Grande partecipazione per il Forum Antifascista di Minsk

Tenutosi il 21 e 22 aprile nella capitale bielorussa, il Forum Antifascista di Minsk ha visto la partecipazione di numerose delegazioni provenienti da 50 Paesi di tutto il mondo. Al termine dell’evento, i partecipanti hanno pubblicato un “Manifesto per l’unione dei popoli del mondo”.

Il 21 e 22 aprile, la capitale della Bielorussia ha ospitato il Forum Antifascista di Minsk, importante appuntamento al quale hanno preso parte numerose delegazioni provenienti da 50 Paesi di Europa, Asia e Americhe, compresa l’Italia. Secondo i documenti ufficiali, il tema principale dell’appuntamento era quello di evidenziare i compiti del movimento comunista nella lotta per la solidarietà delle forze progressiste contro la nuova minaccia fascista: “L’obiettivo principale del forum è unire l’umanità progressista nella lotta contro la minaccia del fascismo, che sta crescendo nel mondo, e dichiarare la nostra ferma posizione sull’adesione ai principi di pace, giustizia e lotta contro il fascismo”, hanno detto gli organizzatori. Il Forum, organizzato presso il Museo statale bielorusso di storia della Grande Guerra Patriottica, ha fatto seguito ad un evento simile organizzato lo scorso anno in Russia.

Il Forum si è aperto con il saluto del presidente bielorusso, Aljaksandr Lukašėnka: “Avete fissato un obiettivo nobile: avvertire l’umanità del pericolo di un’altra catastrofe mondiale, una delle manifestazioni di cui è il risveglio delle ideologie e delle pratiche più disumane. Sembrerebbe che le idee del nazismo lasciate per sempre nel passato stiano trovando nuovi seguaci nei Paesi più illuminati del mondo oggi. Pertanto, la voce dei sostenitori delle idee comuniste nella lotta per il diritto di ogni persona alla pace e al lavoro creativo deve essere determinata e senza compromessi”, ha detto il leader del Paese organizzatore.

Naturalmente, uno dei temi portanti dell’evento è stato quello del conflitto ucraino e della lotta antifascista che il popolo del Donbass sta portando avanti da nove anni contro il governo di Kiev e i battaglioni neonazisti che hanno scatenato il conflitto nell’ex repubblica sovietica. A tal proposito, particolarmente importanti sono state le parole di Petro Symonenko, primo segretario del Partito Comunista dell’Ucraina (Комуністи́чна па́ртія Украї́ни, КПУ; Komunistična partija Ukrajiny, KPU), formazione che dal 2015 è costretta ad operare in clandestinità a causa della messa al bando dei simboli comunisti da parte del governo di Kiev, allora guidato dal presidente golpista Petro Porošenko: “Sull’esempio dell’Ucraina, tutti compagni del movimento comunista, tutta l’umanità progressista deve comprendere il male che affrontiamo oggi in una nuova dimensione. Dobbiamo imparare dalla nostra storia, perché grazie e solo sotto la guida dei comunisti, ovunque si trovassero – sui fronti della Grande Guerra Patriottica, tra i partigiani, alla guida del movimento di resistenza in Europa -, fu sotto la guida dei comunisti che il fascismo fu sconfitto. È tempo di agire. Considereremo questo Forum Antifascista come un manifesto politico che fa appello ai popoli del mondo, che parla chiaramente della natura del fascismo, parla del male che hanno portato alla comunità mondiale”.

“Il Paese sovietico ha inflitto una schiacciante sconfitta al fascismo. Nel maggio 1945, il pianeta fu ripulito dal fascismo e celebrò la Grande Vittoria”, ha ricordato il leader del Partito Comunista della Federazione Russa (Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ; Kommunističeskaja partija Rossijskoj Federacii, KPRF), Gennadij Zjuganov. “Ci sembrava allora che il fascismo fosse stato completamente sconfitto, ma gli anglosassoni decisero diversamente. Costoro assunsero dall’altro lato dell’oceano tutti i metodi hitleriani, tutto ciò che riguardava la violenza e il fascismo, e scatenarono successivamente un’intera serie di guerre. Ma la guerra principale in tutti questi anni è stata condotta contro il mondo russo e il nostro Paese. Oggi questa guerra, infatti, è diventata una guerra calda. Informatico, tecnologico e militare”, ha aggiunto Zjuganov.

