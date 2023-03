Dopo il tentativo di colpo di stato della destra, Lula sta prendendo il controllo dell’esercito brasiliano

Quando a gennaio i rivoltosi hanno preso d’assalto i principali edifici governativi del Brasile per contestare l’esito delle elezioni presidenziali, molti soldati sono rimasti a guardare mentre i manifestanti di estrema destra rompevano finestre, defecavano negli uffici e distruggevano opere d’arte di valore.

di Mauricio Savarese e Carla Bridi – People’s World

Le immagini di Brasilia di quel giorno sono ancora presenti nella testa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da allora si è impegnato per garantire che i leader militari difendessero la più grande democrazia del Sud America e rimanessero fuori dalla politica.

La minaccia non è solo ipotetica. Il Brasile ha vissuto quattro colpi di Stato militari, l’ultimo dei quali nel 1964, seguito da due decenni di brutale dittatura.

Il compito di Lula è difficile. L’esercito è pieno di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro e il loro ruolo nel nuovo governo si riduce di giorno in giorno.

Lula ha già scelto più di 100 civili per sostituire gli ufficiali militari nominati da Bolsonaro in posizioni chiave e, tra gli altri cambiamenti, ha spostato la supervisione dell’agenzia di intelligence del Paese nell’ufficio del suo capo di gabinetto.

“Lula aveva bisogno di gestire il suo rapporto con i militari per poter governare, e continuerà a farlo”, ha dichiarato Carlos Melo, professore di scienze politiche all’Università Insper di San Paolo.

Melo ha detto che l’esercito brasiliano ha creduto a lungo di avere “una sorta di tutela del processo politico del Paese” e Bolsonaro ha solo alimentato questa convinzione.

Bolsonaro, un ex capitano dell’esercito, ha nominato più di 6.000 ufficiali militari in tutti i posti di lavoro del suo governo e ha fatto rivivere una commemorazione annuale del colpo di Stato del 1964 per alimentare la nostalgia per i giorni del governo militare.

Sebbene quell’epoca sia stata segnata da abusi dei diritti umani e dalla perdita delle libertà civili, Bolsonaro e molti dei suoi sostenitori la ricordano con affetto come un periodo di forte nazionalismo e valori conservatori.

La mossa più significativa che Lula ha fatto finora è stata quella di elevare il generale Tomás Paiva a comandante supremo dell’esercito. Paiva, 62 anni, si è impegnato a tenere i soldati fuori dalla politica e a rispettare i risultati delle elezioni di ottobre, in cui Lula ha battuto Bolsonaro con un margine sottilissimo.

Tuttavia, Paiva ha anche riconosciuto che la maggior parte dei leader militari ha votato per Bolsonaro, e ha lamentato la vittoria di Lula ai suoi subordinati solo tre giorni prima che il nuovo presidente lo chiamasse per offrirgli la promozione – commenti che ha poi detto essere stati mal interpretati.

Lula ha adottato diverse altre misure volte a proteggere il Brasile dal rischio di un’altra rivolta violenta, con il sostegno almeno tacito di alcuni militari:

– Ha bloccato la nomina di un lealista di Bolsonaro al comando del battaglione di Goiania, che si trova a una distanza scomoda di 124 miglia dalla capitale.

– Ha posto l’agenzia di intelligence del Paese, precedentemente supervisionata da membri dell’esercito, sotto l’ufficio del suo capo di gabinetto, che è guidato da civili.

– Ha compiuto un viaggio simbolicamente importante negli Stati Uniti, che prima delle elezioni avevano avvertito i leader militari brasiliani di tenersi alla larga dalla politica se volevano accedere all’acquisto di armi e alla cooperazione delle forze armate americane.

Per ora non ci sono prove che sia in corso un’altra rivolta o che i leader militari mettano in discussione gli ordini di Lula, secondo un alto funzionario dell’esercito e una persona che lavora a stretto contatto con il ministro della Difesa, entrambi hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a parlare pubblicamente.

