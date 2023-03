I disordinati sei mesi svedesi di governo di destra

Dopo cinque settimane di complicati negoziati, il 18 ottobre 2022 il Parlamento svedese, il Riksdagen, ha eletto il governo più di estrema destra nella storia del Paese. I moderati di centro-destra, insieme ai loro partner minori, i cristiano-democratici e i liberali, dipendono ora dal sostegno dei democratici svedesi di estrema destra per governare.

di John Hörnquist* – Rosa Luxemburg Stiftung

I Democratici di Svezia hanno ricevuto più voti di qualsiasi altro partito di destra, ma non sono entrati nel governo. Hanno invece sfruttato la loro posizione di kingmaker per inserire molte delle loro promesse elettorali nel programma di governo e hanno piazzato degli agenti politici nei ministeri a tutti i livelli per controllare l’operato dei partiti di governo.

Mancanza di risultati

Sotto l’influenza dei Democratici di Svezia, le posizioni del nuovo governo sulle politiche restrittive in materia di immigrazione e sulle politiche criminali repressive sono ampie e creative: revoca della residenza permanente per diversi motivi, studio della possibilità di “prigioni d’oltremare”, riduzione della quota annuale di rifugiati svedesi da 5.000 a 800, autorizzazione di zone “stop-and-search” in aree con problemi sociali, raddoppio delle pene per i crimini legati alle bande, autorizzazione di testimoni anonimi e altro ancora.

L’influenza dei Democratici di Svezia è visibile anche su alcune questioni sociali, come l’assenza della tradizionale politica di destra di riduzione dei sussidi di disoccupazione, anche se altre cose che i Democratici di Svezia avevano promesso, come migliori pensioni e condizioni di congedo per malattia, sono state lasciate estremamente deboli e vaghe. Alcune riforme sociali promesse, come un tetto ai prezzi delle cure dentistiche e una maggiore responsabilità dello Stato per l’assistenza sanitaria, saranno semplicemente “esaminate”.

In realtà, a parte le politiche repressive e razziste – e gli importanti tagli alle tasse per i lavoratori ad alto reddito – il governo non ha praticamente mantenuto le sue promesse economiche. Non sta nemmeno compensando le regioni o i comuni, che gestiscono la maggior parte del settore assistenziale, in misura sufficiente a far fronte all’aumento dei costi, rendendo probabili ingenti tagli nel 2023.

Allo stesso tempo, il governo non è riuscito a placare la Turchia sulle sue condizioni per l’ingresso della Svezia nella NATO, nonostante si sia fatto in quattro per cercare di farlo in modi impopolari e maldestri che hanno suscitato critiche in patria e all’estero.

Di conseguenza, il 15 febbraio solo il 36% degli svedesi riteneva che il governo stesse facendo un buon lavoro, mentre il 56% non la pensava così. Non sorprende che l’opposizione abbia ora un vantaggio nei sondaggi di quasi il 10%.

Il calo di consensi per i partiti di destra ha colpito in modo particolare l’estrema destra, che è stata responsabile della vittoria marginale di settembre, attirando gli elettori che normalmente i partiti di destra tradizionali non avrebbero potuto attirare. Infatti, i partiti di destra ora al governo hanno tutti perso consensi nelle elezioni del 2022, ottenendo complessivamente il 29% dei voti, una cifra storicamente bassa, e sono riusciti a prendere il potere solo appoggiandosi al 20,5% dei Democratici di Svezia.

Gli elettori socialdemocratici conquistati dai Democratici di Svezia sembrano particolarmente delusi dall’incapacità della destra di mantenere la promessa di proteggere gli elettori dall’aumento dei costi del carburante e dell’elettricità, e molti sono tornati ai socialdemocratici.

Un’agenda politica contestata

Il dibattito politico degli ultimi anni è stato dominato dall’attenzione dell’estrema destra per la criminalità e l’immigrazione. Questa impostazione ha ricevuto un sostegno crescente da parte della destra tradizionale, che a sua volta ha abbandonato in larga misura la retorica neoliberista.

I socialdemocratici, allo stesso modo, hanno effettivamente accettato e si sono adattati all’impostazione anti-immigrazione dell’estrema destra, trascinando con sé il loro partner di governo minore, il Partito Verde. Il Partito di Centro rifiuta l’agenda dell’estrema destra, ma lo fa sulla base del proprio neoliberismo. Il Partito della Sinistra rimane l’unico partito che cerca di spostare l’attenzione del dibattito politico dalla criminalità e dall’immigrazione alle questioni sociali ed economiche, intorno a una sorta di “Green New Deal” industriale.

