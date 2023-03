Immaginate per un momento se la Francia fosse un paese nemico della NATO.

I leader politici occidentali chiederebbero un immediato cambio di regime, accusando il governo francese di ogni violazione della democrazia e dei diritti umani

La CIA avrebbe intrapreso le sue “azioni speciali” e armate come nella piazza del Maidan in Ucraina.

Il Tribunale Penale Internazionale incriminerebbe Macron.

La stampa urlerebbe che il 70% del popolo è contro il presidente francese, che invece scatena polizia contro le persone.

Insomma immaginate quello che l’Occidente dice e fa in tre quarti del mondo, rifiutando la stessa misura per sé stesso.

Pensate ora a come tre quarti del mondo vede il potere, per fortuna declinante, dell’Occidente e capirete perché oramai la maggioranza dell’umanità disprezza questo insopportabile , ipocrita, criminale DOPPIO STANDARD della NATO dei suoi soci.

Giorgio Cremaschi Pap UP