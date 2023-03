Putin a Xi Jinping: “Bene il piano per la pace in Ucraina, pronti a discuterlo”

I leader si incontrano a Mosca: “La nostra relazione salvaguardia per la pace”

ROMA – Il presidente della Russia Vladimir Putin ha detto all’omologo cinese Xi Jinping di aver “studiato attentamente” il piano per la “soluzione politica” del conflitto in Ucraina proposto da Pechino nelle scorse settimane e ha sottolineato di essere “sempre aperto al processo negoziale”. L’occasione è stata un incontro informale fra i due leader a Mosca, dove il capo dello Stato cinese si è recato oggi in visita. Il colloquio ufficiale fra i due presidenti, stando a quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti, è previsto per domani alle 15 ora locale. Durante la riunione di oggi Putin ha ribadito di “rispettare in modo incondizionato” l’inizativa cinese per la pace, che nella visione del capo del Cremlino “parte dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale”.

Lo scorso 24 febbraio, primo anniversario del lancio dell’offensiva militare russa in Ucraina, la Cina ha presentato un piano per una “soluzione politica” del conflitto in 12 punti che include fra i suoi suggerimenti la ripresa dei negoziati fra Mosca e Kiev e l’interruzione della politica delle sanzioni imposta contro la Russia da larga parte della comunità internazionale occidentale. Secondo l’agenzia cinese Xinhua, Xi ha sottolineato durante l’incontro che “il partenariato strategico globale di coordinamento” fra Cina e Russia “da un lato ha contribuito alla salvaguardia dell’equità e della giustizia internazionali e dall’altra ha promosso la prosperità e lo sviluppo comuni”.