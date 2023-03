Ranucci: “Così scoprimmo l’uso delle armi al fosforo USA su Falluja” E i Tribunali internazionali?

“Fallujah. La strage nascosta” è un documentario di Sigfrido Ranucci e Maurizio Torrealta andato in onda per la prima volta sulle reti televisive della Rai l’8 novembre 2005. L’autore è tornato a parlarne in un intervista a Piazza Pulita su La7.

L’indagine di Ranucci documentava le prove dell’uso di armi chimiche, in particolare il fosforo bianco, e l’uso indiscriminato della violenza contro i civili da parte delle forze militari statunitensi nella città irachena di Falluja durante l’offensiva del novembre 2004. I giornalisti che erano in Iraq – intervistati- raccontano dei tentativi degli Stati Uniti di bloccare la diffusione delle notizie.

Le immagini mostrate da Ranucci sono inquietanti ed agghiaccianti: armi al fosforo bianco sparate da elicotteri in aree urbane, riprese dettagliate dei resti di persone bruciate dagli agenti chimici, tra cui donne e bambini.

Nel documentario viene intervistato l’ex soldato statunitense, ora attivista contro la guerra, Jeff Englehart, il quale descrive l’offensiva di Falluja come “un’uccisione di massa di arabi”.

Il documentario viene ripreso dalle maggiore testate mondiali e nel Ranucci ha vinto per il documentario il premio Alpi con la seguente motivazione: “Sigfrido Ranucci svela in esclusiva l’utilizzazione del fosforo nei bombardamenti americani su Falluja. L’inchiesta di Rai News 24 ha fatto il giro del mondo denunciando un drammatico retroscena della guerra in Iraq.”

Cosa è successo da allora? Si sono mossi i tribunali internazionali, l’ONU, l’Aja, per denunciare un crimine di guerra? No. Assolutamente niente.

Ranucci: “Così scoprimmo l’uso delle armi al fosforo degli USA su Falluja”

“A Rainews24 scoprimmo la vicenda delle armi al fosforo usate dagli americani a Falluja”. Il giornalista Sigfrido Ranucci racconta a Gregorio Romeo lo scoop che fecero, dimostrando l’utilizzo di “un’arma molto controversa. Il fosforo è un agente chimico. E questo è vietato dalla convenzione di Ginevra”.

