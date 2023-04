𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗟𝘂𝗹𝗮, 𝗽𝗲𝗿𝗰he 𝗻𝗼𝗻 è 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗢𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲

Questo qui sotto รจ solo l’ultimo di una serie di articoli usciti in questi giorni sul Presidente del Brasile. Osannato e festeggiato all’elezione e di fronte al tentato golpe di gennaio, รจ diventato un “problema”, come scrivono su Repubblica, quando ha deciso di tenere una linea di netta neutralitร e di non fomentare l’escalation con l’invio di armi.

Che venga poi giudicato l’impegno ambientalista di Lula, da parte di quei paesi che hanno rilanciato ogni tipo di fonte fossile per far fronte alle sanzioni che loro stessi hanno comminato, fa sorridere. Mentre fa proprio arrabbiare la stigmatizzazione della “mano tesa” alla Cina, l’unico paese che ha messo sul tavolo un piano concreto per la pace, come ha fatto poi lo stesso Lula.

Se l’idillio si รจ spezzato, รจ solo un bene, perchรฉ mostra l’ipocrisia della nostra classe dirigente, soprattutto del centrosinistra. Speriamo si spezzino definitivamente anche le catene dell’imperialismo occidentale sull’America Latina e sul Sud globale.

Marta Collot Pap UP