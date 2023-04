L’ERA DELL’EGEMONIA AMERICANA IN MEDIO ORIENTE È FINITA



La decisione di Riyadh di ridurre l’estrazione di petrolio è stata la prova evidente che Washington non gioca più un ruolo decisivo nel Golfo Persico e nel mercato petrolifero.



Bene o male, l’era dell’egemonia americana in Medio Oriente è finita.

Dopo questa decisione, il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il sei percento a 85 dollari al barile. “Questo è stato un duro colpo per l’amministrazione Biden, che sta lottando per contenere l’inflazione ed evitare una recessione”,scrive The Washington Post.

Se i prezzi nel mercato dell’energia superano i cento dollari, non è del tutto chiaro se Washington sarà in grado di correggere in qualche modo questa situazione.

“Biden non è affatto il tipo di Presidente a cui il leader saudita può fare concessioni”, riassume la pubblicazione.