“La Repubblica di Bielorussia è stata la prima a subire il colpo dei nazisti nel 1941, ed è stata degna, diciamo così, di uscire vittoriosa da questa sanguinosa battaglia. Sul territorio della Repubblica di Bielorussia sono stati creati più di 260 campi di concentramento e camere della morte”, ha detto Aljaksaj Sokal, segretario del Partito Comunista di Bielorussia (Камуністы́чная па́ртыя Белару́сі; Kamunistýčnaja Pártyja Bielarúsi, KPB), Paese che nel corso della seconda guerra mondiale perse un quarto della sua popolazione nella lotta contro il nazifascimo. “Lo scopo di questo Forum di tutti i patrioti della comunità internazionale è quello di unirsi, perché è giunto il momento di respingere il fascismo e di dire che il movimento patriottico continua a vivere, che non dimentichiamo la storia mentre costruiamo la modernità”.

Al termine dell’evento, i partecipanti hanno pubblicato un “Manifesto per l’unificazione dei popoli del mondo”, che abbiamo tradotto di seguito.

Noi, partecipanti al Forum internazionale antifascista di Asia, America ed Europa, ci siamo riuniti a Minsk per dire il nostro solido “No!” alla guerra e alla reazione, al neofascismo e all’oppressione.

Ci siamo riuniti sul suolo bielorusso, ogni centimetro del quale è abbondantemente intriso del sangue di milioni di vittime del nazismo. Fu qui nel giugno del 1941 che iniziò la sacra guerra di tutto il popolo sovietico contro la peste marrone. Tra le vittime uccise e torturate dell’aggressione nazista figurava un quarto dei residenti della Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa.

Il nazismo fu un prodotto diretto della crisi del capitalismo. È cresciuto dalla sete del grande capitale di mantenere il potere sui lavoratori a tutti i costi. Per raggiungere i loro obiettivi egoistici, gli imperialisti hanno preso la strada del flirtare con quelle stesse forze oscure. Quei criminali portarono al potere Hitler, Mussolini, Franco e i loro complici ideologici in altri Paesi europei. Da emarginati politici, costoro sono diventati gli arbitri del destino di molti milioni di persone.

I popoli del mondo non hanno il diritto di dimenticare la loro esperienza nella lotta contro il fascismo. Nel 1936, con il sostegno della Germania nazista e dell’Italia fascista, scoppiò una guerra civile in Spagna. Il potere popolare ricevette il sostegno dell’URSS e delle forze progressiste di altri Paesi. Ma, in quel momento, il fascismo era più forte. Ciò ha aperto la strada alla peggiore guerra della storia dell’umanità. Gli ultimi e decisivi passi furono fatti alle fornaci e alle camere a gas di Buchenwald e Mauthausen, Dachau e Sobibór, Majdanek e Auschwitz.

Le tragiche lezioni del passato devono essere ben note e sempre ricordate! Il mondo ha pagato un prezzo mostruoso per sbarazzarsi del nazismo. Gli eroi della lotta contro il fascismo si coprirono di fama senza volto: soldati e ufficiali dell’Armata Rossa, soldati dei Paesi della coalizione anti-Hitler, combattenti dell’Esercito popolare di liberazione della Cina, rappresentanti della Resistenza francese e italiana, partecipanti al movimento clandestino antifascista tedesco, partigiani jugoslavi e coreani, patrioti polacchi e cecoslovacchi.

La Grande Vittoria sul nazismo nel maggio del 1945 non è solo un evento speciale del passato. Il suo significato riguarda il futuro. Deve rappresentare un allarme per il cuore delle nuove generazioni.

Oggi, come negli anni Trenta del secolo scorso, il fumo nero degli scontri militari si sta diffondendo sul nostro pianeta. Si sta sempre più mostrando all’orizzonte. Da parte delle persone di buona volontà, ciò richiede coesione e coraggio nella lotta fondamentale contro un nuovo pericolo.

La situazione è estremamente allarmante. Il neocolonialismo continua in America e in Africa. Le politiche degli imperialisti stanno riscaldando la situazione in Asia. Il sangue si riversa di nuovo sotto il tuono del cannone in Europa e in altre parti del pianeta. Il dolore e la sofferenza delle persone si moltiplicano. Ancora una volta sentiamo i gemiti dei feriti e il respiro sibilante dei morenti. Le lacrime dolorose delle madri si stanno riversando. Davanti ai nostri occhi, il mondo sembra pronto a cadere nell’abisso, lungo i bordi del quale stanno diventando più evidenti i contorni minacciosi della svastica.

