fredda per contenere la Cina, le relazioni bilaterali subirebbero solo nuove ferite quando quelle vecchie devono ancora essere guarite.

Terzo, preservare l’ordine internazionale. Alcuni leader in Giappone recentemente hanno anche parlato molto di “ordine internazionale”. Dobbiamo chiarire di quale ordine stanno parlando. L’ordine internazionale odierno è costruito sulla vittoria della guerra mondiale antifascista, che è costata la vita e il sangue a 35 milioni di soldati e civili cinesi. Il popolo cinese non accetterà mai alcuna forma di revisionismo storico che metta in discussione l’ordine internazionale e la giustizia internazionale del dopoguerra. Il Trattato di pace e amicizia si opponeva esplicitamente all’egemonismo e il suo spirito rimane attuale oggi.

In quarto luogo, promuovere la cooperazione vantaggiosa per tutti. Cina e Giappone sono altamente complementari e hanno bisogno l’uno dell’altro. Dobbiamo sostenere i principi del mercato e uno spirito libero e aperto, aumentare la cooperazione, garantire congiuntamente catene industriali e di approvvigionamento stabili e fluide e dare slancio e vitalità alla ripresa economica globale.

Un’altra questione che desidero sollevare qui. Il governo giapponese ha deciso di scaricare in mare l’acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima. Questo non è un affare privato del Giappone, ma una questione di importanza vitale per l’ambiente marino e la salute umana. Esortiamo la parte giapponese a gestire correttamente la questione in modo responsabile.

Xinhua News Agency: Gli Stati Uniti affermano che “plasmeranno l’ambiente strategico in cui opera la Cina“. La loro strategia indo-pacifica è una leva importante per raggiungere questo obiettivo. Di conseguenza, molti Paesi della regione hanno subito una forte pressione. Alcuni media hanno suggerito che mentre l’economia cinese affronta una crescente pressione al ribasso, i Paesi della regione hanno avuto difficoltà a continuare a “fare affidamento sugli Stati Uniti per la garanzia della sicurezza e sulla Cina per lo sviluppo economico“. Qual è il suo punto di vista?

Qin Gang: La strategia indo-pacifica degli Stati Uniti, pur mirando presumibilmente a sostenere la libertà e l’apertura, a mantenere la sicurezza e promuovere la prosperità nella regione, è in realtà un tentativo di allearsi per formare blocchi esclusivi, per provocare il confronto tramando una versione Asia-Pacifico della NATO e per minare l’integrazione regionale attraverso il disaccoppiamento e il taglio dei legami.

La pretesa degli Stati Uniti di “plasmare l’ambiente strategico in cui opera la Cina” rivela in realtà il vero scopo della loro strategia indo-pacifica, ovvero circondare la Cina. Un tale tentativo non farà che interrompere l’architettura di cooperazione regionale aperta e inclusiva incentrata sull’ASEAN e minerà gli interessi complessivi e a lungo termine dei Paesi della regione. È destinato a fallire.

Ho notato che i leader di un certo numero di Paesi della regione hanno recentemente affermato che l’ASEAN non dovrebbe essere un rappresentante di nessuna parte e dovrebbe tenersi alla larga dalla rivalità tra grandi potenze. In quanto battistrada nello sviluppo globale, l’Asia dovrebbe essere un palcoscenico per una cooperazione vantaggiosa per tutti piuttosto che una scacchiera per la competizione geopolitica. Nessuna guerra fredda dovrebbe essere riaccesa e nessuna crisi in stile ucraino dovrebbe ripetersi in Asia.

Riguardo a chi fare affidamento in termini di sicurezza ed economia, credo sia necessario stare uniti di fronte alle difficoltà, perseguire insieme sicurezza e sviluppo e lavorare insieme per costruire una comunità più stretta con un futuro condiviso nella regione.

