LA CRIMEA NON APPARTIENE ALL’UCRAINA.

Mappa della Crimea

Articolo di Rick Sterling sulla sua esperienza in Crimea, pubblicato su Monthly Review e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.



Qualsiasi tentativo da parte di un governo ucraino di “riprendersi” la Crimea incontrerebbe una ferma opposizione e resistenza da parte delle persone che vivono lì.

Perché Zelensky NON si riprenderà la Crimea.

Diciassette mesi fa il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato ufficialmente che gli Stati Uniti “MAI” riconosceranno la Crimea come parte della Russia. Tre mesi fa il presidente ucraino Zelensky ha promesso di “riprendersi” la Crimea. È possibile? Nel giugno 2016 ho visitato la Crimea con una delegazione del Centro per le iniziative dei cittadini (CCI). Questa è un’organizzazione statunitense che conduce da decenni scambi di persone con la Russia. Non hanno mai ricevuto sostegno finanziario dalla Russia, ma hanno ricevuto alcune sovvenzioni dall’USAID negli anni ’90. La CCI promuove in particolare gli scambi con i Rotary club. In Crimea avevamo sede a Yalta, una piccola città sul Mar Nero. Da Yalta abbiamo fatto viaggi verso la capitale Simferopol, il porto navale di Sebastopol, la “valle della morte” e molte altre destinazioni. La Crimea è bellissima e le persone erano molto amichevoli e felici di vederci. A quel tempo, erano sotto sanzioni occidentali da due anni a causa della loro decisione di separarsi dall’Ucraina nel marzo 2014. Le navi turistiche che in precedenza visitavano i loro porti non si fermavano più a causa delle sanzioni. Gli studenti che si sono laureati nelle università della Crimea non hanno più visto i loro risultati accademici riconosciuti in Europa. Non è stato possibile utilizzare Visa e Mastercard. Le sanzioni hanno causato una miriade di problemi. Abbiamo incontrato molti gruppi tra cui il consiglio comunale eletto della capitale Simferopol, studenti universitari, studenti delle scuole superiori, gruppi etnici armeni e tartari, un gruppo aziendale del Rotary e altro ancora. Tutti hanno affermato che la decisione di separarsi dall’Ucraina è stata estremamente popolare. I risultati ufficiali del referendum hanno confermato quanto detto: con l’83% dei votanti partecipanti, il 97% degli elettori ha dichiarato di volersi “riunire” con la Federazione Russa. Quando abbiamo chiesto perché preferissero far parte della Russia, ci sono state varie spiegazioni. Tutti hanno fatto riferimento al colpo di stato del febbraio 2014 che ha rovesciato il presidente Yanukovich. Oltre il 75% della popolazione della Crimea ha votato per Yanukovich nelle elezioni del 2010, che sono state ritenute libere ed eque dagli osservatori europei. A loro non è piaciuto il violento colpo di stato che ha spodestato il loro presidente eletto. Un altro motivo è stato che il governo golpista ha immediatamente abrogato la legislazione secondo cui la lingua russa poteva essere utilizzata nelle scuole e nelle istituzioni. La maggior parte della popolazione dell’Ucraina orientale e della Crimea ha il russo come lingua madre. L’ostilità del governo golpista era inequivocabile. Un terzo motivo è dovuto alla violenza e alla delinquenza delle forze che hanno guidato il colpo di stato. In pochi giorni, quasi 100 persone sono state uccise in piazza Maidan. Ci sono prove schiaccianti che l’uccisione sia stata compiuta da cecchini che hanno sparato dalle stanze e dai tetti degli edifici controllati dall’opposizione. Il fatto che ENTRAMBI i manifestanti e la polizia siano stati uccisi indica l’intenzione di esacerbare e innescare la crisi, che è esattamente quello che è successo. Un quarto motivo della decisione della Crimea è stato un incidente nella notte del 20 febbraio. Centinaia di abitanti della