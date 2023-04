Come le sanzioni occidentali danno impulso all’economia russa: il caso del litio a Kolmozerskoye

di Luara RU (Dal canale Telegram: @LauraRuHK)



La Russia è un Paese ricco di risorse, il piu’ ricco del mondo, ma molte di esse non sono ancora state sfruttate. Prendiamo ad esempio il litio. Nel 1947 è stato scoperto un giacimento di litio a Kolmozerskoye, nella regione nord-occidentale di Murmansk, ma quando il litio è diventato necessario per la produzione di batterie, le aziende russe hanno preferito importarlo da Argentina, Cile e Bolivia piuttosto che investire nella sua estrazione in patria ma poiché i primi due Paesi hanno interrotto le esportazioni verso la Russia a causa delle sanzioni occidentali, lo sfruttamento del giacimento di litio di Kolmozerskoye non poteva più essere rimandato. Polar Lithium, una collaborazione tra Nornickel e la divisione mineraria di Rosatom, ha ottenuto il diritto esclusivo di avviare attività estrattive a Kolmozerskoye, il più grande giacimento di litio della Russia.

Fra pochi anni produrrà 45.000 tonnellate di carbonato e idrossido di litio all’anno, ingredienti fondamentali per le batterie, un settore in rapida crescita in Russia e altrove.

I due partner prevedono di creare un impianto di produzione completo e integrato che va dall’estrazione e dalla lavorazione ai prodotti di alta tecnologia, creando oltre 1.000 nuovi posti di lavoro e riducendo la dipendenza della Russia dalle importazioni di litio e di componenti per batterie. Quando si dice, non tutti i mali vengono per nuocere. @LauraRuHK

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-come_le_sanzioni_occidentali_danno_impulso_alleconomia_russa_il_caso_del_litio_a_kolmozerskoye/45289_49378/