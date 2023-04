Yolanda Díaz lancia Sumar e punta ad essere la prima Presidente donna della Spagna

Ha difeso le politiche utili a migliorare la vita delle persone e ha presentato le prime misure che caratterizzeranno il programma di Sumar (la nuova piattaforma politica della sinistra spagnola) dopo il processo di ascolto.

di Gema Delgado – Mundo Obrero*

Il giorno tanto atteso e richiesto è arrivato. “Oggi credo di poter essere utile al nostro Paese. Oggi farò un passo avanti”. È stato allora che l’applauso di un pubblico affezionato ha assordato tutti e ha coperto le frasi successive di Yolanda, anche se si poteva sentire ciò che era fondamentale, ciò che ci si aspettava: “Voglio essere la prima donna presidente di questo Paese”.

Con queste parole si è concluso il lancio di Sumar, la chiusura del processo di ascolto in tutto lo Stato e il lancio di Yolanda come candidata alla presidenza del Paese. La presentazione ha avuto luogo presso il Centro sportivo Magariños di Madrid, con Yolanda circondata dalla società civile sul palco e dalle organizzazioni politiche in platea. Non tutti sono riusciti a entrare. Le porte si sono aperte alle 10.00 e lo spazio si è riempito nonostante l’evento fosse stato annunciato solo alle 12.00. Sono entrate 3.000 persone e altre 2.000 sono rimaste fuori. Nell’area stampa non c’erano abbastanza posti a sedere. C’era molta attesa e l’allestimento non ha deluso le aspettative.

“Voglio presentare un altro modo di fare politica in cui tutti possiamo inserirci”. La base è “dialogo, dialogo, dialogo”, ha detto Yolanda. E anche l’ascolto, che è il punto di partenza del processo. “Il verbo ascoltare trasforma tutto. Ascoltare un’altra persona, sapere cosa le succede, cosa la preoccupa e avere la volontà di capire”. Ed è a questo che Yolanda e i volontari che l’hanno accompagnata nel percorso si sono dedicati. Sono stati 9 mesi, con 25 eventi territoriali in 17 comunità autonome, a cui vanno aggiunti gli incontri settoriali. “35 squadre che pensano al Paese che vogliamo” con i rispettivi coordinatori per aree, e più di mille persone della società civile che discutono un progetto per il Paese per i prossimi 10 anni.

Linee programmatiche

Le linee di lavoro che definiscono il progetto di Sumar sono emerse da questo lavoro collettivo e da questa condivisione di discussioni. La salute “è centrale. E il fiore all’occhiello sarà l’assistenza primaria; anche la salute orale e dentale e gli ottici saranno inclusi nella sanità pubblica, e le risorse saranno destinate alla salute mentale”. Ha parlato di democrazia economica sul posto di lavoro, di riduzione dell’orario di lavoro senza ridurre gli stipendi, di lavorare meno per vivere meglio. “Abbiamo bisogno di una nuova carta dei diritti”; di diritti e libertà per i giovani, perché abbiano un futuro e delle alternative; perché le donne possano abortire gratuitamente nei centri pubblici; per far avanzare i diritti del collettivo LGTBI; per i migranti, “perché nessuno può morire in cerca di un mondo migliore”.

E ci sono molte transizioni da definire. Abbiamo bisogno di una transizione della cura”, ha chiesto, “perché sono le donne a prendersi cura di noi. Abbiamo bisogno di reti pubbliche di educazione della prima infanzia da 0 a 3 anni, di un altro modello di residenze perché non è dignitoso che una persona paghi il doppio di quanto riceve per la sua pensione”. Ha anche chiesto che la transizione digitale e gli algoritmi, che non sono neutrali, siano al servizio della democrazia.

Ecologia e femminismo; giustizia sociale di fronte alla crisi climatica; giovani e donne come forza motrice di un Paese nuovo e femminista che non abbandonerà di nuovo i giovani. E non abbandonerà nemmeno gli uomini di cultura, né il mondo rurale che “ci serve vivo”.

