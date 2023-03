Testimonianza poco fa dal nord est della Cina: “Ciao Pasquale, non ho niente di interessante da condividere. Posso solo riportarti che l’azienda che gestisco sta andando meglio, nel nostro settore il business sta crescendo lentamente ma costantemente. Argomento che ti interessa, se le cose dovessero continuare così per tutto l’anno prevedo di aumentare i salari tra il 5% e il 8%. Si ricomincia a respirare l’area di positività verso il futuro che c’era prima della pandemia.”

Ho messo la testimonianza del gestore in Cina. Ora, l’inflazione in Cina è all’1%, ciò significa che l’aumento salariale è molto di piu’ dell’inflazione, come viene fatta da noi con l’inflazione programmata.

A differenza nostra, che stiamo perdendo il salario reale con l’inflazione a due cifre, in Cina aumentano i salari al di là dell’inflazione. E’ il destino condiviso programmato da Xi Jinping, l’armonia asiatica, le sorti dell’impresa si traducono in alti salari per i lavoratori, che non solo recuperano l’inflazione ma la superano.

Se vogliamo, quando si parla di Dottrina Sociale della Chiesa o di corpora, in Asia c’è. Può non piacere, ma è la realtà. E con essa bisogna fare i conti. Ieri ho letto un articolo su Napoli e il suo scudetto. Stanno arrivando gente da tutto il mondo, specie cinesi, che non la conoscevano. Questa è gente che risparmia, ha la possibilità reddituale, che consuma, che viaggia. E assieme ad essi giapponesi, coreani, indonesiani ecc. Ovunque in Asia c’è l’armonia. Ripeto, può non piacere ma è la realtà.

Qual’è la comparazione con noi? salari orari nelle cooperative a 5 euro lordi. E’ chiaro che ci ammazzeranno

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_salario_reale_in_cina_cresce_da_noi_crolla/29785_49186/