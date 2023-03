Una sinistra conservatrice: un ossimoro

La sinistra politica esiste in varie forme storiche da due secoli. La sua essenza è sempre stata quella di articolare gli interessi degli svantaggiati e di sostenere i valori dell’umanesimo universale attraverso il progresso sociale.

di Jiří Dolejš – Transform! Europe

La sinistra è sempre degenerata quando, invece di un progetto razionale per un mondo migliore, ha offerto una miscela di odio sociale e autoritarismo.

La sconfitta storica dell’esperimento socialista sulla base della Rivoluzione russa ha occupato un posto speciale nella crisi della sinistra.

Modernizzazione del progetto di sinistra invece di fuggire nella nostalgia

Nella crisi la sinistra può rifugiarsi nella nostalgia di tradizioni e moralismi utopici. Ma, a differenza della religione, la politica è l’arte del possibile e le sue pratiche richiedono un contenuto euristico. Pertanto, solo la modernizzazione di questo progetto razionale della sinistra politica può fornire un servizio politico a una clientela di sinistra. La mancanza di modernizzazione porta necessariamente a un’ulteriore degenerazione. In Cechia, sia il 1968 che il 1989 hanno visto impulsi di modernizzazione. Questi impulsi hanno oggettivamente prolungato la nostra durata di vita, ma purtroppo si sono oggettivamente trasformati ancora una volta in stagnazione.

Crisi della sinistra: trasformazione e creazione di illusioni

La crisi della sinistra politica si manifesta oggi nell’indebolimento, anzi nella perdita della sua rappresentanza parlamentare. Il 1989 ha portato alla luce la degenerazione della sinistra comunista, ma ha anche posto serie sfide alla sinistra riformista. Durante le prime elezioni libere all’interno dei sistemi di transizione dell’ex blocco sovietico, si trattò più di una rottura con il passato che di un duello destra-sinistra. Sebbene la maggioranza della popolazione affermasse i valori della solidarietà e della sicurezza sociale, i loro garanti non erano più i partiti tradizionali (comunisti e socialdemocratici). Nonostante il dominio dei valori sociali, la maggioranza della società è ora filocapitalista. La fase di entusiastica trasformazione è stata logicamente seguita, alla fine degli anni ’90, da una fase di disillusione, che ha portato con sé anche una nuova opportunità per la sinistra politica. Alle elezioni del 2002 nella Repubblica Ceca il ČSSD e il KSČM hanno occupato insieme la maggioranza dei seggi in parlamento. Allo stesso tempo, la loro animosità reciproca ha impedito loro di stabilire un’unità. I presidenti dei partiti, Špidla e Grebeníček, non riuscivano a trovare una via d’intesa. Purtroppo, il rapporto tra la sinistra radicale e quella riformista era gravato da uno scisma storico. Solo verso la fine della legislatura è stato possibile utilizzare l’oggettiva maggioranza di sinistra. Ma alla fine la sinistra ceca non è stata in grado di sfruttare l’anno 1989 per risorgere.

La quota di seggi della sinistra nel parlamento ceco ha iniziato a diminuire gradualmente. Nel 2017 deteneva solo il 15% dei seggi e nelle elezioni del 2021 la sinistra è scomparsa del tutto dal Parlamento.

Uscire dal guscio della lumaca nazionale

Questa situazione ha portato a un atteggiamento difensivo e, in alcune parti della vecchia sinistra, a un ritiro nei rituali ideologici. La sconfitta ha portato anche allo scetticismo sul ruolo mobilitante dei valori della sinistra e i conservatori all’interno della sinistra hanno ripreso vita. Sotto la pressione della globalizzazione oggettiva della civiltà, la tendenza a ritirarsi in un guscio di lumaca nazionale è aumentata, soprattutto tra i ranghi della sinistra invecchiata.

Il progressismo culturale o neomarxismo è diventato essenzialmente un termine abusato da dogmatici e nazionalisti.

Per quanto riguarda la socialdemocrazia, la sua politica di welfare-state ha perso efficacia e attrattiva. La politica delle piccole concessioni sociali è stata ripresa dai populisti e la sinistra ha iniziato a non avere un nuovo progetto.

Può confondere il fatto che le voci di protesta tendano all’estremismo di destra e che l’elettorato tradizionale della sinistra, soprattutto nell’Europa orientale, sia vecchio e quindi apparentemente conservatore.

