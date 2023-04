Noo Saro-Wiwa e Ken Saro-Wiwa

Noo Saro-Wiwa figlia di Ken Saro-Wiwa ha partecipato, invitata, alla 32ª edizione del Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina, FESCAAAL, che si è tenuta a Milano, dal 18 al 26 marzo 2023.

Noo Saro-Wiwa, oltre che attivista ambientalista, è anche scrittrice, autrice di “In cerca di Transwonderland”. Pubblicato nel 2012 nel Regno Unito da Granta Books e nel 2015 in Italia da 66thand2nd, è il racconto di un viaggio di ritorno in Nigeria, da Lagos a Lagos, passando per Abuja, Kaduna, Kano, Maiduguri e così via. Un viaggio impossibile al giorno d’oggi, la Nigeria non è ora Transwonderland ed è infestata dagli islamisti di Boko Haram che rapiscono e massacrano. In un’intervista dello scorso 23 marzo cosi Noo Saro-Wiwa ha spiegato Boko Haram: “Credo che sia il risultato direi naturale, e comunque diretto, del cattivo governo del paese e che rappresenti la risposta dei giovani ad esso. Giovani chiusi in una via senza uscita, senza sbocco di crescita e di istruzione, schiacciati da un patriarcato oppressivo ove la ricchezza e il potere sono nelle mani dei maschi anziani. In un certo senso, Boko Haram è il parallelo settentrionale di quanto accade nel sud della Nigeria, dove la militanza antipolitica è forte tra i giovani: sebbene là assuma forme diverse. E il fatto che Boko Haram aggredisca particolarmente le donne, peggiorando la loro già precaria situazione, testimonia la frustrazione maschile che non trova altra voce se non quella di un fondamentalismo islamico tutto particolare, molto locale nell’ispirazione e nelle motivazioni. La battaglia contro l’istruzione delle donne testimonia le paure nascoste dei giovani maschi, poiché le donne che raggiungessero una parità sottrarrebbero loro un territorio su cui esercitare il comando, anzi, il dominio.”

Noo Saro-Wiwa è nata a Port Hancourt nel 1976 in Nigeria che sono molte Nigerie. Il Paese ha linee di confine tracciate dal colonialismo inglese che contengono etnie, religioni, idiomi e culture molto differenti tra loro. Le etnie sono 250, tre le dominanti: gli Ibo a est, gli Yorubà a ovest e gli Hausa a nord, popoli che non hanno raggiunto l’ indipendenza con guerre di liberazione nazionali.

Comunque Noo Saro-Wiwa ha l’ Africa nel cuore e, quindi, anche la Nigeria.



Noo Saro-Wiwa

Noo Saro-Wiwa è figlia dell’eroe Ken Saro-Wiwa.

Nel 1990 Ken Saro-Wiwa fondò il MOSOP (Movement for the Survival of Ogoni People) e con il suo popolo iniziò una lotta dura e pacifica contro il governo nigeriano e le compagnie petrolifere, la Shell innanzitutto. Gli obiettivi erano l’autonomia politica di Ogoniland; l’equa distribuzione dei proventi del petrolio; interventi mirati a riportare giustizia per una popolazione devastata dalle trivellazioni e ridotta alla povertà a vantaggio dei pochi; una politica di compensazione che fosse rapportata agli ingenti danni ecologici che avevano distrutto la loro intera area abitata. Ken Saro-Wiwa accusò la Shell di essere responsabile e la Shell lo fece arrestare più volte e poi impiccare dal suo uomo al comando in Nigeria, il sanguinario dittatore Sani Babangida.

In una lettera, prima di venire impiccato, al suo amico, lo scrittore Willam Boyd, Ken Saro-Wiwa scrisse: “ Il mio morale è alto. Non vi è dubbio che col tempo la mie idee vinceranno, ma dovrò sopportare il dolore di questo momento… la cosa più importante per me è che ho utilizzato il mio talento di scrittore per permettere al popolo Ogoni di opporsi ai loro carnefici. Non sono stato capace di farlo come uomo d’affari o come politico. I miei scritti lo fecero. E questo mi rende felice. Sono mentalmente preparato per il peggio, ma spero per il meglio. Penso che ho moralmente vinto.”

Alle undici e trenta di mattina del 10 novembre 1995, Ken Saro-Wiwa fu impiccato, dopo lunghi giorni di detenzione e di torture psicologiche e fisiche, in una caserma di Port Harcourt.

Per l’impiccagione fu trasportato alla prigione di questa città. I boia, arrivati un paio di giorni prima da Sokoto, nel nord, dovettero appenderlo alla forca 5 volte prima di rubargli la vita. Le sue ultime parole furono: ” Signore predi la mia anima, ma la lotta continuerà”.

Con lui furono impiccati 8 suoi compagni. Il primo fu Ken poi gli altri, uno ad uno. Una donna si avvicinò ai corpi e disse:” Perché la comunità internazionale non è venuta ad aiutarvi?” E con aria trionfante mise i piedi in cima ai corpi. Da bere venne servito ai dgnitari che avevano assistito, mentre i corpi degli impiccati vennero cosparsi di acido. Si dice che l’ impiccagione fu filmata per il piacere di Babangida, ma non vi sono tracce del filmato. Vi è invece un video dove Ken Saro-Wiwa appare nel tribunale di Port Harcourt e pronuncia la sua difesa. Ken parla in ogoni, ma vi sono i sottotitoli in inglese: “Accuso Shell di razzismo perché quello che fa in Nigeria, e nella terra Ogoni, non lo farebbe in altre parti del mondo”. Affermò.

Avvocati della difesa rassegnarono le dimissioni per protesta contro la manipolazione del processo da parte di Babangida. Molti testimoni ammisero di essere stati corrotti dal governo nigeriano per sostenere le accuse. Due

testimoni che hanno testimoniarono che Saro-Wiwa era coinvolto negli omicidi degli anziani Ogoni, ma più ammisero che erano stati corrotti con denaro e offerte di lavoro da Shell per dare false testimonianze.

Ken Saro-Wiwa è nato a Bori e sepolto a Bane. non molto lontano, sempre in terra Ogon. Dopo l’impiccagione lui e gli altri otto militanti sono stati gettati in una fossa dal loro assassino Babangida. Il corpo venne recuperato dai figli.



Ken Saro-Wiwa