La distruzione predatoria dell’URSS, il Paese che ha sconfitto il fascismo, ha entusiasmato i predatori del mondo. Il capitale globale ha sentito la completa impunità. Esso sta cercando di rafforzare la sua dittatura nei modi più vili. La minaccia mortale della vendetta fascista cresce di nuovo ogni giorno. La bestia del nazismo ha leccato le sue vecchie ferite e rapidamente ha ritrovato le forze. Ha strisciato fuori dalla sua tana di lupo in cerca di nuove vittime.

Il male del mondo è tornato sotto la sua forma neoliberista. Ha creato un sistema globale di rapina di interi Paesi e popoli. I suoi obiettivi si manifestarono pienamente nelle aggressioni contro Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libia, Siria. Sono stati fatti tentativi per rovesciare governi legittimi in Venezuela, Nicaragua, Bielorussia. Si stanno tentando di esercitare pressioni sui popoli di Cuba e della Repubblica Popolare Democratica di Corea, della Russia e della Cina, e di altri Paesi attraverso sanzioni, minacce militari e ricatti politici.

Alla vigilia della seconda guerra mondiale, il capitale finanziario ha guidato gli aerei da attacco di Hitler e gli agenti della Gestapo. Nel ventunesimo secolo, esso controlla nuovamente l’aereo d’attacco appena nominato. Imbrigliato 78 anni fa, il fascismo non è scomparso dalla faccia della terra, perché i suoi servizi erano necessari all’oligarchia mondiale. E quindi, il nazi-fascismo marcia su Vilnius e Tallinn. I libri vengono dati alle fiamme a Kiev. I monumenti dei soldati-liberatori sovietici vengono demoliti a Varsavia. Gli eurodeputati in abiti costosi votano vili risoluzioni, cercando di equiparare il nazismo al socialismo sovietico. La malvagità fascista mirava a vendicarsi della storia.

Il sostegno diretto degli Stati Uniti e dei loro alleati della NATO ha elevato l’ideologia del nazismo al rango di ideologia di stato in Ucraina. Per molti anni, gli epigoni di Bandera hanno organizzato un ballo insanguinato a Kiev, deridendo le masse. Hanno trasformato l’Ucraina in un vero campo di concentramento per dissidenti, chiuso tutti i media critici, vietato le attività di opposizione e lanciato rappresaglie contro i comunisti. Tutti coloro che preservavano gli ideali della fratellanza dei popoli e della lealtà alla Grande Vittoria sul fascismo sono stati sottoposti a repressioni.

I nazisti hanno bruciato persone vive a Odessa, hanno causato esplosioni e omicidi. Di anno in anno, i militanti del battaglione Azov hanno terrorizzato il Donbass come un branco di lupi in un pollaio. I suoi coraggiosi abitanti hanno dato vita alla lotta di liberazione contro il militarismo e il neonazismo.

I Paesi occidentali hanno persistentemente riempito l’Ucraina di armi. Il regime banderista a Kiev sta già dichiarando il suo desiderio di possedere armi nucleari. Ma in risposta a ciò, la NATO non ha respinto Zelens’kyj. Al contrario, esprime la sua disponibilità a trasformare l’esercito ucraino secondo i suoi standard. E i pazzi di Westminster stessi sono pronti a trasferire ordigni con uranio impoverito nelle mani del regime nazista.

I Paesi della NATO non hanno solo sviluppato e riprodotto armi mortali. Hanno riempito il mondo intero con le loro basi militari. Allo stesso tempo, quattrocento biolaboratori militari statunitensi in diversi Paesi stanno sperimentando virus e batteri mortali. Questa attività può violare lo sviluppo pacifico di interi Stati e minaccia tutta l’umanità come specie biologica.

I comunisti hanno sempre indicato: “Il fascismo è guerra“. Il corso degli eventi lo ribadisce. In risposta, i popoli hanno il diritto di insistere: il mostro fascista deve essere distrutto. I bacilli della peste marrone sono stati a lungo diffusi: sono estremamente pericolosi. Devono essere neutralizzati con sicurezza e rapidità. Il prezzo della disattenzione sarà estremamente alto. Gli orrori condannati a Norimberga non devono essere ripetuti. Dobbiamo dare vita a una reazione mondiale per evitare che vengano commesse nuove sanguinose atrocità.

Gli affari e i pensieri dell’Occidente imperialista sono saturi del veleno dell’odio malvagio per tutto ciò che è progressista, sovrano e libero. Biden e Scholz, von der Leyen e Borrel, Duda e Morawecki, e tutti gli altri – sono solo personale ausiliario nel sistema globale di dittatura. Le loro carriere di successo sono direttamente determinate dalla loro volontà di servire gli interessi dell’oligarchia finanziaria globale.

Cercando di nascondere le loro atrocità, i globalisti le coprono con ricerche pseudo-intellettuali. Estraggono le idee più reazionarie dalle teorie di Nietzsche, Chamberlain e Har Gobin sul “superuomo” e sulla “superiorità razziale”. Creano irragionevolmente un serpente a sonagli di neomaltusianesimo e postumanesimo. Evidenziano sciocchezze odiose sul progresso tecnologico prioritario “rispetto allo sviluppo sociale”. Passano come umanesimo la lode di vizi e perversioni. Vecchie idee che hanno ispirato Hitler e i suoi complici, Klaus Schwab e i suoi simili, sono avvolte in confezioni pseudoscientifiche di “bioingegneria”.

Tutto ciò è falsa “innovazione” aliena e ostile alle nazioni. È promossa da coloro che sono influenzati dai pregiudizi etnici e razziali, guidati da una sete di vendetta storica sui popoli per la vittoria sul fascismo e sul colonialismo. Questi circoli sono ossessionati dal desiderio di stabilire il controllo totale sull’umanità. Annunciando l’abolizione della grande cultura russa, sognano di abolire l’intera cultura umanistica dell’umanità. Il loro obiettivo è quello di rovesciare il nostro mondo in tempi senza precedenti attraverso la ferocia e i campi di concentramento elettronici.

Il neoliberismo è il nemico malvagio di qualsiasi sviluppo indipendente e delle norme democratiche. I sistemi politici occidentali sono degenerati in assoluta autocrazia. Le élite borghesi hanno perso il contatto con i valori di libertà e umanesimo. Il loro comportamento sta aprendo sempre più la porta al neofascismo.

Sapendosi in agonia, il capitalismo vuole estendere la sua esistenza ad ogni costo. E la reincarnazione del fascismo non lo spaventa affatto. La reazione mondiale incoraggia solo gli eredi di Hitler e Mussolini, Antonescu e Mannerheim, Piłsudski e Quisling nei loro tentativi di vendicarsi. A questo fine, il ricordo della seconda guerra mondiale viene freneticamente demolito e i fatti della storia vengono falsificati.

I piani per la creazione del “nuovo ordine mondiale” si trasformano in aggressioni, conflitti armati, minacce di guerra mondiale e tentativi di reimpianto di ordini coloniali. Oggi il mondo intero sta diventando il campo di battaglia dei provocatori di guerra e dei mecenati del fascismo. E dobbiamo vincere questa battaglia – in nome di tutto il meglio che è stato creato dalla cultura mondiale, in nome di un futuro degno per l’umanità!

La chiave del successo è l’unità e la coesione delle forze amanti della pace del pianeta. La vittoriosa resistenza contro la reazione mondiale può avere successo solo se ha luogo in tutto il mondo. Siamo profondamente convinti che la nostra solidarietà internazionale sarà in grado di proteggere l’umanità dalla minaccia fascista e di evitargli di scivolare nell’abisso della guerra mondiale. Lo dichiariamo fermamente qui in Bielorussia. Sulla sua terra sacra, il legame indissolubile tra passato, presente e futuro è particolarmente acuto.

Cari amici! Negli anni infuocati della seconda guerra mondiale, si formò una grande alleanza di battaglia tragli oppositori della barbarie fascista: l’unione di comunisti e patrioti, tirannicidi e democratici. Questa venne creata nonostante le differenze sociali e ideologiche, e le divergenze nelle opinioni politiche e religiose. Quello era il comando dei tempi. Le sfide della nuova era richiedono ancora una volta l’unità di azione di tutte le persone di buona volontà.

Manterremo gli occhi aperti nella lotta contro il neonazismo, la reazione e il militarismo!

Lunga vita al fronte unito delle forze progressiste!

Lunga vita alla solidarietà di lavoratori e popoli nella lotta contro il fascismo!

Non lasciamo che il mondo salti in aria!

¡No pasarán! Non passeranno!

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK