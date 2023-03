E’ MORTA MARIA KODAMA, VEDOVA DI JORGE LUIS BORGES E SEDICENTE PADRONA DELLE SUE OPERE.

Jorge Luis Borges e Maria Kodama

“Io ero al servizio del talento letterario di un uomo, l’ho servito con obbedienza, ho servito una mente maschile, dunque per molti maschi sono la ragazza dei sogni, sono anche la loro potenziale vedova. Sono stata la segretaria di Levin, la sua archivista, moglie, redattrice, agente… Non mi sono risposata, ho continuato a servirlo dopo la sua morte e lo servirò fino alla mia morte. Lui inoltre mi ha lasciato un capitale simbolico, che io con una gestione attenta, ho accresciuto”. Maria Kodama

Maria Kodama-Schweizer, scrittrice e traduttrice, è morta nella città di Vicente López, nella provincia di Buenos Aires lo scorso 26 marzo, a causa di un cancro al seno.Era nata a Buenos Aires il 10 marzo 1937 e aveva 86 anni. Era figlia del giapponese Yosaburo Kodama e dell’argentina María Antonia Schweizer, di origini svizzero-tedesche, inglesi e spagnole. Durante gli studi di lettere conobbe Jorge Luis Borges, con cui condivise l’amore per la lingua inglese. Lo ha aiutato a scrivere la sua “Brief Anglo-Saxon Anthology” (1978) e Atlas (1984) quando si sono recati negli Stati Uniti nel 1975 come colleghi. Aveva 38 anni più di lei. Si sono sposati ad Asunción, in Paraguay, nell’aprile del 1986, pochi mesi prima della sua morte.Borges lasciò in eredità la sua proprietà a Kodama e dopo la sua morte assunse la presidenza della Fondazione Internazionale Jorge Luis Borges a Buenos Aires. la cui sede ospita oggetti personali, la sua biblioteca, le prime edizioni dei suoi libri e alcuni manoscritti, oltre ai premi, alle decorazioni e ai diplomi ricevuti. Da lì si è dedicata a diffondere e contribuire al massimo, attraverso corsi e conferenze in tutto il mondo, alla conoscenza dell’opera del più universale degli scrittori argentini.

Comunque, per il suo atteggiamento e volontà di monopolizzare Jorge Luis Borges, spesso venne accusata di voler tenere in ostaggio l’opera dello scrittore. A queste accuse Kodama rispose per le rime. Per esempio in un’intervista definì lo scrittore Adolfo Bioy Casares, legato a Jorge Luis Borges da decenni di profonda amicizia, un codardo, un rifiuto umano.

Comunque, a conclusione, va detto che il controllo di Maria Kodama sulle opere di Jorge Luis Borges fu ed è, in realta limitato. In Italia tutti i lavori di Borges sono pubblicati da Monddori, il link è il seguente.

https://www.mondadori.it/libri/tutte-le-opere-vol-ii-jorge-luis-borges/

In rete vi sono La Obras completas, in lingua originale, lo spagnolo.

Quindi il lettore può acquistare o scaricare, fuori dal controllo di Maria Kodama.