Il divario tra le politiche economiche del Partito di Centro e del Partito di Sinistra rende inoltre estremamente complicata la formazione di un governo che faccia affidamento su entrambi i partiti, come avveniva fino a poco tempo fa.

Tuttavia, altre questioni politiche a volte mettono in ombra la narrazione reazionaria dominante. Nel 2021, il Partito della Sinistra è riuscito a spostare l’attenzione politica, prima facendo cadere (e poi reintegrando) il governo rosso-verde per impedirgli di deregolamentare gli affitti – una delle tante riforme neoliberali richieste dal Partito di Centro in cambio del suo sostegno.

Il Partito di Sinistra ha poi costretto il governo a impegnarsi in aumenti storicamente consistenti del sostegno ai pensionati a basso reddito e alle persone in malattia, come condizione per sostenere la nomina del nuovo Primo Ministro socialdemocratico, Magdalena Andersson, nel novembre 2021. Tutte le aperture politiche che questa congiuntura presentava, tuttavia, sono state messe da parte nel febbraio 2022 dalla guerra in Ucraina e dalle discussioni sull’adesione della Svezia alla NATO.

Una “guerra culturale” sui costi dell’energia

Nell’estate del 2022, la destra era riuscita a riportare la criminalità e l’immigrazione al centro dell’agenda politica, insieme a un nuovo dibattito di “guerra culturale”, altamente polarizzato, sui prezzi dell’elettricità e del carburante. La destra ha cercato di inquadrare il dibattito sull’aumento dei costi dell’elettricità criticando la chiusura “prematura” delle centrali nucleari svedesi e attribuendo la colpa degli alti prezzi dei carburanti alle “assurde” tasse sui carburanti e ai biocarburanti per ridurre le emissioni di carbonio.

Il successo dell’inquadramento del dibattito sull’energia da parte della destra la dice lunga sull’efficienza della sua macchina di propaganda, che combina le forze dei troll di internet e dei media alternativi dei Democratici di Svezia con i media tradizionali della destra. Ma mette anche in evidenza la debolezza e la divisione politica del centro-sinistra, che non è in grado di contrastare argomenti così poco convincenti.

Sebbene la Svezia esporti più elettricità di qualsiasi altro Paese dell’UE, la costruzione di nuove centrali nucleari richieda molti anni, i partiti di destra si oppongano di fatto a un’energia eolica nuova e più veloce e l’impennata dei prezzi dei carburanti sia stata soprattutto una conseguenza della guerra, la destra è riuscita a convincere un numero sufficiente di elettori di essere più credibile e responsabile sulle questioni energetiche. Tuttavia, per la troppa voglia di vincere, non sono riusciti a trattenersi dal promettere anche azioni irrealistiche per aiutare i cittadini a far fronte ai prezzi dell’energia. Chi definisce il problema è avvantaggiato, e la destra ha vinto il gioco dello scaricabarile sui prezzi elevati dell’energia – fino a dopo le elezioni, cioè quando le sue promesse si sono ritorte contro di loro.

Durante la campagna elettorale, tutti gli schieramenti si sono impegnati a sostenere le famiglie che devono far fronte ai prezzi elevati dell’elettricità, ma la destra è stata molto precisa sulla rapidità con cui questi sostegni sarebbero stati attuati, promettendo che le misure sarebbero state attuate entro il 1° novembre. Le loro promesse sui prezzi dei carburanti erano ancora più ambiziose: i Democratici di Svezia avevano promesso una riduzione di dieci corone (circa un euro) al litro sul diesel, e i Moderati e i Cristiano Democratici non erano molto lontani.

Politiche economiche deboli

Nonostante tutti questi discorsi, i risultati finora sono stati molto deboli: il governo ha introdotto un’indennità per i costi dell’elettricità, ma solo a partire da febbraio e solo per la Svezia meridionale. Il governo ha mantenuto il suo impegno a fornire i risultati per il resto del Paese, prima o poi.

Le valutazioni della bozza di politica, tuttavia, ritengono che le detrazioni siano così vantaggiose per i grandi consumatori, le aziende redditizie e i ricchi che il governo, insolitamente, ha reso la distribuzione ai singoli cittadini non pubblica. La Svezia è anche l’unico Paese dell’UE a non aver attuato una direttiva europea sulla tassazione dei profitti inattesi dei produttori di energia elettrica a partire da dicembre o gennaio, il che significa che le società elettriche possono tenersi miliardi di corone prima che la tassa venga finalmente applicata a marzo.