Un discorso di classe e femminista

Anche se il manifesto della giornata recava lo slogan “Tutto comincia”, il vicepresidente del governo ha chiarito che questo progetto di società civile non è nato dal nulla. Ha una storia plurale e un impegno generazionale. “Molti dei nostri padri, madri e nonni hanno combattuto per la democrazia. Spetta a Sumar ampliarla”, ha detto. E lo ha ricordato ancora una volta quando ha spiegato per chi assumere questa responsabilità: “per i nostri padri e nonni che hanno mantenuto la speranza nella notte nera del tempo; per le nostre figlie, perché possano seguire il filo dell’utopia e non rassegnarsi a vivere su un pianeta in fiamme; per quella Spagna di donne: le madri invisibili della Costituzione, le insegnanti, le raccoglitrici di molluschi e le avvocatesse, le operatrici culturali e le parrucchiere, le collaboratrici domestiche e le impiegate pubbliche, le giornaliste, le lavoratrici autonome, le contadine e le panettiere e per tutte le donne il cui lavoro non viene conteggiato nelle statistiche ufficiali”.

Vogliamo conquistare il Paese per trasformarlo

Díaz, che è stato continuamente interrotto dagli applausi, si è impegnato a “trasformare la vita delle persone”: “Siamo venuti qui per fare qualcosa di molto grande, ovvero conquistare il Paese. E questo è qualcosa di più profondo che vincere le elezioni. Vogliamo conquistare il Paese per trasformarlo”. Ha sostenuto che il neoliberismo come pensiero intellettuale ha fallito, come si è visto in Francia con la riforma delle pensioni e le tasse per i ricchi nel Regno Unito, ma è forte in termini politici e quindi “sta a noi sconfiggerlo politicamente”.

Ha difeso la politica utile, perché è quella che migliora la vita delle persone e ridà speranza. E della politica in maiuscolo, che è l’aumento del salario minimo a 1,08 euro; che i lavoratori domestici, che erano invisibili, hanno dei diritti; che le pensioni sono rivalutate; che il prezzo degli affitti è limitato; in altre parole, che daremo tranquillità alle persone… Anche l’unica riforma del lavoro che è stata fatta in questo Paese senza tagliare i diritti. E qui ha colto l’occasione per mettere in imbarazzo la ERC senza nominarla. “La politica della grandezza non è votare contro la riforma del lavoro con il PP e Vox. Questo è puro politicismo”.

In contrasto con questo politicantismo, ha spiegato cosa intende per vera politica, grande politica, grandezza della politica: è guardare direttamente negli occhi degli umili, ma anche in quelli dei potenti; è onestà; è passione, convinzione e impegno; è dedizione e generosità senza dimenticare la tenerezza, “perché non si può fare politica senza tenerezza”; né si può fare senza immaginazione.

Grazie a Garzón ed Enrique Santiago

All’inizio del suo discorso, Yolanda ha ringraziato le migliaia di persone che hanno reso possibile questo processo di ascolto durato nove mesi. Ha ringraziato anche le organizzazioni politiche che sostengono questo progetto. Ha iniziato con la sindaca di Barcellona e il sindaco di Valencia, e ha proseguito con Alberto Garzón “per la sua enorme generosità e per saper essere dove deve essere” e Enrique Santiago: “grazie Enrique per la tua visione”. Ha continuato con un lungo elenco di donne e uomini, riconoscendo il loro valore e il loro contributo.

Ha anche lasciato un messaggio per chiunque volesse essere accolto: “Non apparteniamo a nessuno”. È scoppiato un applauso: “Siamo stanchi della tutela, siamo molto stanchi”, facendo capire che non hanno intenzione di farsi comandare da nessuno.

Il candidato alla presidenza del Sumar ha lasciato un messaggio: “Il futuro è qui. È in voi. E si chiama Sumar”.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa