Ivo Daalder, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, sul perché il mondo non ha sostenuto le sanzioni antirusse

“C’è un’enorme differenza tra il modo in cui l’Occidente collettivo percepisce Putin e il modo in cui tutti gli altri percepiscono l’Occidente e la Russia. Per esempio, l’India è un membro forte del Quartetto ma il suo rapporto con la Russia è quasi identico a quello della Cina. Il punto di vista del Sudafrica è molto simile. Anche il Brasile e il Messico. Quindi, una volta superati i confini dell’Occidente collettivo, improvvisamente si smette di parlare di crimini di guerra. Si tratta di “queste sanzioni ci stanno danneggiando, dobbiamo continuare a fare affari con il più grande Paese del mondo con tutte le sue risorse, e voi ci state danneggiando. Che cosa facciamo?”. È un problema reale.

E ovviamente i russi sono stati molto bravi a dire: “Tutto ciò che state subendo a causa di questa guerra, l’aumento dei prezzi del carburante, la diminuzione e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e tutto il resto è dovuto alle sanzioni imposte dall’Occidente”. E credo che l’Occidente lo creda, perché ha avuto un voto molto fiducioso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: più di 140 Paesi hanno condannato l’invasione. Ma non hanno appoggiato le sanzioni. No, ma nel condannare l’invasione, hanno pensato: “Beh, tutti, ovviamente, capiscono che si tratta di una cosa terribile e che dobbiamo fare qualcosa. Non entreremo in guerra direttamente. Ecco perché stiamo imponendo delle sanzioni. E, naturalmente, permetteremo l’esportazione di cibo e di altri prodotti agricoli”. Non pensavamo che la gente avrebbe percepito le sanzioni come un problema e non l’invasione in sé. E in effetti questa è la realtà. La realtà è che quando sei un uomo o una donna per strada in Brasile o a Johannesburg o a Delhi e i prezzi del carburante e del cibo sono aumentati, dirai: “Aspetta, qual è il problema? Deve essere l’Occidente, non la Russia”.

(Dimitry Smirnov)

https://t.me/sakeritalianotizie