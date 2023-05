𝗜𝗹 𝗣𝗡𝗥𝗥 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗿𝗶𝗮𝗿𝗺𝗼, 𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁à 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶!

“Il Recovery รจ costruito anche per la resilienza” ha detto Breton, commissario europeo al Mercato interno. Quello che intendeva dire รจ che il Recovery รจ costruito anche per la guerra, dato che il riarmo รจ diventata una delle prioritร strategiche dell’Unione Europea. E da oggi quei fondi europei potranno essere usati anche per produrre munizioni.

Dopo l’attacco al Cremlino di stanotte, le potenze occidentali fanno un altro passo sul piano inclinato della guerra. E invece di spendere in sanitร pubblica, nella messa in sicurezza dei territori, oggi che ad esempio l’Emilia Romagna ha vissuto un’altra tragedia, si spende in pallottole e cartucce. La lotta contro il riarmo continuerร ad andare insieme alla lotta per misure a sostegno dei settori popolari.

Marta Collot PaP UP