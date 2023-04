L’Ucraina si trasformerà in un campo di battaglia radioattivo?

Perché l’uranio impoverito non è vietato? Questa è una domanda che gli attivisti antinucleari si pongono da anni.

di Joshua Frank – Common Dreams

La primavera ucraina sarà sicuramente intrisa di sangue. L’offensiva invernale della Russia è stata di gran lunga inferiore agli obiettivi di Vladimir Putin, lasciando pochi dubbi sul fatto che il nastro trasportatore di armi dell’Occidente abbia aiutato le difese dell’Ucraina.

I negoziati per il cessate il fuoco non sono mai iniziati, mentre la NATO ha solo rafforzato le sue forze grazie alla nuova adesione della Finlandia (e la Svezia potrebbe presto seguirla). Eppure, decine di migliaia di persone sono morte; interi villaggi, persino città, sono stati ridotti in macerie; milioni di ucraini si sono riversati in Polonia e altrove; mentre la brutale invasione della Russia continua senza fine.

La speranza, secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è che gli alleati occidentali continuino a fornire denaro, carri armati, missili e tutto ciò di cui il suo martoriato Paese ha bisogno per respingere le forze di Putin. La guerra sarà vinta, secondo Zelensky, non attraverso compromessi dietro le quinte, ma sul campo di battaglia con armi e munizioni.

“Mi rivolgo a voi e al mondo intero con queste parole semplicissime eppure importanti”, ha detto a febbraio a una sessione congiunta del parlamento britannico. “Aerei da combattimento per l’Ucraina, ali per la libertà”.

Il Regno Unito, che ha stanziato oltre 2 miliardi di dollari per l’assistenza all’Ucraina, si è finora rifiutato di inviare jet da combattimento, ma ha promesso di fornire altri armamenti, tra cui proiettili per carri armati realizzati con uranio impoverito (DU), noti anche come “proiettili radioattivi”. Sottoprodotto dell’arricchimento dell’uranio, il DU è un metallo molto denso e radioattivo che, se inserito in piccole munizioni simili a siluri, può perforare carri armati e altri veicoli densamente corazzati.

In risposta all’annuncio britannico, Putin ha minacciosamente affermato che “risponderà di conseguenza” se gli ucraini inizieranno a sparare proiettili di DU.

Sebbene sia improbabile che la decisione del Regno Unito di inviare proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina rappresenti un punto di svolta nell’esito della guerra, essa avrà un impatto duraturo e potenzialmente devastante su soldati, civili e ambiente. Il controverso dispiegamento di DU non presenta gli stessi rischi delle vere e proprie armi nucleari che Putin e i suoi collaboratori hanno lasciato intendere di poter usare un giorno in Ucraina o di una potenziale fusione nell’incagliato impianto nucleare di Zaporizhzhia, in quel Paese. Tuttavia, il suo utilizzo contribuirà certamente a creare un teatro di guerra ancora più letale e troppo letteralmente radioattivo – e l’Ucraina finirà per pagarne il prezzo.

I leoni radioattivi di Babilonia

Stuart Dyson è sopravvissuto alla prima guerra del Golfo del 1991, dove ha prestato servizio come caporale del Royal Pioneer Corps britannico. Il suo compito in Kuwait era abbastanza semplice: doveva aiutare a ripulire i carri armati “sporchi” dopo che avevano combattuto. Molte delle macchine che passava ore a pulire avevano trasportato e sparato proiettili all’uranio impoverito usati per penetrare e mettere fuori uso i carri armati T-72 dell’Iraq, meglio conosciuti come i Leoni di Babilonia.

Dyson trascorse cinque mesi in quella zona di guerra, assicurandosi che i carri armati americani e britannici fossero puliti, armati e pronti per la battaglia. Quando la guerra finì, tornò a casa, sperando di lasciarsi alle spalle il periodo trascorso nella Guerra del Golfo. Trovò un lavoro decente, si sposò ed ebbe dei figli. Tuttavia, la sua salute si deteriorò rapidamente e arrivò a credere che la colpa fosse del suo servizio militare. Come molti altri che avevano prestato servizio in quel conflitto, Dyson soffriva di una malattia misteriosa e debilitante, nota come sindrome del Golfo.

Dopo anni di disturbi particolari, che andavano dal mal di testa alle vertigini e ai tremori muscolari, i medici scoprirono che aveva un grave caso di cancro al colon, che si era rapidamente diffuso alla milza e al fegato. La prognosi era infausta e, dopo una breve battaglia, il suo corpo si arrese. Stuart Dyson è morto nel 2008 all’età di 39 anni.

La sua storia è unica, non perché sia stato l’unico veterano della prima Guerra del Golfo a morire di questo tipo di cancro in giovane età, ma perché il suo cancro è stato successivamente riconosciuto da un tribunale come causato dall’esposizione all’uranio impoverito. In una sentenza storica del 2009, i giurati del tribunale di Smethwick, nel Regno Unito, hanno stabilito che il cancro di Dyson era stato causato dall’accumulo di uranio impoverito nel suo corpo, in particolare negli organi interni.