A febbraio Lula ha chiesto la collaborazione dei militari per due volte: nell’ambito di una massiccia operazione di espulsione di circa 20.000 minatori illegali dall’area indigena degli Yanomami, nell’Amazzonia brasiliana, e per aiutare a salvare le persone dopo gli smottamenti nei pressi di San Paolo.

Questi sono stati i primi test del rapporto tra Lula e i militari e i risultati sono stati molto positivi, ha detto il consulente politico Thomas Traumann. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia di stabilità a lungo termine.

Resta da vedere se i militari in pensione e quelli in servizio attivo che hanno preso parte ai disordini dell’8 gennaio o che hanno chiuso un occhio su di essi riceveranno una punizione. Alcuni analisti ritengono che ciò sarebbe importante per scoraggiare azioni future.

Un video dell’8 gennaio mostra i poliziotti del palazzo presidenziale nella rara posizione di dare ordini ai soldati: “Guidate le vostre truppe!”, ha gridato un ufficiale ai membri della guardia presidenziale, che fa parte dell’esercito.

Un altro video mostra decine di rivoltosi circondati dalla polizia nel palazzo, mentre un generale cerca di liberarli. “Siete impazziti?”, chiede un poliziotto. “Sono in custodia!”.

Centinaia di civili che hanno partecipato alle rivolte sono stati incarcerati e decine incriminati. Ma i membri del servizio militare sono stati finora risparmiati. La procura militare e il tribunale militare superiore hanno aperto 17 indagini, anche se nessuno dei due è stato trasparente sul processo.

Il nuovo presidente della Corte militare superiore del Brasile, Joseli Camelo, ha dichiarato di essere stato incoraggiato di recente quando l’esercito ha cancellato un piano per commemorare l’imminente anniversario del colpo di Stato militare del 1964, una tradizione dell’epoca della dittatura che Bolsonaro ha fatto rivivere.

“Questa è solo un’altra dimostrazione che il comandante è allineato con tutti i poteri verso la nostra sfida comune, che è quella di pacificare il Brasile e rafforzare definitivamente la democrazia nel nostro Paese”, ha detto Camelo.

Mourão, ex vicepresidente di Bolsonaro, sostiene che l’esercito non dovrebbe risparmiare nessuno dei suoi membri che si dimostrino colpevoli di aver preso parte ai disordini. “Le forze armate hanno la forma di essere rigorose nelle indagini sugli errori disciplinari e sui crimini militari”, ha detto.

Già prima di entrare in carica a gennaio, Lula – che in precedenza è stato presidente dal 2003 al 2010 – sapeva che era essenziale per lui rafforzare i legami con i militari di destra del Paese.

Alcuni leader militari molto stimati lo avevano apertamente deriso prima delle elezioni, e alcuni hanno persino fatto apertamente campagna per la rielezione di Bolsonaro. Per mesi, l’esercito ha permesso ai manifestanti anti-Lula che sostenevano apertamente un colpo di Stato militare contro di lui di accamparsi fuori dalle loro caserme.

Nei primi due mandati presidenziali di Lula, il suo rapporto con i militari è stato improntato alla conciliazione piuttosto che allo scontro, ha dichiarato Fabio Victor, un giornalista che ha appena pubblicato un libro best-seller sulle forze armate e la politica brasiliana. Ma l’8 gennaio sembra aver modificato il suo calcolo.

A differenza dell’amministrazione di Bolsonaro, pochi membri delle forze armate lavorano al palazzo presidenziale, ha detto Victor. Con un occhio al futuro, gli alleati di Lula al Congresso stanno spingendo per modifiche costituzionali che definirebbero più chiaramente i poteri e i limiti dell’esercito, e i suoi ministri stanno valutando la possibilità di rivedere l’istruzione militare.

“Oggi Lula è molto sospettoso nei confronti dei militari”, ha detto Victor