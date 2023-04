La Cina promuove la lingua e la cultura tibetane nelle scuole

La valorizzazione della lingua e della cultura dei gruppi etnici tibetani è una priorità nelle scuole della regione autonoma, come dimostra questo articolo pubblicato il 30 marzo sul Global Times a firma di Shan Jie, Cao Siqi e Li Jieyi.

Raccontare storie in tibetano, giocare a giochi da tavolo tradizionali, imparare danze tibetane, indossare costumi tibetani… i bambini dell’asilo sperimentale di Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang (Tibet, ndt), nel sud-ovest della Cina, si godono appieno le loro giornate abbracciando le culture tradizionali locali.

Non lontano dall’asilo, nelle aule della Scuola Primaria N. 1 di Lhasa, gli alunni di seconda elementare imparano a leggere e scrivere parole tibetane. Per loro, imparare il tibetano è importante quanto imparare il putonghua (il cinese standard, ndt).

Nel sistema educativo dello Xizang, è sempre stato importante per gli studenti di etnia tibetana apprendere e comprendere sistematicamente la lingua locale.

Visitando di recente un asilo e delle scuole, il Global Times ha riscontrato che il principio è ben applicato: tutti i bambini di etnia tibetana che i giornalisti hanno incontrato a Lhasa sono in grado di esprimersi sia in putonghua che in tibetano.

Dopo l’iscrizione agli asili, i bambini dei gruppi etnici tibetani vengono immersi in un ambiente sistematico di acquisizione linguistica a scuola.

Inoltre, molti gruppi di hobby nelle scuole o nei programmi di doposcuola consentono ai bambini di applicare pienamente i loro talenti e conoscere la cultura tradizionale, come padroneggiare gli strumenti locali o eseguire l’opera tibetana.

Negli asili dello Xizang, la maggior parte dei bambini è di etnia tibetana, quindi gli insegnanti si impegnano nella comunicazione bilingue con i bambini.

“Non limitiamo l’uso della lingua tra i bambini dell’asilo, ma li incoraggiamo a pronunciare frasi complete in un’unica lingua, in modo che non si confondano mescolando le lingue“, Mima Zhuoma, direttrice dell’asilo sperimentale di Lhasa, ha detto al Global Times.

Secondo Zhuoma, la maggior parte dei bambini comprende entrambe le lingue in breve tempo dopo essere entrati all’asilo, indipendentemente dal loro background linguistico.

Nelle scuole, la maggior parte degli studenti sceglie di seguire il tibetano come corso obbligatorio, così come il putonghua e la matematica. Molte scuole forniscono anche corsi base di lingua tibetana per il resto degli studenti che non hanno un background linguistico simile.

Nella Scuola Primaria N. 1 di Lhasa, anche alcuni alunni di prima elementare di etnia Han o di altri gruppi etnici seguono lezioni di lingua tibetana, imparando ad usare frasi semplici come “buongiorno, maestro”. Nell’ultimo semestre, hanno iniziato a imparare a leggere e scrivere in caratteri tibetani.

Ad esempio, gli studenti delle scuole medie hanno sette ore di lezione dedicate all’apprendimento della lingua tibetana, che sono le stesse di altre materie importanti come il putonghua e la matematica.

Secondo Luosang Yundan, vicepreside esecutivo della Scuola Primaria N.1 di Lhasa, lo sviluppo dell’istruzione bilingue ha indubbiamente ampliato le possibilità per gli studenti di sfruttare i propri talenti. “L’insegnamento bilingue può migliorare l’alfabetizzazione dei bambini e dare loro più opzioni nel loro futuro percorso di vita“, ha detto Luosang Yundan al Global Times. “Il tibetano è necessario per studiare la medicina tibetana, la letteratura tibetana, la storia tibetana e altre aree tematiche in cui l’alfabetizzazione tibetana è imperativa“.

Negli esami di ammissione alle scuole superiori e all’università, che sono gli esami più importanti per gli studenti cinesi, anche il test di lingua tibetana è di grande importanza. Prendendo come esempio l’esame di ammissione alla scuola superiore, il tibetano e il putonghua valgono ciascuno 75 punti.

“Imparare e usare la lingua nazionale è una pratica comune in tutti i Paesi del mondo, che favorisce lo scambio di informazioni interetniche e la solidarietà“, ha affermato Zhaluo, capo dell’istituto di economia sociale del Centro di Ricerca Cinese di Tibetologia. “Il tibetano è una lingua di comunicazione sociale ampiamente utilizzata nelle aree agricole e pastorali dello Xizang. Pertanto, l’educazione bilingue è in linea con la condizione attuale dello Xizang“, ha affermato.

“In realtà, il sistema di insegnamento della lingua tibetana nello Xizang è completo e va dall’istruzione prescolare al livello di dottorato. Si può affermare con certezza che il numero di persone nello Xizang che padroneggiano la lingua tibetana è più alto oggi che in qualsiasi altro momento in storia, e il tasso di iscrizione delle scuole primarie e secondarie della regione ha quasi raggiunto il 100%“, ha affermato Zaluo.

Oltre agli studi, le scuole dello Xizang offrono agli studenti anche varie attività. Nel loro tempo libero, gli studenti partecipano ad attività culturali e sportive tra cui canti e balli tradizionali tibetani, suonare strumenti musicali, eseguire opere tibetane e dipingere, in modo che gli studenti possano comprendere e apprendere meglio la cultura tradizionale tibetana. Alcuni di loro finiscono per scegliere l’arte come percorso professionale in età adulta.

