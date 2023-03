MA PERCHÉ DOBBIAMO AFFONDARE CON L’IMPERO USA?

Dopo la guerra, il colossale fallimento della Silicon Valley Bank produce altra crisi economica. Che non pagheranno i ricchi, ma i lavoratori e i poveri.

Proprio dove c’era il massimo di potere USA nel mondo, nelle nuove tecnologie e nell’industria della IT, proprio dove c’era il dominio propagandato dalle sigle 2.0, 3.0 etc , lì c’è il crack.

Il mondo sta cambiando rapidamente, tre quarti dell’ umanità cerca altre vie rispetto alla egemonia del capitalismo liberista occidentale. La globalizzazione, tanto esaltata da chi imponeva questo capitalismo come modello unico per il mondo, non c’è più.

Invece proprio ora da noi trionfa più che mai il partito unico euroatlantico, da Schlein a Meloni, proprio quando invece sarebbe sempre più necessario sganciare l’Italia e l’Europa dal capitalismo USA, dalle sue crisi e dalla sua guerra continua.

Ma perché dobbiamo affondare con un impero sempre più in crisi?

Giorgio Cremaschi PaP UP