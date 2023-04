Douglas Macgregor: “Gli americani devono scegliere se difendere gli USA o l’Ucraina”

Foto NYT

Douglas Macgregor: “Gli americani devono scegliere se continuare a sostenere l’escalation della guerra per procura in Ucraina. Che tipo di Repubblica vogliono gli americani? Che tipo di politica estera vogliono gli americani?”

Gli americani devono scegliere

di Douglas Macgregor*

La scelta della guerra è la decisione politica più importante che Washington prende per conto del popolo americano. La guerra incide profondamente sull’economia nazionale e la carneficina umana che crea non si limita al territorio straniero.

Eppure, l’ultima volta che gli elettori americani hanno imposto un cambiamento fondamentale di politica, allontanandosi dalla guerra, è stato nel 1968, quando Nixon promise di porre fine al conflitto in Vietnam e di escogitare un’uscita onorevole.

Ancora una volta, gli americani devono scegliere. Continueranno a sostenere l’escalation della guerra per procura in Ucraina, un sottoprodotto della ricerca di Washington dell’egemonia globale? Oppure gli americani chiederanno a Washington di difendere i confini dell’America, di mantenere una repubblica che sostenga lo stato di diritto, di rispettare le culture e le tradizioni delle nazioni diverse da noi e di commerciare liberamente con tutte le nazioni, pur proteggendo la prosperità economica dell’America, il suo commercio e i suoi cittadini?

Il sistema finanziario ed economico americano rischia di fallire in modo catastrofico. E l’Ucraina sta perdendo la battaglia con la Russia. Se gli americani non chiederanno nuovi orientamenti in politica estera ora, come fecero nel 1968, cederanno il controllo delle loro vite e dei loro redditi all’orgia di spese dell’élite di Washington per una pericolosa guerra per procura contro la Russia e all’esercizio arbitrario del potere statale contro i cittadini americani in patria.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti sono emersi con la base scientifico-industriale più dinamica e produttiva del mondo, una forza lavoro altamente qualificata e una società culturalmente forte e coesa.

Quando Dwight D. Eisenhower passò la presidenza a John F. Kennedy, non c’era questione di importanza strategica nel mondo su cui la superpotenza americana non potesse esercitare un’influenza decisiva. La potenza militare americana era ovunque.

Washington era affascinata dalla sua capacità di intervenire a piacimento negli affari di nazioni e popoli che gli americani non avevano mai incontrato prima. Catturati dall’illusione di un potere illimitato, i presidenti Kennedy e Lyndon B. Johnson non persero tempo a cercare opportunità per rimodellare il mondo a immagine dell’America.

La guerra del Vietnam ha fatto passare la sbornia all’elettorato americano, ma dopo la vittoria dell’America nella guerra fredda nel 1991, i presidenti hanno confuso le distinzioni tra guerra e pace. Nella confusione che ne è derivata, la sconsiderata ricerca dell’egemonia militare globale e l’internazionalismo moraleggiante che aveva ispirato l’intervento in Vietnam hanno riacquistato la vecchia popolarità.

La classe dirigente di Washington ha ignorato la priorità assoluta in tutte le questioni di strategia nazionale: innanzitutto, l’imperativo duraturo di preservare la potenza nazionale americana. Mentre i leader americani impegnavano i soldati, i marinai, gli aviatori e i marines americani in infiniti interventi nel Sud-Est asiatico, nei Caraibi, nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, in Siria, in Libia e nell’Africa subsahariana, la quota americana del PIL globale è scesa dal 40% nel 1960 a circa il 24% nel 2022.

Mosca non sopporterà ancora a lungo le azioni aggressive di Washington per ostacolare la Russia in Ucraina. Mosca non è in preda alla brama di conquista hitleriana, ma l’armamento dell’Ucraina da parte di Washington è una minaccia esistenziale per Mosca.

Parafrasando l’ex segretario alla Difesa Bob Gates, qualsiasi presidente o politico americano disposto a rischiare una guerra terrestre convenzionale di alto livello con la Russia dovrebbe farsi esaminare la testa o, come minimo, meriterebbe una seria cura psichiatrica. Lo stesso si deve dire di chiunque a Washington voglia impegnarsi in una guerra nucleare con Mosca.

È tempo di scegliere di nuovo. Che tipo di Repubblica vogliono gli americani? Che tipo di politica estera vogliono gli americani?

I lavoratori americani hanno perso terreno, poiché le multinazionali statunitensi hanno ridotto la loro forza lavoro e hanno inviato posti di lavoro in Cina e in altre parti dell’Asia. Praticamente tutti i benefici materiali associati alla crescita economica degli ultimi cinquant’anni sono andati agli americani nella metà superiore della distribuzione del reddito.

In un rapporto intitolato “Joint Operating Environment 2008”, gli autori hanno avvertito gli Stati Maggiori Riuniti: “Qualsiasi discesa del Messico nel caos richiederebbe una risposta americana basata sulle gravi implicazioni per la sola sicurezza interna”. Il rapporto non ha attirato l’attenzione dell’amministrazione Obama e le attuali élite politiche di Washington non sembrano più interessate oggi di quanto lo fossero nel 2009.

In questo contesto di decadenza sociale, politica ed economica, il Presidente e il Congresso stanno di fatto ignorando la disintegrazione della società civile in Messico. I cartelli della droga messicani (con l’assistenza di sostenitori a Cuba e in Venezuela) non solo stanno invadendo l’America impunemente. I cartelli stanno anche esponendo gli americani alla violenza criminale nel loro stesso Paese.

Tuttavia, non è il cancro della criminalità in metastasi sul Rio Grande l’obiettivo strategico del Presidente Biden e del suo Congresso compiacente. È la guerra per procura in Ucraina.

Quando si tratta di spesa per la difesa e di denaro dei donatori, il Messico non può competere con la Russia o la Cina. Washington crede che un’Ucraina divisa sul modello di una Germania divisa sosterrà per decenni una nuova guerra fredda con Mosca. Aggiungere la Cina al nuovo “asse del male” è semplicemente la ciliegina sulla torta per i falchi della difesa e i loro donatori.

Washington fa sul serio? O il nuovo paradigma di guerra fredda in erba è semplicemente un modo intelligente per garantire un flusso costante di finanziamenti per la Difesa e donazioni lucrative per il Congresso? Le nuove minacce all’estero sono anche concepite per mettere a tacere le voci dissidenti in patria e imporre l’obbedienza interna al popolo americano? Sono domande giuste.

Se le minacce a sud del confine devono essere ignorate, allora Washington dovrebbe affrontare la carenza di manodopera di qualità dell’esercito americano, le dimensioni tristemente inadeguate e la generale decadenza dell’esercito regolare americano. La guerra con una potenza continentale come la Russia, così come la vera sicurezza lungo il Rio Grande, richiedono potenti forze terrestri.

* Douglas Macgregor, Col. (in pensione), è senior fellow di The American Conservative, ex consigliere del Segretario alla Difesa nell’amministrazione Trump, veterano decorato e autore di cinque libri.

Pubblicato su The American Conservative (tradotto da Italo Cipriani)