Per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, i risultati sono ancora più deboli. La promessa riduzione di dieci corone si è sbriciolata nella pratica a soli 14 öre (42 per il diesel), equivalenti a circa 1 e 4 centesimi. I Democratici di Svezia stanno lottando contro i liberali nel governo per cambiare questa situazione in futuro, ma il danno è fatto e la delusione – soprattutto tra gli elettori delle zone rurali, dove i Democratici di Svezia hanno aumentato i loro voti – sembra enorme.

Una proposta del Partito di Sinistra di svincolare i prezzi dell’elettricità svedese dal mercato dell’UE, in modo che le carenze nell’Unione non facciano aumentare i prezzi in Svezia, è stata ignorata dagli altri partiti durante la campagna elettorale. Tuttavia, i sindacati e i sindacati dei proprietari di case l’hanno sostenuta e i rappresentanti dei socialdemocratici e del governo hanno recentemente iniziato a esprimere idee simili, anche se – non volendo sfidare troppo l’UE o la liberalizzazione energetica europea – senza proposte concrete.

Incompetente e favorevole alle imprese

Dopo quattro mesi di mandato, il governo appare incompetente e favorevole alle imprese, non solo nel settore energetico, ma anche in quello del welfare. Il ministro dell’Istruzione è stato assunto direttamente da un importante comitato di cooperazione scolastica privata, e non saranno posti limiti seri all’impopolare politica svedese che consente alle aziende di trarre profitto dalle scuole finanziate con fondi pubblici e dai fornitori di servizi sanitari e di assistenza.

Negli ultimi anni, i leader dell’industria svedese e molti politici hanno celebrato l’imminente boom industriale, soprattutto nell’estremo nord della Svezia, dove si prevedono 100.000 posti di lavoro in una regione di soli 520.000 abitanti. Molti di questi posti di lavoro sono legati all’elettrificazione della società e dell’industria e si prevede che il boom richiederà un raddoppio della produzione di elettricità fino al 2035 e un aumento del 33% già entro il 2027.

Mentre di solito la destra o i socialdemocratici sono i più desiderosi di discutere dell’espansione industriale, pochi politici hanno abbracciato le opportunità offerte da questo boom con più entusiasmo del leader del partito di sinistra Nooshi Dadgostar. Il Partito di Sinistra ha proposto un programma di investimenti di 700 miliardi di corone nei prossimi dieci anni, incentrato sull’espansione delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, degli alloggi e della ristrutturazione dell’industria. Anche il resto dell’opposizione si è dimostrato entusiasta, anche se meno ambizioso per quanto riguarda gli investimenti statali.

Nel frattempo, le politiche energetiche del governo di destra – nonostante si parli della necessità di nuove energie “affidabili” – preoccupano ambientalisti, politici di centro-sinistra e leader dell’industria. La destra ha vinto le elezioni inquadrando tutti i problemi energetici come causati dalla chiusura “prematura” delle centrali nucleari e sfruttando la resistenza all’energia eolica. Hanno inserito il loro programma pro-nucleare nella loro “guerra culturale” contro l’aumento dei prezzi dell’energia, pianificando nuove centrali nucleari e tagliando al contempo il sostegno statale per gli enormi parchi di energia eolica, soprattutto offshore.

Poiché l’energia eolica è ampiamente considerata il modo più veloce per ottenere molta nuova elettricità, queste politiche preoccupano i politici, le imprese e l’opinione pubblica che il previsto boom industriale sia a rischio. Il governo sta ora cercando di sfumare un po’ la sua posizione, ma continua a incontrare resistenze sia all’interno che da parte dei Democratici di Svezia.

Un pasticcio per le ambizioni della Svezia in ambito NATO

Infine, ma non per questo meno importante, la gestione da parte del governo della candidatura della Svezia alla NATO ha causato imbarazzo, problemi politici e un aumento delle tensioni.

