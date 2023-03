VENEZUELA E REPUBBLICA DEMOCRATICA DEI SAHARAWI FIRMANO 11 ACCORDI DI COOPERAZIONE.

Brahim Gali e Nicolás Maduro

Articolo di Carlos Eduardo Sánchez, tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Lo scorso martedì, tra la Repubblica Bolivariana del Venezuela e la Repubblica Araba Saharawi si sono firmati diversi accordi di cooperazione per rafforzare le relazioni bilaterali politiche, diplomatiche, sociali ed economiche.

L’atto si è svolto nella Sala Simón Bolívar del Palazzo Miraflores dove i rappresentanti di entrambe le delegazioni hanno firmato 11 memorandum d’intesa dopo un incontro tra il Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, e il suo omologo della Repubblica Araba Saharawi, Brahim Gali.

Tutti i progetti hanno un piano d’azione che verrà eseguito tra il 2023 e il 2025.

Gli accordi prevedono:

Protocollo d’intesa tra il Ministero del Potere Popolare per l’Istruzione Universitaria della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica Araba Saharawi Democratica; con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la cooperazione tra i due Stati nel campo dell’istruzione universitaria, basata sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco della sovranità e reciprocità.

Protocollo d’intesa tra il Ministero del Potere Popolare per l’Istruzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il Ministero dell’Istruzione, dell’Insegnamento e della Formazione Professionale della Repubblica Araba Saharawi Democratica; il cui scopo è promuovere e intensificare la cooperazione nell’istruzione di base, nonché nell’istruzione e formazione tecnica e professionale, basata sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco della sovranità e reciprocità dei benefici.

Protocollo d’intesa tra il Ministero del Potere Popolare per la Salute della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il Ministero della Cooperazione della Repubblica Araba Saharawi Democratica per l’instaurazione di una cooperazione in materia sanitaria; che mira a rafforzare la ricerca, lo sviluppo scientifico, la formazione del personale e degli specialisti nelle aree sanitarie.

Accordo tra la Repubblica Bolivariana del Venezuela e la Repubblica Araba Saharawi Democratica sulla cooperazione nel campo delle arti e della cultura; che ha lo scopo di promuovere e intensificare la cooperazione e lo scambio culturale tra gli Stati, sulla base dei principi di uguaglianza, rispetto reciproco della sovranità e benefici della reciprocità.

Programma di cooperazione tra il Ministero del Potere Popolare per la Pesca e l’Acquacoltura della Repubblica Bolivariana del Venezuela e della Repubblica Araba Saharawi Democratica per il periodo 2023-2025; al fine di promuovere la formazione e lo scambio di esperienze per lo sviluppo di tecniche di acquacoltura sostenibile, attraverso la realizzazione di workshop formativi, programmi di autoapprendimento e videoconferenze.

Protocollo d’intesa tra il Ministero del Potere Popolare per l’Acqua Attenzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il Ministero dell’Acqua e dell’Ambiente della Repubblica Araba Saharawi Democratica; il cui obiettivo è lo sviluppo di diverse attività e l’esecuzione di azioni che consentano lo scambio di esperienze e buone pratiche nella gestione delle risorse idriche.

Protocollo d’intesa tra il Ministero del Potere Popolare per l’Agricoltura Produttiva e la Terra della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Araba Saharawi Democratica; al fine di migliorare e sviluppare reciprocamente la cooperazione agricola e zootecnica e contribuire all’autosufficienza e alla sovranità alimentare.

Accordo quadro di cooperazione tra la Repubblica Bolivariana del Venezuela e la Repubblica Araba Saharawi Democratica; al fine di promuovere e intensificare la cooperazione tra le parti, basata sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco della sovranità, reciprocità dei benefici e autodeterminazione dei popoli.

Memorandum d’intesa per l’istituzione di consultazioni politiche tra la Repubblica Bolivariana del Venezuela e la Repubblica Araba Saharawi Democratica; al fine di stabilire un quadro giuridico all’interno del quale le parti effettueranno periodiche consultazioni politiche bilaterali a reciproco vantaggio.

Accordo tra la Repubblica Araba Saharawi Democratica e la Repubblica Bolivariana del Venezuela sull’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, speciali e/o di servizio.

