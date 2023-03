Venezuela, marcia a sostegno della politica anti-corruzione del governo bolivariano

(Foto di PSUV)

– Lorenzo Poli

Sabato scorso il procuratore venezuelano Tarek William Saab ha fornito dettagli in una conferenza stampa sulla cattura di alti funzionari pubblici e cittadini, dopo la scoperta di un giro di corruzione nella compagnia petrolifera statale (PDVSA) e nella Soprintendenza Nazionale dei Criptoattivi (Sunacrip).

Un totale di 25 persone (10 funzionari delle istituzioni statali, 11 uomini d’affari, 3 giudici e 1 sindaco) sono state finora arrestate per il loro presunto coinvolgimento in un piano di corruzione denunciato dal governo bolivariano del Venezuela.

La Procura ha osservato che dallo scorso agosto ad oggi si sono condotte indagini su 30 complotti, in particolare legati all’industria petrolifera. “È un’azione sistematica dello Stato venezuelano”, ha detto. Ha riferito che 194 persone sono state processate per questi casi, sono state avanzate 6.067 accuse, 75 persone sono già state condannate e 16.090 persone incriminate, con un totale di 3.976 condanne per corruzione.

Il procuratore ha evidenziato il ruolo indiscutibile del presidente Nicolás Maduro contro i casi di corruzione su cui si sta lavorando dallo scorso anno. Il procuratore ha concluso dicendo che: “Ciò che lo Stato venezuelano sta dimostrando è encomiabile, perché sta agendo. Non siamo rimasti a guardare. Sono convinto che arriveranno nuove azioni esemplari”.

In modo inusuale è arrivato il sostegno anche dal portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, il quale ha riferito mercoledì che il governo degli Stati Uniti (USA) sostiene le indagini e la lotta alla corruzione intraprese dal governo Maduro. Durante una conferenza stampa, Kirby ha dichiarato: “Sosteniamo gli sforzi per porre fine alla corruzione, compresi quelli in Venezuela e continueremo a monitorare la situazione mentre continua a svilupparsi”. Inoltre, ha indicato che gli Stati Uniti si aspettano che l’indagine sia “trasparente, approfondita e indipendente”, esortando le persone coinvolte nel caso ad assumersi le responsabilità corrispondenti.

Per sostenere la politica anti-corruzione del governo, migliaia di chavisti e cittadini venezuelani hanno partecipato il 26 marzo a una grande manifestazione, partita davanti al Pubblico Ministero nel Parque Carabobo a Caracas e conclusa davanti alla sede della PDVSA nel distretto di Las Palmas. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come: “Gli onesti sono di più” e “Maduro, colpisci duramente i corrotti”.

La sindaca di Caracas, Carmen Meléndez, durante la manifestazione ha sottolineato che “qui stiamo dando il nostro sostegno al presidente Nicolás Maduro e il sostegno di tutti noi (…) Che nessun corrotto sia risparmiato. Quello che sta facendo è danneggiare la città”.

Il vicepresidente del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) Pedro Infante ha affermato: “La rivoluzione assume e prende il comando nella lotta alla corruzione intrapresa dal nostro presidente Nicolás Maduro”. Ha ricordato che in Parlamento, “dopo un grande dibattito, è stato approvato un accordo per sostenere il presidente Maduro ed è stata accettata l’immunità di un deputato”.

Maduro ha pubblicato un messaggio su Twitter: “I miei saluti e un grande abbraccio ai venezuelani che hanno marciato a sostegno della ferrea battaglia contro la corruzione. Con il vostro sostegno, uniamo le forze per continuare la lotta per la vera giustizia, con l’etica e la morale bolivariana”.

Nicolás Maduro ha nominato martedì scorso Pedro Rafael Tellechea come nuovo Ministro del Petrolio in sostituzione di Tareck El Aissami che si è dimesso lunedì scorso. Il Ministero delle Comunicazioni ha riferito che Tellechea sarà anche responsabile della compagnia petrolifera statale. Nel 2022 Tellechea ha diretto il ritorno al governo bolivariano costituzionale di Monómeros, una filiale di PDVSA in Colombia gestita per circa quattro anni da gruppi dell’opposizione d’estrema destra venezuelani sostenuti dall’amministrazione dell’ex-presidente colombiano Iván Duque.

Fonti:

https://www.telesurtv.net/news/venezolanos-manifestacion-apoyo-lucha-corrupcion-20230326-0003.html

https://www.telesurtv.net/news/eeuu-apoyo-lucha-anticorrupcion-gobierno-venezuela-20230322-0039.html

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-fiscalia-corrupcion-operacion-20230325-0016.html

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-designa-ministro-petroleo-20230322-0003.html