Tuttavia, voler organizzare qualsiasi progresso o avanguardia sulla base di premesse conservatrici e di ritorno a tradizioni obsolete è di per sé una contraddizione.

La sinistra politica di oggi non si rianimerà attraverso un misto di nostalgia per il vecchio regime e di identitarismo nazionalista. È quindi bizzarro che i tradizionalisti preferiscano combattere la sinistra liberale piuttosto che il capitalismo. La sinistra progressista o culturale non è il Satana che deve essere scacciato dalla sinistra.

Inoltre, gli elettori liberali più giovani in Cechia si sono sentiti prima attratti dai Verdi e poi, dopo il discredito e l’uscita dal Parlamento di questi ultimi, dai Pirati (Partito Pirata Ceco – di orientamento liberal-progressista). Il percorso conservatore della sinistra l’ha portata a distaccarsi completamente dalle giovani generazioni. Nonostante ciò, la lotta su questo percorso è continuata e, sotto l’influenza degli eventi in Ucraina e della pressione geopolitica della Russia, si è addirittura aggravata.

Una sinistra conservatrice – un ossimoro

Già il Manifesto comunista del 1848 descriveva un’analogia con questa situazione, quando Marx ed Engels definivano alcune tendenze reazionarie “paternalistiche” o “socialismo conservatore”, in cui persone pie che vivevano nel passato aspergevano il progresso sociale con l’acqua santa e iniettavano ai poveri l’egoismo nazionale. Oggi troppi considerano il progressismo un’aberrazione dell’élite e non esitano a resuscitare vecchi tabù. Nel populismo vedono un garante per la plebe. Poiché l’insicurezza è in aumento tra le persone, si avvalgono di istinti irrazionali, tra cui l’ostilità verso le persone diverse. Purtroppo, anche a sinistra si sta aprendo una frattura tra i cosiddetti “slunickari” (benefattori) e gli xenofobi. Questo problema si riscontra sia nella sinistra riformista che in quella radicale.

Il termine “sinistra conservatrice” è un ossimoro. La giustizia sociale non è protetta dall’autorità nazionale e l’avversione all’universalismo dei diritti umani è assurda. La solidarietà non è carità e non può essere ridotta a comunità tradizionali e a costruzioni storiche.

La mobilitazione degli elettori di protesta è comprensibile dal punto di vista tattico, ma non a spese dell’identità programmatica. L’estrema destra è ideologicamente tossica. L’adesione alla xenofobia carica di odio, la giustificazione dell’imperialismo e del colonialismo quando non proviene dall’Occidente ma dall’Oriente, così come l’ostilità al progresso e l’intolleranza culturale, sono incompatibili con i valori della sinistra e non fanno altro che alimentare la sfiducia e provocare processi di divisione.

Il tradimento dei valori fondamentali attraverso un’alleanza con figure tossiche dell’ultradestra ostacolerebbe l’indispensabile cooperazione tra le sinistre. Che Jean-Luc Mélenchon abbia stretto la mano a Marine Le Pen per accerchiare gli odiati liberali centristi è una follia. I tradizionalisti della sinistra possono avere ragione nel sottolineare la necessità di una gerarchia dei temi. In realtà, alcuni temi culturali sono più difficili da comprendere per la base sociale della sinistra. Ma questo non significa che la sinistra culturale debba essere tradita con raggruppamenti fascisti. Gli autoritari illuminati e gli ipnotizzatori di massa non sono la strada giusta per risvegliare la sinistra.

Un piede nella porta del futuro della sinistra

La soluzione della crisi della sinistra richiede una maggiore enfasi sulla sinergia delle forze di sinistra. La capacità di comunicare tra loro e di gestire i dibattiti sarà fondamentale. Se la sinistra deciderà di optare per un modello di alleanza lasco o per una più stretta cooperazione istituzionale dipende dalle condizioni locali. C’è l’esperienza della sinistra polacca e di quella spagnola. Quando questo riesce, la base plebea può essere collegata al potenziale creativo ed emancipatorio dell’avanguardia. È soprattutto la giovane generazione che deve mettere il piede nella porta chiusa del futuro della sinistra. È improbabile che la vecchia sinistra porti nuovi impulsi. Se avrà un senso di responsabilità, sarà in grado di trasmettere le proprie esperienze e di dare più spazio ai Millennials e alla prossima Generazione Z.

