La Grecia si prepara al voto: una battaglia cruciale anche per l’Europa

Tra meno di un mese la Grecia si avvia alle elezioni nazionali. Dopo quasi quattro anni di governo monopartitico del primo ministro di destra Kyriakos Mitsotakis, la posta in gioco è alta.

di Danai Koltsida – Transform! Europe

Un breve resoconto della premiership di Mitsotakis: il neoliberismo autoritario “a la greca”

Kyriakos Mitsotakis è salito al potere nel luglio 2019, succedendo al governo SYRIZA del turbolento periodo 2015-2019. Dalla sua vittoria elettorale, il governo ND si è rivelato una versione del neoliberismo autoritario alla greca.

Sulla sfera economica, il governo ha completato l’attacco neoliberista a tutti i rimanenti -dopo un decennio di austerità- diritti sociali e beni pubblici e/o ha fatto marcia indietro su praticamente tutte le misure a favore del lavoro precedentemente raggiunte dal governo di SYRIZA tra dure trattative con la troika dei creditori del paese. [1] Sul piano sociale e politico l’attacco alle libertà civili fu intenso. Dal nuovo quadro normativo che ha reso praticamente illegali quasi tutte le proteste sociali all’istituzione di un corpo di polizia speciale responsabile delle Università, l’elenco è lungo.

Allo stesso tempo -e questo spiega il termine “a la greca”- il governo di destra si è rivelato uno dei più corrotti che il Paese abbia mai conosciuto: responsabilità e trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche sembrano parole sconosciute per il partito di governo mentre piccoli e grandi scandali sui suoi legami con interessi di parte e sulle attività economiche di alcuni parlamentari di maggioranza sono all’ordine del giorno.

La pandemia come catalizzatore

La pandemia di covid19 si è rivelata un catalizzatore che ha facilitato le suddette scelte politiche. Lo stato di emergenza è stato utilizzato per giustificare praticamente tutto: da una serie di aggiudicazioni dirette di appalti pubblici senza gara aperta all’imposizione di coprifuoco irrazionali o altre misure restrittive. Inoltre, il fatto che, per un lungo periodo di tempo, le misure di distanziamento sociale abbiano impedito l’interazione sociale diretta, ha accresciuto l’influenza dei mass media – in un momento in cui la Grecia era scesa al 108° posto nel World Press Freedom Index (in calo dalla posizione 70 nel 2021), ultimo posto tra gli Stati membri dell’UE.

Tre importanti sviluppi recenti

Schematicamente, si potrebbe dire che tre sviluppi successivi degli ultimi mesi hanno privato Kyriakos Mitsotakis e il suo governo delle sue tre rivendicazioni fondamentali, dei tre vantaggi fondamentali che affermava di possedere.

In primo luogo, l’impennata dei prezzi e l’inflazione alle stelle che ha colpito non solo le famiglie più deboli ma anche un’ampia percentuale degli strati medi, piccole e medie imprese, ecc., ha traumatizzato l’alleanza sociale che ND aveva stretto attorno ad essa con la promessa di sostenere il classe media”. La Grecia è uno dei paesi dell’UE con la peggiore performance per quanto riguarda la lotta contro l’impatto dell’inflazione. Inoltre, il fatto che le famiglie e le PMI greche siano entrate in questo nuovo periodo di crisi economicada un punto di partenza notevolmente inferiore a causa del precedente periodo di austerità che minacciava di trasformare la crisi economica in una crisi sociale e umanitaria.

In secondo luogo, il recente scandalo delle intercettazioni [2] ha danneggiato in modo significativo il profilo di Mitsotakis come leader europeo moderato e liberale e danneggiato il suo rapporto con le parti più centriste del suo elettorato. Inoltre, il fatto che una delle vittime fosse il leader del PASOK ha reso più difficile un potenziale governo di coalizione tra ND e PASOK.

