Il ministro degli Esteri cinese sostiene l’adesione anticipata dell’Arabia Saudita ai BRICS

Due giorni fa il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud, ha dichiarato che la Cina è favorevole alla rapida adesione dell’Arabia Saudita ai BRICS.

“Mi congratulo con l’Arabia Saudita per essere diventata un partner dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Sosteniamo la rapida adesione del vostro Paese ai BRICS”, ha sottolineato Qin Gang.

Pechino vuole impegnarsi con Riyadh per “difendere i veri formati multilaterali”, difendere un mondo multipolare e contribuire ad aumentare l’influenza dei Paesi in via di sviluppo nella risoluzione delle questioni internazionali.