“La mia sensazione sul cancro al colon del signor Dyson è che sia stato causato dall’ingestione di materiale radioattivo che è rimasto intrappolato nell’intestino”, ha dichiarato nella sua testimonianza in tribunale il professor Christopher Busby, esperto degli effetti dell’uranio sulla salute. “A mio parere, sembra esserci un nesso causale tra la sua esposizione e la malattia finale. È certamente molto più probabile che il cancro del signor Dyson sia stato causato dall’esposizione all’uranio impoverito”.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stimato che le forze americane hanno sparato più di 860.000 proiettili di DU durante la guerra del 1991 per spingere l’esercito dell’autocrate iracheno Saddam Hussein fuori dal Kuwait. Il risultato: un campo di battaglia avvelenato con detriti radioattivi, agenti nervini tossici e altri agenti chimici.

Nel vicino Iraq meridionale, le radiazioni di fondo dopo quella guerra sono salite a 30 volte il normale. I carri armati testati dopo essere stati bombardati con proiettili al DU avevano letture 50 volte superiori alla media.

“È caldo per sempre”, spiega Doug Rokke, un ex maggiore del Corpo di Servizio Medico della Riserva dell’Esercito degli Stati Uniti che ha contribuito a decontaminare decine di veicoli colpiti da proiettili al DU durante la prima guerra del Golfo. “Non sparisce. Si disperde e soffia nel vento”, aggiunge. Naturalmente, non sono stati solo i soldati a soffrire dell’esposizione al DU. In Iraq, è stato dimostrato che il DU, un agente altamente cancerogeno, ha portato a un aumento dei tassi di cancro anche tra i civili.

“Quando avanzavamo e arrivavamo a nord di un campo minato, c’erano un mucchio di carri armati fatti esplodere vicino a dove avremmo allestito un posto di comando”, racconta Jason Peterson, un ex marine americano che ha prestato servizio nella prima guerra del Golfo. “I Marines ci salivano dentro e ci ‘giocavano’… Sapevamo a malapena dove si trovava il Kuwait, per non parlare del tipo di munizioni che venivano usate per far saltare in aria la roba a quel livello”.

Sebbene sia difficile stabilire con esattezza cosa abbia causato la Sindrome del Golfo di cui Dyson e tanti altri soldati hanno sofferto (e continuano a soffrire), esperti come Rokke sono convinti che l’esposizione all’uranio impoverito abbia avuto un ruolo centrale nella malattia. Si tratta di un’affermazione che i governi occidentali hanno sempre minimizzato. Infatti, il Pentagono ha ripetutamente negato qualsiasi legame tra le due cose.

“Sono un guerriero e i guerrieri vogliono compiere la loro missione”, ha dichiarato Rokke, che soffre anche della sindrome del Golfo, a Vanity Fair nel 2007. “Sono entrato in questa storia con l’intenzione di farla funzionare, di capire come usare il DU in modo sicuro e di mostrare ad altri soldati come farlo e come ripulirlo. Non si trattava di scienza tratta da un libro, ma di scienza fatta esplodendo la merda dai carri armati e vedendo cosa succedeva. Mentre facevamo questo lavoro, lentamente mi resi conto che eravamo fregati. Non è possibile farlo in sicurezza in condizioni di combattimento. Non si può decontaminare l’ambiente o le proprie truppe”.

Morte all’uranio

L’uranio impoverito non può produrre un’esplosione nucleare, ma è comunque direttamente collegato allo sviluppo di armi atomiche. È un sottoprodotto del processo di arricchimento dell’uranio utilizzato nelle armi nucleari e nel combustibile. Il DU attira i produttori di armi perché è più pesante del piombo, il che significa che, se sparato ad alta velocità, può attraversare i metalli più spessi.

Il fatto che sia radioattivo non è ciò che lo rende così utile sul campo di battaglia, almeno secondo i suoi sostenitori. “È così denso e ha così tanto slancio che continua a passare attraverso la corazza – e la riscalda così tanto che prende fuoco”, dice l’esperto nucleare e ricercatore politico del RAND Edward Geist.

La produzione di DU risale agli anni ’70 negli Stati Uniti. Oggi, l’esercito americano utilizza proiettili al DU nei suoi carri armati M1A2 Abrams. Anche la Russia usa il DU nei suoi proiettili rompi-carro almeno dal 1982 e ci sono molte accuse, anche se ancora senza prove concrete, che la Russia abbia già schierato tali proiettili in Ucraina. Da parte loro, gli Stati Uniti hanno sparato questi proiettili non solo in Kuwait, ma anche in Bosnia, Iraq, Kosovo, Siria e Serbia.

Sia la Russia che gli Stati Uniti hanno ragioni per usare il DU, dal momento che ognuno di loro ha mucchi di materiale in giro senza un posto dove metterlo. Decenni di produzione di armi nucleari hanno creato una montagna di rifiuti radioattivi. Negli Stati Uniti, da quando il Progetto Manhattan ha creato l’armamento atomico, si sono accumulate più di 500.000 tonnellate di scorie di uranio impoverito, molte delle quali ad Hanford, Washington, il principale sito di produzione di plutonio del Paese. Come ho indagato nel mio libro Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America, Hanford è oggi un pozzo nero di rifiuti radioattivi e chimici, che rappresenta il progetto di bonifica ambientale più costoso della storia, con un prezzo stimato di 677 miliardi di dollari.