In terzo luogo, il recente incidente ferroviario a Tempi [3] , in combinazione con l’elevato numero di morti durante la pandemia nonostante uno dei blocchi più severi in Europa, ha anche messo in dubbio l’immagine di Mitsotakis come un “buon manager”, privandolo così del suo ultimo bene. Questo incidente ha avuto alcuni aspetti di grande rilevanza politica:

Non era imprevedibile. I sindacati ferroviari ei partiti di opposizione avevano più volte messo in guardia su gravi carenze nelle misure di sicurezza. Quindi, l’amministrazione ferroviaria e il governo erano consapevoli dei rischi che hanno scelto di ignorare e quindi la loro responsabilità per l’incidente è stata pienamente stabilita nell’opinione pubblica fin dal primo minuto.

Ha rivelato l’importanza di servizi pubblici di alta qualità. La privatizzazione del trasporto ferroviario era uno dei prerequisiti dei programmi di salvataggio, mentre le infrastrutture restavano di proprietà statale. Il fatto che le cause dell’incidente risiedessero sul versante infrastrutturale ha aperto una discussione con profonde radici ideologiche e politiche. La destra ha affermato che i trasporti e altri servizi importanti dovrebbero essere totalmente privatizzati poiché lo stato si dimostra incompetente, mentre gran parte della sinistra ha suggerito di rivendicare la proprietà pubblica di beni e servizi importanti, con Syriza che ha sottolineato l’importanza di una riforma del sistema pubblico amministrazione per diventare più efficiente.

Ha colpito quasi tutti in Grecia. Il fatto che la maggior parte delle vittime fossero giovani studenti che tornavano a studiare dopo un lungo weekend, molti dei quali avevano fatto visita ai genitori, ha portato praticamente tutti a identificarsi con loro. Lo slogan principale delle proteste, che sono state incredibilmente massicce e per lo più partecipate dai giovani greci, è stato “chiamami quando (se) arrivi”, una frase molto comune tra familiari e amici.

Prospettive elettorali

È nel suddetto contesto politico che il 21 maggio si terranno le elezioni parlamentari nazionali greche. In questo momento, i sondaggi suggeriscono una battaglia serrata tra ND e SYRIZA, [4] tuttavia il fatto che si applicherà per la prima volta un sistema elettorale proporzionale renderà necessario che i partiti cerchino alleanze e -se non si raggiungerà un accordo – le seconde elezioni si terranno il 2 luglio, questa volta con un sistema elettorale maggioritario.

Mentre la popolarità e il sostegno di ND e Kyriakos Mitsotakis sono costantemente e significativamente diminuiti, non è ancora emersa una chiara scelta elettorale alternativa. SYRIZA è stabile dal punto di vista elettorale e sta lentamente crescendo, ma almeno non ha ancora beneficiato appieno delle perdite di ND. Il suo passato di governo e la sua strategia onnicomprensiva, insieme al fatto che la competizione a sinistra dello spettro politico è più dura poiché agli elettori vengono offerte più scelte di partito di sinistra, sembrano rendere difficile per SYRIZA costruire una base elettorale stabile . Inoltre, il sistema partitico greco non si è del tutto ripreso dal terremoto elettorale del 2012, poiché il processo di riallineamento degli elettori sembra essere in corso.

Queste osservazioni chiariscono che l’esito delle prossime elezioni è aperto. La corsa sarà sicuramente serrata, ma non è ancora chiaro il vincitore -a maggior ragione colui che riuscirà a formare un governo dopo la prima o anche una seconda possibile elezione.

