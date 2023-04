Kosovo, la minoranza serba teme di essere messa fuorilegge

I serbi in Kosovo vivono nella paura quotidiana. Anche perché il governo tedesco lascia fare agli autori delle violenze. Conversazione con Zaklin Nastic.

Intervista a Zaklin Nastic a cura di Von Roland Zschächner – Junge Welt

Zaklin Nastic è portavoce dei diritti umani per il gruppo parlamentare del Partito della Sinistra al Bundestag, membro della Commissione Difesa e vicepresidente del Gruppo parlamentare Germania-Sud Est Europa.

A marzo lei è stato in viaggio nei Balcani, tra cui la Serbia e la provincia serba del Kosovo. Quali sono le sue impressioni sul viaggio?

Vorrei dire subito che in Kosovo, che il governo tedesco definisce lo Stato più giovane d’Europa, ho dovuto essere accompagnato da due agenti armati della BKA. Questo per la mia sicurezza, perché ricevo regolarmente – anche dopo la visita – gli insulti più feroci, le minacce di morte, le fantasie di stupro e altre cose disgustose.

Sappiamo chi sono i mittenti?

Nazionalisti albanesi. C’è anche un’indagine, e almeno la Procura sta finalmente prendendo provvedimenti. Ma ci sono sempre nuove minacce, anche contro la mia famiglia.

Ci sono sempre violenze etniche contro i membri della minoranza serba in Kosovo. Lei ha conosciuto le vittime di questi attacchi. Qual è lo stato d’animo della comunità serba?

La gente vive nella paura, ma non solo dopo i recenti attacchi. Ho incontrato due ragazzi a Gotovusa, Stefan di undici anni e suo cugino Milos di 21 anni. Sono stati uccisi alla vigilia del Natale ortodosso da un uomo albanese che lavora per le forze di sicurezza kosovare. Ha usato la sua arma di ordinanza per il tentato omicidio. Ho parlato anche con la madre di Stefan e con un testimone oculare dell’attacco.

Hanno riferito che si è trattato chiaramente di un crimine a sfondo etnico. I ragazzi sono usciti dalla chiesa ortodossa il 6 gennaio, era la vigilia del Natale ortodosso, erano chiaramente riconoscibili come serbi perché portavano la tradizionale treccia natalizia, il badnjak. L’assassino si è avvicinato con la sua auto, ha aperto il finestrino e ha sparato. Come mi è stato riferito da testimoni oculari, aveva già cercato delle vittime in precedenza; inoltre, gli sono state trovate addosso molte munizioni.

Quest’uomo – ed è difficile da credere – non è in prigione, ma è stato rilasciato agli arresti domiciliari. Inoltre non è accusato di tentato omicidio, ma di un reato minore: disturbo della quiete pubblica. Questo la dice lunga sul presunto stato di diritto in Kosovo

Quali sono le conseguenze per la minoranza serba?

Le persone sono molto spaventate. Ad esempio, la madre dell’undicenne piangeva quasi solo. Ho parlato molto anche con il ventunenne Milos. Mi ha detto che la gente ha familiarità con questi incidenti. Nel loro villaggio vivono solo serbi. I nazionalisti albanesi vi entravano spesso in auto, con il finestrino abbassato e agitando una pistola. Questi gesti di minaccia fanno parte della vita quotidiana dei serbi in Kosovo. Tutto questo avviene, si badi bene, nel bel mezzo dell’Europa.

Dal 2021, Albin Kurti governa come primo ministro a Pristina. Questo ha aggravato la situazione, come mi hanno confermato tutti gli interlocutori, compresi i politici locali e i rappresentanti della Lista serba. Per essere chiari: Il numero di attacchi alla minoranza serba in Kosovo ha raggiunto il livello incredibilmente alto di tre attacchi al giorno dal nuovo anno.

Il fatto che ora si spari anche alle persone è un’ulteriore escalation. Questo sta causando molta paura non solo tra la minoranza serba, ma anche tra altri gruppi che sono stati e sono perseguitati dai nazionalisti albanesi, come i rom. Non c’è quindi da stupirsi che stiano fuggendo dal Kosovo. Le minoranze temono di essere fuorilegge. Tutti possono vedere che si può tentare di uccidere le persone e farla franca. Nessuno viene punito per questo o va in prigione. Questo è davvero spaventoso.

Più volte Kurti è stato accusato di fomentare l’odio razzista per distrarre l’attenzione dalle sue politiche sbagliate. Come lo hanno classificato i suoi interlocutori?

Tutti i miei interlocutori lo hanno confermato. Ho parlato con diversi sindaci, tra cui quello di Strpce, dove serbi e albanesi convivono pacificamente. Lì mi hanno detto che Kurti ha congelato i fondi per il bilancio. Non si possono più pagare cose basilari come la raccolta dei rifiuti. La situazione sta degenerando. Queste tendenze fasciste provengono da Kurti, innumerevoli attacchi etnici ne sono il risultato, mentre le conseguenze costituzionali rimangono assenti.

