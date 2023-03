Francia, sulle pensioni ormai è scontro tra Presidente e Parlamento

Anche la caduta del governo Borne non porterebbe nulla: la riforma pensionistica di Macron può essere revocato solo dal governo stesso.

di Von Hansgeorg Hermann – Junge Welt

Questo lunedì pomeriggio, l’opposizione parlamentare di sinistra affronterà il presidente francese di destra Emmanuel Macron. La sede è l’Assemblea nazionale. In programma: due mozioni di censura contro il governo del capo di Stato; il primo ministro Elisabeth Borne, che Macron ha mandato avanti giovedì scorso per lanciare la sua “riforma delle pensioni” per decreto in seduta plenaria, potrebbe essere rovesciato. Il voto previsto è stato annullato: l’uomo dell’Eliseo non aveva bisogno dei deputati perché l’articolo 49.3 della Costituzione gli dà il potere di eliminare il parlamentarismo in alcuni casi. Non è stata la protesta dell’opposizione a contare, né la resistenza popolare che ha spinto milioni di persone arrabbiate nelle strade ogni settimana da gennaio. Ciò che ha contato fino ad ora è ciò che Macron e i suoi sostenitori tra i padroni delle aziende hanno escogitato: A partire da settembre, i salariati dovranno sgobbare per due anni in più prima di poter richiedere la pensione, dopo 44 anni di contributi.

Se Borne, ex collega di partito del presidente socialista François Hollande, rimarrà in vita politicamente è di fatto irrilevante. Se una delle mozioni di sfiducia dell’opposizione dovesse effettivamente raggiungere la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione, sarebbe una sconfitta per Macron, ma non lo estrometterebbe dall’incarico e dal palazzo presidenziale dell’Eliseo. Governo e capo di Stato, entrambi esecutivi, sono istituzioni separate nella V Repubblica, con chiari vantaggi di potere per la persona posta sul trono presidenziale dal voto popolare diretto.

Le due mozioni di censura che saranno messe ai voti in plenaria questo lunedì pomeriggio provengono da campi diversi. Una proviene dal gruppo di estrema destra. La mozione degli 88 deputati del Rassemblement National (LR) guidati da Marine Le Pen è considerata in gran parte priva di possibilità. Né la sinistra parlamentare né la destra borghese dell’opposizione si schiereranno dietro Le Pen, che ha perso due volte il ballottaggio con Macron come candidato alle presidenziali nel 2017 e nell’aprile 2022. Più interessante è la seconda mozione, che proviene da un gruppo “indipendente” dell’Assemblea nazionale: sotto il nome di “Liot” – Libertés, indépendants, outre-mer (All’estero), territoires (Paesaggi) – 20 deputati da destra a sinistra del centro politico, tutti ex macronisti, si sono uniti perché hanno respinto la “riforma” del loro ex capo fin dall’inizio. Al loro voto di sfiducia si uniranno sia l’ultradestra RN – Marine Le Pen lo aveva già annunciato giovedì scorso – sia i deputati di sinistra riuniti nel NUPES (Nouvelle union populaire, écologique et sociale).

Il movimento di sinistra La France insoumise (LFI), fondato da Jean-Luc Mélenchon e il gruppo più forte del NUPES con 74 deputati, ha ritirato venerdì la propria mozione e, come ha assicurato Mélenchon, seguirà Liot. Ai microfoni dell’emittente radiofonica Franceinfo, il pluricandidato alle presidenziali ed eloquente oppositore dell’attuale capo di Stato, che non è più deputato dallo scorso giugno e non ricopre più cariche di partito, ha spiegato il percorso dell’LFI: “Abbiamo deciso di ritirare la nostra mozione a favore della Liot (…) Si tratta di dare al voto di sfiducia la massima possibilità”. Dal cuore, l’instancabile pensionato politico ha parlato a tutta l’opposizione dicendo: “Questo testo di riforma non ha alcuna legittimità, abbiamo ragione a ribellarci”. E: “L’articolo 49.3 non deve essere banalizzato”, Macron lo aveva strumentalizzato – sebbene “costituzionalmente legale” – “con estrema brutalità”.

Per rovesciare Borne, l’opposizione ha bisogno di una trentina di voti dei borghesi Les Républicains (LR), che in passato si sono schierati al fianco di Macron – il gabinetto del suo capo di governo comprende due ex amici di partito, il ministro dell’Economia Bruno Le Maire e il ministro dell’Interno Gérald Darmanin. La situazione è ovviamente cambiata con l’imposizione delle pensioni da parte del capo di Stato. I Républicains come Maxime Minot, Fabien di Philippo o Pierre Cordier ora “non si vietano” nulla, come hanno assicurato subito dopo il decreto di Borne giovedì. Erano “pronti” a votare contro il capo del governo, anche se il loro leader di partito Éric Ciotti ha falsamente affermato il contrario e il loro capogruppo parlamentare Hubert Marleix li ha minacciati di espulsione dal gruppo LR in una patetica apparizione televisiva.

Anche se Borne dovesse sopravvivere alle due votazioni dei 573 deputati – quattro dei 577 seggi effettivi dell’Assemblea Nazionale sono attualmente vacanti – la sua permanenza a capo del governo non è garantita. I commentatori dei giornali e dei canali televisivi della capitale già nel fine settimana ritenevano probabile che Macron l’avrebbe sostituita dopo un periodo di vergogna. Sebbene Borne abbia “sostenitori indomiti” nella fazione governativa di Renaissance, c’è da aspettarsi un “grande rimpasto di governo”. Il fatto che i presidenti della Repubblica, barricati nel loro palazzo di governo, utilizzino i loro primi ministri a seconda del loro umore e del loro programma politico è un fatto normale nella V Repubblica. Non è la Borne come persona che conta, anche se probabilmente si è presa cura del proprio futuro politico con il decreto sulle pensioni che lei stessa (e non Macron) ha annunciato. Ciò che conta è il consolidamento della partnership tra l’associazione elettorale presidenziale Renaissance di Macron e i Républicains borghesi, che sono urgentemente necessari per i prossimi progetti neoliberali. Borne aveva “mancato” questo obiettivo di Macron