Dopo 200 anni di non allineamento, la Svezia ha fatto un’improvvisa inversione di rotta dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. I socialdemocratici avevano da tempo perseguito una politica di stretta collaborazione con la NATO, ma la loro posizione di principio contro l’adesione alla NATO è rimasta fino al marzo 2022. Dopo l’inizio della guerra e l’annuncio della richiesta di adesione della Finlandia, la maggioranza degli elettori ha iniziato a sostenere per la prima volta l’adesione alla NATO. Il governo guidato dai socialdemocratici ha segnalato un cambiamento, presentando domanda di adesione a maggio. In quel periodo anche i Democratici di Svezia cambiarono la loro posizione di partito sulla NATO, lasciando solo il Partito della Sinistra e i Verdi contrari.

Mentre la maggior parte dei membri della NATO era entusiasta della candidatura della Svezia, la Turchia ha complicato le cose. La Turchia ha chiesto che la Svezia prendesse le distanze dal governo delle Unità di Difesa del Popolo (YPG) nel nord della Siria, che accettasse di cooperare con i servizi di sicurezza turchi contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), che permettesse la vendita di armi svedesi alla Turchia, che vietasse i simboli, le organizzazioni e le proteste presumibilmente legate al PKK e, infine, che estradasse in Turchia diversi turchi e curdi oppositori residenti in Svezia. Il governo socialdemocratico ha accettato la maggior parte dei primi punti, ma ha affermato che lo stato di diritto avrebbe dovuto essere applicato alle estradizioni e ai divieti.

Il nuovo governo di destra ha adottato la stessa strategia, ma con maggiore entusiasmo, anche per quanto riguarda le estradizioni e i divieti, prendendo ulteriormente le distanze dall’YPG (portando il governo dell’YPG a minacciare di rimpatriare centinaia di militanti svedesi dell’IS dai suoi campi di prigionia). Dopo diversi incontri molto remissivi tra i governi svedese e turco e diverse estradizioni, un sondaggio di gennaio ha mostrato che ben il 79% degli elettori non voleva che la Svezia scendesse a compromessi sui propri diritti democratici per ottenere l’approvazione della Turchia, anche se ciò significava ritardare l’adesione alla NATO.

Grandi manifestazioni anti-NATO e pro-curde, insieme a giornali che si occupano di libertà di parola, hanno iniziato a deridere apertamente il Presidente Erdogan e un provocatore di estrema destra, Rasmus Paludan, aiutato da Chang Frick, caporedattore di Nyheter idag, una rivista online legata ai Democratici di Svezia, ha bruciato il Corano fuori dall’ambasciata turca. Erdogan, in risposta, ha interrotto tutti i colloqui NATO e in molti Paesi e comunità musulmane sono esplose proteste rabbiose contro la Svezia.

Un’opposizione divisa

Mentre il governo di destra e il suo partner di estrema destra sono partiti male e la loro credibilità e il loro sostegno ne hanno risentito, l’opposizione rimane divisa su come rispondere alla situazione.

Il principale beneficiario del malcontento dell’opinione pubblica sono i socialdemocratici, con il 35% di consensi – il più alto degli ultimi anni – e un leader popolare. Tuttavia, sembra che i socialdemocratici si accontentino di aspettare il loro turno, senza sfidare le politiche repressive o razziste o spingere per grandi riforme sociali o economiche – un approccio che ricorda da vicino la strategia che ha fatto perdere loro le elezioni. Il Partito Verde e il Partito di Centro stanno ancora cercando di orientarsi nella nuova situazione.

Solo il Partito della Sinistra, il secondo più forte partito di opposizione che ha triplicato i suoi membri negli ultimi 12 anni, ha un progetto politico più chiaro che prevede investimenti statali nell’occupazione, nel settore del welfare e un New Deal verde, senza cedere all’agenda razzista o repressiva della destra. Tuttavia, come durante la campagna elettorale, il Partito della Sinistra è praticamente solo a sfidare il discorso politico della destra. In effetti, la sfida attuale è per certi versi più grande di quella di mezzo anno fa, con i socialdemocratici che “guidano” l’opposizione e parlano di una retorica di sinistra, ma non investono la volontà politica né impegnano le risorse finanziarie necessarie per far sì che quella retorica si realizzi.

In questo contesto, mentre la destra ha sicuramente perso l’iniziativa (e gran parte della sua credibilità), la sua efficienza nella campagna negativa, come dimostrato nel periodo precedente alle elezioni del 2022, non dovrebbe essere sottovalutata. Potrebbe essere sufficiente per riguadagnare slancio, se non sfidata da una forte alternativa positiva da parte della sinistra.

*John Hörnquist è il coordinatore degli studi politici per il Partito della sinistra svedese.

La traduzione in italiano è a cura di Sinistra in Europa