In questo senso, Maduro ha ordinato che ciascuno dei documenti firmati diventasse un piano diretto di cooperazione interpersonale.

Venezuela e Saharawi ratificano l’unione per la giustizia e la verità dei popoli.

Il Capo dello Stato ha evidenziato che la visita del suo omologo della Repubblica Araba Saharawi Democratica, Brahim Ghali, sancisce i legami di fratellanza, cooperazione e unione tra le due nazioni. “Siamo molto contenti e felici che i nostri fratelli arabi e africani della Repubblica Araba Saharawi Democratica siano qui nella nostra Patria”.

Allo stesso modo, Maduro ha sostenuto che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite siano rispettate e che al popolo saharawi sia riconosciuto il diritto all’autodeterminazione.

“Il popolo arabo saharawi e africano ha diritto alla propria terra storica, all’autodeterminazione e all’indipendenza del proprio popolo. Nel mese di maggio ricorrono i 50 anni dalla fondazione, nel 1973, del Fronte Polisario di Liberazione Nazionale”, ha affermato.

Ha anche precisato: “Abbiamo ascoltato le testimonianze quasi mitiche di un popolo che nel deserto nordafricano combatteva per il diritto alla terra, alla vita, alla democrazia, alla pace e all’autodeterminazione della nazione saharawi”.

Da parte sua, il presidente Brahim Ghali ha sottolineato che questa visita nella nazione venezuelana ha un valore aggiunto in quanto coincide con il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche che si sono consolidate nel tempo tra le due nazioni.

“La causa del mio popolo è la causa del popolo venezuelano; L’intero popolo Saharawi è orgoglioso di appartenere a una così nobile e prestigiosa tradizione di lotta e ha anelato alla libertà e all’indipendenza dalla Patria di Bolívar. La firma di questi importanti accordi esprime il suo impulso ad intensificare la giusta causa del popolo saharawi”, ha affermato.

Allo stesso modo, ha ricordato che “il Venezuela è un esempio di lotta, fermezza e determinazione di valori e principi. Siamo certi che il progetto di emancipazione che lei guida non può avere altro fine che la vittoria, è radicato in un popolo unito e consapevole che proietta il suo futuro nella libertà e indipendenza di Bolívar e nell’eredità del comandante Chávez”.

Decorazione

Durante l’atto, il Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, ha assegnato l’ordine Libertadores y Libertadoras de Venezuela nella sua prima classe, così come la replica della Sciabola vittoriosa di Carabobo al suo omologo Brahim Ghali.

“Abbiamo consegnato la spada di Bolívar nelle loro mani affinché questa spada sia accanto al popolo saharawi che combatte le battaglie per la sua libertà, per la sua indipendenza (…) È una grande carica simbolica di unione ancestrale”, ha detto Maduro.

Sahara occidentale: 2022, un anno di successi diplomatici e legali

La questione saharawi ha conosciuto, nel corso del 2022, importanti successi diplomatici e giuridici sulla scena internazionale, ma anche un’inedita manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo saharawi, nonostante gli sforzi del Marocco per nascondere e soffocare una verità esistenziale di un popolo che lotta per la propria indipendenza

A due anni dalla ripresa della guerra dopo la violazione da parte del Marocco del cessate il fuoco concordato con il Fronte Polisario nel 1991, in questo territorio non autonomo, le organizzazioni internazionali non hanno cessato di manifestare la loro profonda preoccupazione per la situazione instabile del Sahara occidentale occupato , chiedendo il rispetto della legalità internazionale e delle risoluzioni dell’ONU e dell’Unione africana (UA).

Nonostante lo status “distinto e separato” del Sahara Occidentale sia stato chiaramente definito dalle varie Corti di Giustizia, il Marocco continua a violare i diritti del popolo Saharawi e ad imporre un “blackout”, impedendo a tutte le delegazioni straniere di accedere ai territori occupati per veicolare i fatti.

Tuttavia, il ristabilimento delle relazioni con alcuni paesi legati al rispetto del diritto all’autodeterminazione, le sentenze delle diverse Corti di giustizia nonché la partecipazione del presidente saharawi, Brahim Ghali, a diversi eventi internazionali, testimoniano la impulso dato alla causa saharawi.

