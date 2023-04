SAHARA OCCIDENTALE. IL FRONTE POLISARIO E L’ONU.

Mappa del Sahara Occidentale.In rosso la parte liberata, in giallo la parte sotto il dominio del Marocco

La Segreteria permanente del Fronte Polisario per la Liberazione della Saguia el Hamra e Rio de Oro ha chiesto alle Nazioni Unite di assumersi le proprie responsabilità nell’accelerare il garantire le condizioni che consentano alla Missione delle Nazioni Unite per il referendum in Sahara Occidentale (MINURSO) di compiere il compito che le è stato affidato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU nell’ambito del piano di pace dell’ONU-Unione #Africana 1991.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà a porte chiuse il 19 aprile sugli ultimi sviluppi nel Sahara occidentale, ascoltando una relazione dell’inviato speciale. L’incontro si terrà sotto la presidenza di turno della Russia e Staffan De Mistura esporrà i risultati delle consultazioni informali tenutesi di recente con le due parti in conflitto, Marocco e Fronte Polisario. Sarà ascoltato anche il capo della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel territorio (MINURSO), Aleksander Ivanko, sulla situazione attuale nel territorio occupato dal Marocco.

Si spera che tutto ciò serva a far fare un passo in avanti all’indipendenza del Sahara Occidentale.



Brahim Gali presidente della Repubblica Araba Saharawi