L’uranio, ovviamente, è ciò che rende possibile l’intera impresa: senza di esso non si possono creare bombe atomiche o energia nucleare. Il problema è che l’uranio stesso è radioattivo, in quanto emette particelle alfa e raggi gamma. Ciò rende l’estrazione dell’uranio una delle operazioni più pericolose del pianeta.

Mantenere il terreno

Nel Nuovo Messico, dove le miniere di uranio sono state sfruttate principalmente dai Diné (popolo Navajo), il tributo alla loro salute si è rivelato davvero raccapricciante. Secondo uno studio del 2000 pubblicato sul Journal of Occupational and Environmental Medicine, i tassi di cancro ai polmoni negli uomini Navajo che hanno estratto l’uranio erano 28 volte superiori a quelli di coloro che non hanno mai estratto l’uranio. L’esperienza dei Navajo nell’estrazione dell’uranio”, si aggiunge, “è un esempio unico di esposizione a un’unica occupazione che rappresenta la maggior parte dei tumori polmonari in un’intera popolazione”.

Numerosi studi hanno dimostrato una correlazione diretta tra l’esposizione all’uranio e le malattie renali, i difetti alla nascita nei neonati (quando le madri erano esposte), l’aumento dei tassi di malattie della tiroide e diverse malattie autoimmuni. L’elenco è ampio e terrificante.

“La mia famiglia ha avuto molti tumori”, dice Leona Morgan, attivista antinucleare e organizzatrice di comunità indigene. “Mia nonna è morta di cancro ai polmoni e non ha mai fumato. Deve essere stato l’uranio”.

Uno dei più grandi incidenti radioattivi, e certamente il meno denunciato, si verificò nel 1979 in territorio Diné, quando una diga si ruppe, inondando il fiume Puerco vicino a Church Rock, nel Nuovo Messico, con 94 milioni di litri di scorie radioattive. L’incidente non ricevette praticamente alcuna attenzione all’epoca. “L’acqua, piena di acidi provenienti dal processo di macinazione, fece attorcigliare un canale di scolo metallico nel Puerco e bruciò i piedi di un bambino che si era messo a guadare. Le pecore si accasciarono e morirono, mentre i raccolti si arricciarono lungo le rive. L’ondata di radiazioni fu rilevata fino a Sanders, in Arizona, cinquanta miglia a valle”, scrive Judy Pasternak nel suo libro Yellow Dirt: A Poisoned Land and the Betrayal of the Navajo.

Naturalmente, i pericoli dell’uranio sono noti da decenni, il che rende ancora più sconcertante la rinnovata spinta all’estrazione di questo minerale radioattivo per generare energia nucleare. L’unico modo per garantire che l’uranio non avveleni o uccida nessuno è lasciarlo dove è sempre stato: nel terreno. Purtroppo, anche se lo si facesse ora, ci sarebbero ancora tonnellate di uranio impoverito che non hanno un posto dove andare. Secondo una stima del 2016, la montagna di rifiuti di DU nel mondo ammonta a più di un milione di tonnellate (ognuna equivale a 2.000 libbre).

Perché l’uranio impoverito non è vietato? È una domanda che gli attivisti antinucleari si pongono da anni. Spesso si scontrano con le affermazioni del governo secondo cui il DU non è così dannoso come sostengono i suoi critici pacifisti. In effetti, il governo degli Stati Uniti ha avuto difficoltà a riconoscere l’esistenza della sindrome della guerra del Golfo. Un rapporto del Government Accountability Office pubblicato nel 2017 ha rilevato che il Dipartimento degli Affari dei Veterani ha negato più dell’80% di tutte le richieste di risarcimento per la malattia della Guerra del Golfo da parte dei veterani. Sminuire il ruolo del DU, in altre parole, è un’operazione che si fa sul campo.

“L’uso del DU nelle armi dovrebbe essere vietato”, sostiene Ray Acheson, organizzatore della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari e autore di Banning the Bomb, Smashing the Patriarchy. “Mentre alcuni governi sostengono che non ci sono prove definitive che il suo uso nelle armi provochi danni, è chiaro da numerose indagini che il suo uso nelle munizioni in Iraq e in altri luoghi ha causato impatti sulla salute dei civili e del personale militare esposto, e che ha causato danni ambientali a lungo termine, compresa la contaminazione delle acque sotterranee. Il suo uso nelle armi è probabilmente una violazione del diritto internazionale, dei diritti umani e della protezione dell’ambiente e dovrebbe essere vietato per garantire che non venga più utilizzato”.

Se la macabra eredità dell’uso americano dell’uranio impoverito ci dice qualcosa, è che i proiettili al DU che i britannici stanno fornendo all’Ucraina (e quelli che potrebbero usare anche i russi) avranno un impatto radioattivo che permarrà nel Paese per anni a venire, con conseguenze debilitanti e potenzialmente fatali. In un certo senso, sarà parte di una guerra atomica globale che non mostra segni di cessazione