Così, il successo diplomatico del Fronte Polisario ha cominciato a prendere forma lo scorso febbraio, quando il presidente saharawi ha partecipato, insieme ai suoi omologhi africani ed europei, ai lavori del VI vertice Unione Europea/Unione Africana svoltosi a Bruxelles.

Ghali aveva appena partecipato a questo tipo di vertice per la seconda volta, dopo quello del 2017 ad Abidjan, visto lo status della Repubblica Saharawi (SADR) come membro fondatore dell’UA, godendone tutti i diritti e doveri.

Ricordiamo che la sua partecipazione all’VIII Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo Africano (TICAD8), organizzata in Tunisia, aveva suscitato l’ira dei Makhzen che, privi di buon senso, crearono una irrisoria crisi politica con la Tunisia, mostrando il sentimento di fallimento struggente in raggiungendo i suoi obiettivi di entrare a far parte dell’UA nel 2017.

Il 2022 è stato anche l’anno della nomina del primo Ambasciatore di Botswana e Angola nella Repubblica Saharawi dall’instaurarsi delle relazioni tra i Paesi interessati e della prima storica visita del Vice Ministro degli Affari Esteri dell’Honduras, Torres Zelaya Gerardo, in i campi profughi sahrawi.

Il continente africano si è distinto anche con il Sud Sudan, che ha riallacciato le relazioni diplomatiche con la RASD, sospese nel 2018, e il Kenya, che ha ribadito il proprio sostegno al diritto indiscutibile e inalienabile del popolo saharawi all’autodeterminazione organizzando un libero ed equo referendum guidato da ONU e UA.

E in America Latina, Perù e Colombia hanno annunciato il ripristino delle relazioni diplomatiche con la RASD, in conformità con i principi e gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite.

Sul piano legale, l’occupante marocchino ha ricevuto uno schiaffo dalla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli con una sentenza emessa il 22 settembre, in cui denunciava l’occupazione marocchina del Sahara occidentale, esortando tutti gli Stati membri dell’UA a trovare una soluzione permanente a questa occupazione e garantire il godimento del diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi.

Ciò si aggiunge alla decisione del Consiglio di Stato francese, presa su iniziativa della Confederazione contadina, di vietare l’importazione di prodotti agricoli dal territorio saharawi occupato, in quanto il Sahara occidentale non appartiene al Regno del Marocco , come deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nel 2016 e nel 2018, affermando che “presentare tali prodotti come originari del Marocco viola il diritto comunitario e le sentenze della Corte”.

Inoltre, la causa saharawi gode di grande sostegno nei forum internazionali.

All’ONU, durante la sessione del Comitato Speciale sulla Decolonizzazione, noto come “Comitato dei 24”, diversi rappresentanti di Paesi e organizzazioni internazionali hanno ribadito il loro sostegno al rispetto del diritto inalienabile del popolo Saharawi all’autodeterminazione, denunciando la violenza e le violazioni dei diritti umani perpetrate dall’occupante marocchino nel Sahara occidentale occupato.

In Svezia o anche in Germania, la questione del Sahara occidentale è stata discussa nel Parlamento scandinavo e la bandiera saharawi è stata issata dalle autorità della città tedesca di Brema nel Parlamento regionale, nell’ambito della commemorazione del 46° anniversario della proclamazione della RASD.

Il movimento associativo non è da meno, dal momento che è stato creato un coordinamento giovanile globale per la solidarietà con il Sahara occidentale, che rappresenta le diverse organizzazioni giovanili dei quattro angoli del mondo, al fine di pubblicizzare la causa saharawi su scala globale e mobilitare il sostegno per il popolo Saharawi.

Anche l’ultima conferenza del Coordinamento Europeo di Sostegno e Solidarietà con il Popolo Saharawi (EUCOCO), tenutasi a dicembre a Berlino, ha ribadito il sostegno al diritto all’autodeterminazione per l’indipendenza del Sahara Occidentale.



Mappa del Sahara Occidentale. In rosso la parte liberata, in giallo la parte occupata dal Marocco