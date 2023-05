UE SEMPRE PIÙ VERGOGNOSA. La Commissione UE chiede di aumentare le spese militari fino al 2%

La Commissione UE chiede a tutti i paesi dell’Unione di aumentare rapidamente fino al 2% del PIL le spese militari. Per obbedire alle richieste pressanti del governo USA.

Non contento di questo, uno dei commissari suggerisce di usare per le armi gli stessi fondi del PNRR.

Si spiega così perché Ursula von der Leyen sia in predicato di diventare prossimo segretario generale della NATO. Ed è bene ricordare che mentre chiede sempre più soldi per le armi, la stessa UE prepara per il 2024 il ritorno alla più brutale austerità di Maastricht, con nuovi tagli alla spesa sociale e altri sacrifici per lavoratori e poveri.

Insomma la UE pretende che l’Italia spenda decine di miliardi in più per la guerra, sottraendone altrettanti alla sanità, alla scuola, alle pensioni e a tutto il resto che serve.

La UE euroatlantica è sempre piu vergognosa e il Governo Meloni la interpreta perfettamente con il suo fanatismo guerrafondaio, accompagnato dalla ferocia sociale. Quello di Meloni è il vero europeismo attuale. E naturalmente Schlein e la finta sinistra qui non hanno nulla da dire.

NO alla guerra e no all’economia di guerra di UE e NATO.

Giorgio Cremaschi PaP UP