Francia, prosegue lo sciopero generale mentre la Le Pen sale nei sondaggi

Più velocemente e più chiaramente di quanto ci si aspettasse, il National Rally (RN) di Marine Le Pen e del leader del partito, Jordan Bardella, si sta spostando in cima ai sondaggi nel bel mezzo delle lotte sociali più accese dal 1995.

di Bernhard Sander – Sozialismus*

Nell’undicesimo giorno di azione contro la riforma delle pensioni, centinaia di migliaia di persone hanno nuovamente partecipato alle proteste. L’incontro al massimo livello delle confederazioni sindacali unite con il primo ministro Elisabeth Borne è stato interrotto senza esito perché l’inviato di Macron non aveva aperto un corridoio negoziale.

Un sondaggio IFOP, ancor prima del fallimento dei colloqui al vertice e della successiva giornata di azione, dava la candidata social-nazionalista in testa al sondaggio presidenziale di domenica – con punteggi che andavano dal 29% al 35% al primo turno, a seconda dell’ipotetica opposizione di centro-destra (Macron non può candidarsi direttamente per un terzo mandato). E dietro di lei c’è ancora il nostalgico dell’estrema destra, Eric Zemmour, con il 5-7%.

Jean-Luc Mélenchon, la forza trainante della Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale (NUPES), sarebbe quindi bloccato intorno al 20%, un po’ meno di quanto già ottenuto alle ultime elezioni presidenziali. Gli altri candidati NUPES dei Verdi, dei socialisti, dei comunisti (con un sorprendente 6%) e dell’opposizione extraparlamentare di sinistra sarebbero molto indietro.

Nel campo macronista, solo il primo ministro dimissionario Edouard Philippe si avvicina alla Le Pen con il 28% nel sondaggio di domenica. Tuttavia, il sondaggio è manipolativo in quanto nessuno degli attuali protagonisti della destra repubblicana compare nella lista. Di fatto, però, il partito è diviso, se non addirittura spaccato, sulla questione dell’approvazione della legge sulle pensioni.

Si potrebbe liquidare questo sondaggio rappresentativo come una valutazione affrettata, ma la posta in gioco è troppo alta per poterlo fare. Macron aveva dichiarato, dopo la giornata di azione seguita al fallimento dei voti di sfiducia contro il suo governo, che era sempre una buona cosa ricorrere alla Costituzione. Si era avvalso del diritto costituzionale di non sottoporre al voto del Parlamento la riforma delle pensioni.

La giustificazione politica non si è concretizzata, solo ai politici della sua coalizione ha commentato la forma del dibattito parlamentare: “La folla, di qualsiasi tipo, non ha alcuna legittimità nei confronti del popolo, che si esprime sovranamente attraverso i suoi rappresentanti eletti”.

Marine Le Pen, in qualità di leader del gruppo parlamentare del RN all’Assemblea Nazionale, aveva attirato l’attenzione fin dall’inizio con la sua richiesta di ritorno alla pensione a 60 anni, introdotta dall’Unione della Sinistra sotto Mitterand, e con il suo aspetto enfaticamente serio nelle sessioni parlamentari. Il NUPES e soprattutto il gruppo parlamentare più numeroso, LFI, avevano invece ripetutamente protestato durante i dibattiti con cori, manifesti, ecc. e impedito il dibattito sui paragrafi centrali (innalzamento dell’età pensionabile e degli anni di contribuzione necessari) con mozioni di ostruzionismo. Sebbene il suo gruppo parlamentare abbia presentato una mozione di sfiducia contro Borne, non ha chiesto di partecipare alle azioni sindacali.

La Francia non sta affrontando un’insurrezione rivoluzionaria come quella del maggio ’68. Il Paese non è in uno sciopero generale generalizzato, con centinaia di occupazioni di fabbriche e un catalogo di richieste (anche se implicite) che hanno portato a un rafforzamento del compromesso di classe fordista con i contratti Grenelle. La sinistra si trova di fronte al fatto che Macron, come ritardatario del neoliberismo, vuole sconfiggere i sindacati e lo stato sociale legato alla loro forza in modo decisivo e in una battaglia decisiva, come solo la Thatcher (sciopero dei minatori) e Reagan hanno fatto con successo prima di lui. Il Paese è demoralizzato, tre quarti della popolazione crede che i propri figli staranno peggio di loro e che non godranno mai delle benedizioni del capitalismo finanziario globalizzato, per quanto si impegnino.