Alcuni sono preoccupati per le prospettive economiche della Cina. Penso che sia abbastanza inutile. Alcune istituzioni internazionali hanno recentemente rivisto al rialzo le loro previsioni sulla crescita economica della Cina quest’anno. Il nostro obiettivo di crescita previsto è di circa il cinque percento, molto più alto rispetto ad altre grandi economie. L’anno scorso, gli investimenti esteri versati dalla Cina sono aumentati dell’8% ed è rimasta una delle principali destinazioni per gli investitori stranieri. Presto si terranno il China Development Forum e la Boao Forum for Asia Annual Conference, così come il Summer Davos a Tianjin. Ho appreso che molti imprenditori stranieri hanno chiesto di partecipare. Nei recenti scambi con i miei omologhi dei Paesi della regione, lo sviluppo è ciò a cui tutti auspichiamo di più e la cooperazione è più discussa di qualsiasi altro argomento. Credo che mentre la Cina accelera lo sviluppo di alta qualità, espande l’apertura di alto livello e promuove un nuovo paradigma di sviluppo, questo porterà sicuramente nuove opportunità a tutti i Paesi del mondo, specialmente ai Paesi della regione.

The Paper: Alla fine dello scorso anno, il presidente Xi Jinping ha partecipato al primo vertice Cina-Stati arabi e al vertice del Consiglio di cooperazione Cina-Golfo, e ha effettuato una visita di stato in Arabia Saudita. Nel febbraio di quest’anno, la Cina ha ospitato il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ciò dimostra che la Cina sta prestando maggiore attenzione al Medio Oriente. Quali saranno le priorità della Cina nella sua politica in Medio Oriente?

Qin Gang: Esistono relazioni di lunga data tra la Cina e i Paesi del Medio Oriente. Siamo buoni amici e buoni partner.

Al primo Vertice Cina-Stati arabi alla fine dell’anno scorso, le due parti hanno concordato di costruire una comunità sino-araba con un futuro condiviso nella nuova era. Questo è un forte impulso alla nostra amicizia e cooperazione. Il mese scorso, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha effettuato una visita di successo in Cina. Durante la visita, le due parti hanno concordato di approfondire il partenariato strategico globale Cina-Iran e portare le relazioni bilaterali a nuovi livelli.

La Cina sostiene l’autonomia strategica dei Paesi mediorientali e si oppone alle interferenze straniere nei loro affari interni. La Cina continuerà a difendere la giustizia e a sostenere i Paesi di questa regione nella ricerca di una soluzione politica delle questioni calde attraverso il dialogo e la consultazione. La Cina rispetta pienamente i Paesi del Medio Oriente come padroni dei propri affari. Non abbiamo alcuna intenzione di riempire un cosiddetto “vuoto”. E non costruiremo circoli esclusivi. In Medio Oriente, la Cina sarà un facilitatore per la pace e la stabilità, un partner cooperativo per lo sviluppo e la prosperità e un fattore abilitante per costruire la forza attraverso l’unità.

The Straits Times: Alcuni vedono la sua nomina a ministro degli Esteri come un segnale che la Cina si sta allontanando dalla cosiddetta “diplomazia del lupo guerriero” e sta adottando un approccio più morbido con la sua diplomazia. La Cina si sta davvero allontanando da quello che era stato visto come il suo marchio di fabbrica?

Qin Gang: Una domanda molto interessante. Ricordo che quando sono appena arrivato come ambasciatore cinese negli Stati Uniti, i media americani hanno esclamato: “Ecco che arriva un lupo guerriero cinese“. Ora sono tornato in patria come ministro degli Esteri, i media hanno smesso di chiamarmi così. Mi sento un po’ perplesso. La verità è che la “diplomazia del lupo guerriero” è una trappola narrativa. Coloro che hanno coniato il termine e hanno teso la trappola o sanno poco della Cina e della sua diplomazia, o hanno un’agenda nascosta che ignora i fatti.

Confucio disse più di 2000 anni fa: “Bisogna ripagare la gentilezza con la gentilezza e il risentimento con la giustizia. Se il risentimento viene ripagato con la gentilezza, con che cosa allora si dovrebbe ripagare la gentilezza?“. Nella diplomazia cinese non mancano la buona volontà e la gentilezza. Ma di fronte a sciacalli o lupi, i diplomatici cinesi non avrebbero altra scelta che affrontarli frontalmente e proteggere la nostra patria.

AFP: Date le relazioni tese della Cina con gli Stati Uniti negli ultimi mesi, la Cina intende rafforzare i suoi legami con l’Unione Europea a livello politico e commerciale?