Crimea si erano recati a Kiev per manifestare pacificamente a favore del governo e contro la folla sempre più violenta. Quando le uccisioni hanno raggiunto il picco il 20 febbraio, si sono resi conto che era troppo pericoloso e le proteste pacifiche erano senza speranza. Si diressero a casa in un convoglio di 8 autobus. Cento miglia a sud di Kiev il convoglio di autobus è stato fermato da delinquenti ultranazionalisti. Tutti i passeggeri sono stati terrorizzati, molti sono stati picchiati e sette uccisi. La notizia di questa violenza si è rapidamente diffusa e ha scioccato il popolo della Crimea. Il referendum è stato rapidamente organizzato e tenuto senza violenza il 16 marzo. L’affluenza è stata enorme ei risultati sono stati decisivi. Due giorni dopo, la Russia ha accolto la Crimea nella Federazione Russa. Quando abbiamo visitato, appena due anni dopo il colpo di stato, abbiamo appreso che non c’erano rimpianti per la decisione di lasciare l’Ucraina nonostante i problemi causati dalle sanzioni occidentali. La gente ci diceva che la Crimea era stata trascurata sotto l’Ucraina. Ora, come parte della Federazione Russa, venivano apportati tutti i tipi di miglioramenti alle infrastrutture. Lo abbiamo visto in prima persona al nuovo aeroporto di Simferopol. Abbiamo sentito parlare dell’imminente ponte Kerch Straight, che è stato completato pochi anni dopo. Abbiamo visto la ristrutturazione e la ricostruzione del famoso campo estivo giovanile Artek. È stato molto interessante incontrare giovani tatari. Questo è un gruppo etnico indigeno musulmano in Crimea. Quando è stato chiesto se le ONG occidentali fossero attive nel promuovere l’opposizione, hanno sorriso e hanno risposto “Sì….Soros”. Cercandolo più tardi, ho appreso che il miliardario statunitense ha concesso sovvenzioni di $ 230 milioni per influenzare l’Ucraina. Durante il nostro viaggio, abbiamo anche appreso della lunga storia della Crimea come parte della Russia. La penisola di Crimea e il porto navale di Sebastopoli sono russi dal 1783. Da 240 anni è l’unico porto d’acqua dolce meridionale della Marina russa. Nel 1954 la Crimea fu designata alla repubblica ucraina dal premier sovietico Krusciov. Non ci fu consultazione, ma non fu critica perché facevano tutti parte di un’Unione Sovietica centralizzata. Quando l’Unione Sovietica si sciolse, il 94% degli elettori della Crimea voleva lasciare l’Ucraina e ristabilire la Repubblica Socialista Sovietica di Crimea. Quei desideri sono stati ignorati da Kiev. Il colpo di stato del 2014 è stato l’ultima goccia. La violenza di Maidan, le decisioni del governo golpista sulla lingua e gli attacchi ai civili hanno reso indispensabile una rapida secessione. La Russia aveva già soldati in Crimea presso la base navale affittata a Sebastapol. Il referendum si è svolto rapidamente e pacificamente. L’ipocrisia occidentale e i doppi standard sono mozzafiato. L’Occidente ha promosso attivamente la disgregazione della Jugoslavia, la secessione del Kosovo dalla Serbia e del Sud Sudan dal Sudan. La giusta e popolare volontà dei Crimea di separarsi dall’Ucraina e riunificarsi con la Russia è chiara. Eppure l’Occidente continua ad affermare falsamente che la Russia “occupa” la Crimea. Nel novembre 2021 gli Stati Uniti hanno firmato una “Carta sul partenariato strategico” con l’Ucraina. Dichiara: “Gli Stati Uniti non riconoscono e non riconosceranno mai il tentativo di annessione della Crimea da parte della Russia”. Evidentemente, non importa cosa pensano e vogliono i Crimeani. Che tipo di “democrazia” è questa? Qualsiasi tentativo da parte di un governo ucraino di “riprendersi” la Crimea incontrerebbe una ferma opposizione e resistenza da parte delle persone che vivono lì. La possibilità che ciò accada è prossima allo zero.