Il malcontento sociale e politico è alto ma per il momento silenzioso e senza una chiara rappresentazione. Se, come, contro chi e da chi verrà espresso elettoralmente questo malcontento è il grande interrogativo delle prossime elezioni. Le probabilità sono che alla fine gli elettori sceglieranno di partecipare a questo processo elettorale per esprimere il loro malcontento contro il governo. Molto probabilmente, SYRIZA sarà favorita da questa scelta, in quanto alternativa di governo più percorribile, avendo quindi una reale possibilità di vittoria, ma anche l’estrema destra e l’astensione potrebbero avere guadagni importanti. Determinante sarà anche la partecipazione o l’astensione dei giovani, che sono stati i protagonisti della recente contestazione sociale e che solitamente votano più a sinistra. [5]

Conclusione: una lotta per la Grecia e una lotta per l’Europa

La cosa importante da sottolineare per ora è che l’esito di questo processo elettorale è cruciale non solo per la Grecia ma anche per l’Europa. La società greca favorisce il cambiamento politico e chiede giustizia a tutti i livelli della vita economica, sociale e politica. Ma, allo stesso tempo, la continuazione della scivolata della Grecia verso un autoritarismo sempre più profondo, se si rinnova il mandato dell’attuale governo, è qualcosa che non può essere ignorato dalle società europee, e più specificamente dalle forze di sinistra e progressiste europee, come BENE. Almeno non in un periodo in cui i paesi europei prendono una svolta sempre più a destra uno dopo l’altro. La recente visita di Alexis Tsipras a Berlino ei suoi incontri con il cancelliere Olaf Scholz e la sinistra tedesca suggeriscono che molte forze politiche progressiste ne sono consapevoli.

Riferimenti:

[1] Per maggiori dettagli si veda: Achtsioglou, E., “ Syriza and the social issue ”, in: Douzinas, C., Bartsides, M. (a cura di), Thinking Left Governmentality: The Syriza Experience 2015-2019, Transform Europe/Nicos Poulantzas Institute, 2022, (visitato il 22/4/2023), Karamessini, M., “Mass unemployment and povero, e riforma dello stato sociale: l’esperienza governativa di Syriza”, ibid.

[2] L’intera portata dello scandalo non è ancora chiara e nuove prove vengono costantemente alla luce. Il nocciolo dello scandalo è che -con la presunta conoscenza se non il coordinamento dell’ambiente dei PM- le ​​comunicazioni di una serie di persone (leader politici, ministri e altri funzionari, ufficiali militari di alto rango, giornalisti, uomini d’affari ecc.) sono state illegalmente monitorate tramite lo spyware Predator o direttamente dall’Agenzia per la sicurezza greca (EYP) ma senza motivo legittimo. Nel mirino di un tentativo di insabbiamento, inoltre, sono stati presi di mira giornalisti d’inchiesta e il capo dell’Autorità indipendente preposta alla privacy delle comunicazioni. Lo scandalo ha guadagnato una notevole attenzione internazionale e il Parlamento europeo e la Commissione hanno più volte preso iniziative in materia.

[3] Nella notte del 28 febbraio due treni si sono scontrati a Tempi, una regione appena fuori dalla città di Larissa, nella Grecia centrale, provocando la morte di 57 persone. Nei giorni seguenti si sono svolte proteste significative in tutto il paese, con lo sciopero generale dell’8 marzo che è stata una delle proteste più massicce almeno dell’ultimo decennio.

[4] Secondo l’analisi periodica dei sondaggi pubblicata dall’Istituto Nicos Poulantzas, per il periodo compreso tra dicembre 2022 e aprile 2023 ND è in vantaggio di 2,3 punti percentuali su Syriza, ma con una tendenza al ribasso. Per saperne di più (in greco): Koltsida, D., Poulakis, K., Eklogikes Taseis #13 [Electoral Trends #13]., Nicos Poulantzas, Institute, 13/4/2023

[5] Secondo l’ultima ondata dell’indagine annuale sui giovani e la politica condotta dall’Istituto Nicos Poulantzas, completata pochi giorni prima dell’incidente ferroviario di Tempi (febbraio 2023), il 96,0% dei giovani elettori (17 -34 anni) ha risposto che “sicuramente” o “molto probabilmente” voterà alle prossime elezioni nazionali, l’89,2% ha dichiarato di essere “molto” o “in qualche modo interessato” alle prossime elezioni nazionali. Per quanto riguarda le preferenze di voto, il 27,7% ha optato per Syriza mentre il 19,7% ha optato per ND.