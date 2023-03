Il NYT svela i crimini dei “volontari Usa” nei battaglioni di estrema destra ucraini

Piccole Note

Il 25 marzo un articolo del New York Times ha riferito le bugie, i traffici e, per cenni, i crimini dei volontari americani che a migliaia si sono riversati in Ucraina a supporto delle forze di Kiev.

“Uno degli americani più noti sul campo di battaglia è James Vasquez”, riporta il NYT che ne racconta le gesta, spiegando che ha combattuto fino a una settimana fa con i “Da Vinci’s Wolves, un battaglione ucraino di estrema destra”.

Il NYT ne dettaglia le bugie raccontate per ottenere benefici, sotto forma di soldi e prestigio, smascherate poi dai media Usa. Ma di seguito, accenna anche, senza approfondire, al fatto che ha “twittato che non deve preoccuparsi delle regole di guerra internazionali mentre si trova in Ucraina”.

Un cenno troppo fugace su un tema così importante, dal momento che, al di fuori di tali leggi, si ricade nel campo dei crimini di guerra. Così, non solo il NYT disvela, senza volerlo, il lato oscuro dei mercenari accorsi, o meglio inviati, a supporto delle forze di Kiev, e delle stesse autorità militari ucraine che dovrebbero supervisionare l’operato di tali forze, ma anche la leggerezza inquietante con la quale i media nostrani stanno coprendo il conflitto.

Peraltro, sarebbe da chiedersi se un tweet tanto generico – le regole in questa guerra non contano – sia una registrazione di quanto avviene normalmente…

Ma tutto ciò evidenzia anche l’ipocrisia dell’Occidente, che dichiara il suo supporto a Kiev come discendente dagli obblighi verso le “regole”, che sarebbe chiamato a difendere, ma continua a inviare armi senza urgere il rispetto delle leggi di guerra, nonostante i tanti segnali che indicano la presenza di tali violazioni.

Il fatto che gli attaccanti russi commettano anch’essi crimini di guerra, anche prendendo per buone tali accuse – il fatto che ad avanzarle sia una parte non ne favorisce la credibilità -, non giustifica affatto i crimini dei cosiddetti “buoni”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_nyt_svela_i_crimini_dei_volontari_usa_nei_battaglioni_di_estrema_destra_ucraini/45289_49208/