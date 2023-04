LE COSE CHE PENSO

Dalla Finlandia all’Italia il passo è breve…

Ormai da parecchi anni la sinistra non è in grado di avanzare una proposta credibile di alternativa al capitalismo. Si limita ad inseguire le “bolle” del momento. E -sistematicamente – queste “bolle” scoppiano (scompaiono) lasciando una situazione peggiore di quella precedente.

E a disastri si succedono disastri…

Occorre ritornare alle motivazioni per cui la sinistra è nata: il conflitto di classe e la lotta contro la guerra.

Senza queste premesse i primi che non sono interessati a quello che fai sono le classi subalterne che non votano più o, per rabbia, votano altro

Claudio Grassi SI