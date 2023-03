Frediani (Unione Popolare): modifica dello statuto, i nuovi sottosegretari saranno solo due, efficace il lavoro delle opposizioni

(Foto di Fabrizio Maffioletti)

Fallito il blitz del centrodestra. La maggioranza fa decadere gli emendamenti delle opposizioni ma cede sul numero dei sottosegretari: da quattro a due.

La destra non ha retto al confronto H24 in Aula e grazie al nostro strenuo lavoro di opposizione si è accontentata di approvare un provvedimento monco, pur di garantire un paio di nuove poltrone per la prossima legislatura.

Alla luce di quanto avvenuto quindi oggi in Aula di Consiglio regionale, nonostante il nostro voto convintamente contrario, esprimiamo soddisfazione rispetto al nostro lavoro che ha portato allo sfinimento questa maggioranza che immaginava di restare in aula giorno e notte ma poi alla prova dei fatti ha dovuto cedere. Siamo riusciti a frenare la portata di un provvedimento il cui unico effetto sarà quello di introdurre nuove figure politiche e aumentare i costi della politica. L’efficienza di un ente come la Regione avrebbe bisogno di ben altri provvedimenti.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno dimostrato ancora una volta la propria distanza siderale dai problemi e dalle esigenze della comunità piemontese.

Francesca Frediani, Consigliere regionale Unione Popolare Piemonte