Un’altra forma di politica repressiva di Kurti riguarda gli uomini serbi che lavorano nelle istituzioni kosovare, come la polizia. Chiunque abbia compiuto 18 anni durante la guerra del 1999 corre il rischio di essere perseguito come criminale di guerra. Un caso emblematico è quello di un ufficiale di polizia che è stato arrestato l’anno scorso e da allora è in prigione, senza medicine e con visite molto limitate. L’accusa è di essere un criminale di guerra. Ma è vero il contrario: è stato dimostrato che ha salvato la vita di 17 persone, un’intera famiglia. Inoltre, come altri, è stato sottoposto a controlli approfonditi per poter lavorare nella polizia. Cercherò di visitarlo in carcere.

Il conflitto in Kosovo dura da decenni. Recentemente ci sono stati i colloqui di Ohrid, imposti dall’UE, senza alcun progresso reale. Quali possibilità di soluzione pacifica sono state discusse con lei sul campo?

La gente è molto preoccupata perché la situazione è più esplosiva di quanto non lo sia stata per anni. Una persona non del tutto insignificante, ma che non vuole essere nominata, mi ha detto che era ancora possibile parlare con l’ex presidente Hashim Thaci. Da quando Kurti è al potere, non c’è più dialogo tra Serbia e Kosovo, tutto viene fatto attraverso l’Unione Europea. Non ci sono più tentativi di trovare soluzioni reciproche.

Questo è percepito direttamente dalla gente, non solo dai serbi, ma anche dagli albanesi, per i quali la situazione non è molto buona. Ad esempio a Mitrovica, dove i serbi del nord della città facevano la spesa anche a sud con i loro vicini albanesi. Ora la paura è così grande a causa degli attacchi che non lo fanno più. I commercianti stanno perdendo denaro

Qual è secondo lei il ruolo del governo federale?

Non è un ruolo positivo. A quanto pare, il governo tedesco sta perseguendo una cosiddetta politica estera basata sui valori, che viene sempre enfatizzata per quanto riguarda l’Ucraina. Ma i diritti delle minoranze e la libertà religiosa non valgono solo per l’Ucraina, ma anche per il Kosovo. Mancano le parole di ammonimento e le pressioni su Pristina affinché agisca finalmente in un’ottica di de-escalation.

Ciò è in linea con il modo in cui in questo Paese si parla del conflitto e si attribuisce la colpa unilateralmente alla Serbia. La pressione viene esercitata solo su Belgrado, ma non su Kurti e su coloro che muovono i fili della politica in Kosovo. Questa unilateralità è un assegno in bianco per Kurti per fare tutto ciò che vuole.

Qualche tempo fa, il ministro degli Esteri Annalena Baerbock si è recata personalmente nei Balcani. Al suo ritorno, ha raccontato con gioia di aver esercitato pressioni sulla Serbia affinché riconoscesse finalmente il Kosovo, che ha potuto separarsi dalla Serbia solo a seguito della guerra di aggressione della NATO, che ha violato il diritto internazionale, e quindi anche la Germania, ed è stata rapidamente riconosciuta dalla Germania.

Allo stesso tempo, il Ministro degli Esteri denuncia la separazione delle repubbliche dell’Ucraina orientale dalla Russia. Sono molto favorevole al diritto internazionale. Ma la signora Baerbock sembra avere un’interpretazione molto diversa del diritto internazionale, ovvero quella che le fa comodo al momento. Questo non ha nulla a che fare con i valori della politica estera femminista, ma semplicemente con due pesi e due misure.

Il processo a diversi ex leader dell’UCK, tra cui il già citato Hashim Thaci, è attualmente in corso all’Aia. Cosa ne pensa?

A mio avviso, l’UCK è un’organizzazione terroristica. Per questo è bene che Thaci e i suoi debbano rispondere all’Aia. È importante che i crimini di guerra siano indagati a fondo da tutte le parti – compresa la NATO, tra l’altro. Gli Stati occidentali devono finalmente aprire i loro fascicoli.

È importante fare chiarezza anche sulla questione delle persone scomparse, perché centinaia di persone sono ancora disperse. A Belgrado ho incontrato famiglie in lutto che ancora non sanno cosa sia successo ai loro figli, padri, fratelli e sorelle. Queste persone non possono avere una conclusione se non sanno cosa è successo ai loro cari e dove sono i loro corpi. Anche di questo si dovrebbe parlare quando si parla di valori. Ma invece di fornire chiarimenti in questi casi – che contribuirebbero anche alla pace – Kurti continua a gettare olio sul fuoco