Ciononostante, la protesta sta arrancando: anche il fallimento dell’incontro al vertice non ha mobilitato oltre i livelli precedenti (due milioni di partecipanti secondo i dati della CGT, 600.000 secondo il Ministero degli Interni). La SNCF ha previsto la circolazione di tre TGV su quattro e di un treno regionale su due, un traffico molto migliorato rispetto ai giorni precedenti. La metropolitana e la RER di Parigi funzioneranno “quasi normalmente”.

Nel settore dell’istruzione, circa il 20% degli insegnanti della scuola primaria sarà in sciopero, secondo il sindacato Snuipp-FSU. Solo una raffineria è ancora ferma, anche a causa dei servizi di emergenza ordinati dai tribunali. La classe operaia e le sue organizzazioni devono rendere conto della loro relativa perdita di importanza e influenza. La crisi sociale si sta trasformando in una crisi democratica”, afferma Laurent Berger della più grande confederazione sindacale orientata alle riforme, la CFDT.

Quindi si tratta solo di uscire dal blocco”. Berger si augura su L’Obs che il Consiglio costituzionale “censuri la legge”. Perché “se vengono censurati singoli punti come l’”indice di anzianità” (numero di anni di contributi), la gravosità del lavoro (invalidità professionale), ecc. ma non l’età di 64 anni, allora non si risponderà in alcun modo all’attuale conflitto sociale”, afferma Berger. Il Consiglio costituzionale annuncerà la sua decisione venerdì 14 aprile. In ogni caso, ha detto, non vogliono essere divisi, ma la CFDT è pronta a riconoscere la sentenza del Consiglio costituzionale.

Il presidente dell’organizzazione dei datori di lavoro Medef, Geoffroy Roux de Béziers, aveva invitato il presidente a cambiare metodo in un’intervista a Les Echos. “Le parti sociali dovrebbero svolgere un ruolo per andare avanti. Questo metodo richiede tempo”, ha detto il presidente dei datori di lavoro. Macron ha sottolineato che la Francia “non ha il diritto di stare ferma”. La battaglia per la piena occupazione deve essere vinta, ha detto.

La sinistra si trova di fronte al fatto che in questa situazione “non ha una visione del potere trasformativo e non ha una strategia per conquistarlo”, tanto meno un piano organizzativo. È un movimento di protesta che vuole solo sbarazzarsi della cricca politica (il grido d’allarme dei Gilet Gialli “Degagez!”), ma non può presentare una visione o un programma alternativo per il governo.

Così, il Partito dell’Ordine con la sua candidata prescelta Le Pen sta avanzando sempre di più, come mostrano i sondaggi. Il sostegno a Le Pen proviene principalmente dagli strati di reddito più bassi (reddito mensile netto per persona inferiore a 900 euro /35% e inferiore a 1900 euro /40%) e dai settori di lavoro meno qualificati nelle comunità rurali periferiche, che non vedono prospettive per se stessi e sanno che il clamore in parlamento non servirà a nulla.

Se la resistenza dei sindacati non avrà successo, o almeno non porterà a un compromesso, sarà una sconfitta anche per la sinistra politica. Il risultato sarà un altro arretramento della democrazia e una crescita della destra social-nazionalista del RN, “tutto il resto non ha scopo, dopo tutto”, come viene spesso citato come argomento.

Macron avrebbe la possibilità di disinnescare il conflitto in base all’articolo 10 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro 15 giorni dalla trasmissione della legge definitivamente adottata al governo. Prima della scadenza di tale termine, egli può chiedere al Parlamento di riesaminare la legge o singoli articoli di essa. Questa nuova deliberazione non può essere rifiutata”.

Ma nella percezione del Presidente non c’è alcuna ragione per questo. “Non vivo di rimpianti. Vivo di forza di volontà e di tenacia”, fa sapere.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa