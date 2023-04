Il conflitto ucraino nella prospettiva storica

Gabriele Germani

La città di Olbia, sulla penisola di Berezan possedeva una propria moneta nel IV secolo avanti Cristo. Questa era caratterizzata per essere in rame e abbastanza pesante (si volevano scoraggiare gli Sciti a portare l’argento fuori?).

La città presenta una serie di stampi in pietra per la lavorazione dell’oro, lasciando intendere una sorta di paleo-produzione in serie di beni di lusso e un certo benessere diffuso tra la popolazione.

La città di Ninfea presenta chiari segni di contatti con l’Egitto o con l’Anatolia (tra i ritrovamenti, l’affresco di un’imbarcazione dall’Egitto e un vaso dedicato ad Iside e molti vasi in terracotta da Sinope); a Mirmeci ci sono molti spazi dedicati alla produzione di giare e alla viticoltura (con un marcato culto di Dionisio).

La tarda città di Ilurat (periodo romano, I secolo d.C.) mostra come l’affermazione del mondo romano, in parte, marginalizzò le steppe a favore della via verso Oriente tra Mar Rosso, Arabia, Golfo Persico.

La produzione artigianale presenta tratti innovativi, ma anche forti segni conservativi (arcaici) delle precedenti caratteristiche ellenistiche, a testimonianza di un ripiegamento verso l’interno.

Vi ricordiamo il libro di storia e antropologia uruguayana di Gabriele Germani che qui potete scaricare in ebook gratuitamente: https://anthologydigitalpublishing.it/…/uruguay-e…/

Potete seguire Gabriele Germani anche su Telegram: https://t.me/gabgerm