Obrador denunciare l’ipocrisia degli Stati Uniti

“Come si può parlare di democrazia quando dominano le élite e non la maggioranza? Come si può parlare di democrazia quando la ricchezza è concentrata in poche mani?”

Il presidente messicano López Obrador ha utilizzato il cosiddetto “Summit for Democracy” organizzato dall’amministrazione Biden per denunciare implicitamente l’ipocrisia degli Stati Uniti.

Obrador ha definito gli Stati Uniti una oligarchia, non una democrazia. Non l’ha detto direttamente ma il discorso è stato pronunciato nel contesto del recente discorso del presidente messicano quando ha denunciato gli Stati Uniti per essere un’oligarchia.

(diffuso da Soloviev)

