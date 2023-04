𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁à 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮. 𝗡𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮, 𝘀𝗶̀ 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮’ 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲!

L’ultimo studio pubblicato da Mediobanca mette in chiaro come la pandemia non abbia insegnato nulla. E del resto, รจ il modello sociale che รจ intrinsecamente regressivo, e non puรฒ “imparare” senza far perdere lauti profitti. I dati 2020 infatti mostrano come la spesa sanitaria pro capite in Italia รจ piรน bassa della media OCSE, e quella pubblica nello specifico รจ, in percentuale del PIL, minore che in tutti gli altri principali paesi europei.

Dall’altra parte, il privato convenzionato ha visto i ricavi del 2021 aumentare del 15,2% sul 2020, del 6,3% sul 2019. L’anno della pandemia in realtร il privato ha dovuto sospendere o rimandare molte attivitร , dimostrando l’inadeguatezza di un sistema privatizzato ad affrontare pericoli collettivi. La centralitร di una sanitร pubblica, capillare, universale e centralizzata dovrebbe essere ormai evidente a tutti.

Per questo continuiamo a dire no all’autonomia differenziata, che non farร che accentuare le disuguaglianze, con l’unico tornaconto di pochi grandi gruppi anche nella tutela della salute!

Marta Collot Pap UP