Qin Gang: Cina ed Europa sono due grandi civiltà, due grandi mercati e due grandi forze. Le nostre interazioni sono una scelta indipendente fatta dalle due parti interamente basata sui nostri rispettivi interessi strategici. Il rapporto Cina-Europa non è rivolto a terzi, né è soggiogato o controllato da terzi.

Indipendentemente da come la situazione possa evolversi, la Cina ha sempre visto l’Unione Europea come un partner strategico globale e sostiene l’integrazione europea. Ci auguriamo che l’Europa, tenendo presente la dolorosa crisi ucraina, realizzi veramente l’autonomia strategica e la pace e la stabilità a lungo termine.

Lavoreremo con l’Europa per sostenere un vero multilateralismo e mantenere il rispetto reciproco e una cooperazione vantaggiosa per tutti. Desideriamo lavorare con l’Europa per superare le fratture e le sfide, continuare ad approfondire il partenariato strategico globale Cina-UE e portare maggiore stabilità, certezza ed energia positiva in un mondo di cambiamento e disordine.

China Daily: Di recente abbiamo lanciato un sondaggio per raccogliere domande per il ministro degli Esteri. Numerosi giovani si preoccupano molto dell’immagine e della voce internazionale della Cina negli affari internazionali. Come possiamo presentare al mondo un’immagine reale, multidimensionale e panoramica della Cina? Che ruolo possono svolgere i giovani nel far sentire meglio la voce della Cina?

Qin Gang: Vorrei innanzitutto ringraziare il China Daily per aver condotto questo sondaggio. Credo che questo aiuti ad avvicinare il grande pubblico, soprattutto i giovani, alla diplomazia cinese. Vorrei anche ringraziare i nostri giovani amici per il loro interesse e sostegno al lavoro diplomatico cinese. Questa è una buona domanda. Sono molto contento di vedere che i nostri giovani hanno questa ambizione e questa visione. Come dice un proverbio cinese, “ognuno ha una responsabilità per il futuro del proprio Paese“. Il segretario generale Xi Jinping ha osservato che i giovani sono la nostra speranza e daranno forma al futuro, e che dovrebbero dimostrare il loro vigore giovanile nella costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

La Cina si sta avvicinando al centro della scena mondiale. Creiamo argomenti di tendenza e ci troviamo sotto i riflettori più spesso. Ma non abbiamo abbastanza microfoni e la nostra voce non è abbastanza forte. Alcuni stanno ancora monopolizzando i microfoni e ci sono parecchie voci di corridoio e note stridenti sulla Cina. Quando si tratta di far sentire la voce della Cina forte e chiara, i giovani cinesi hanno un ruolo importante da svolgere.

Innanzitutto, siate fiduciosi. La nostra civiltà di 5000 anni e le nostre conquiste nella modernizzazione sono la fonte di tale fiducia. Spero che i giovani promuovano una maggiore ambizione, grinta e determinazione attraverso la pratica. Spero che guarderete il mondo negli occhi e dialogherete con il mondo su un piano di parità per condividere le vostre prospettive uniche, far sentire la vostra voce e dire al mondo chi siete.

In secondo luogo, siate intraprendenti. Per realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese e costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, i giovani dovrebbero farsi avanti con coraggio e tenacia. Mentre la modernizzazione occidentale è il preludio alla modernizzazione dell’umanità, lo sviluppo e il progresso dei Paesi in via di sviluppo, compresa la Cina, sono una sinfonia. I giovani cinesi possono comporre la parte più eccitante e bella di questa sinfonia con la loro incessante ricerca dei sogni.

Terzo, siate di mentalità aperta. Dovete coltivare una visione globale e attingere ai punti di forza degli altri attraverso lo scambio e l’apprendimento reciproco. Dovete vedere il mondo con i vostri occhi e raccontare al mondo la Cina con le vostre parole. In questo processo, potete essere buoni narratori delle storie della Cina ed emissari della cultura cinese.

Spero che più giovani amici si uniscano al servizio diplomatico e vivano al massimo la giovinezza in tempi di grandi opportunità.

Qin Gang: Domani sarà la Giornata internazionale della donna. Desidero inviare saluti festosi a tutte le donne deputate del Congresso Nazionale del Popolo, membri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, giornaliste e amiche. Vi auguro una felice festa della donna e tutto il meglio!

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK