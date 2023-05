La posizione dell’India nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai

Andrew Korybko, analista statunitense di origine russa, ha analizzato il ruolo dell’India all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, risponendo ad un articolo dell’intellettuale indiano C. Raja Mohan. Di seguito la traduzione completa dell’articolo pubblicato sul sito personale di Korybko.

La SCO non è una piattaforma perfetta e ci sono chiari limiti alla cooperazione multilaterale al suo interno, ma svolge ancora un ruolo insostituibile nella gestione degli interessi delle parti interessate dell’Eurasia, specialmente nella regione dell’Asia centrale. Quelli come C. Raja Mohan che credono che l’appartenenza a questo gruppo sia un “fardello”, e quindi stanno sottilmente facendo pressioni affinché Paesi come l’India ne prendano le distanze, o non ne comprendono lo scopo strategico o stanno deliberatamente cercando di alimentare un dilemma sulla sicurezza per fini divisivi.

L’intellettuale indiano C. Raja Mohan ha pubblicato la scorsa settimana un pezzo su come “l’incontro SCO evidenzia il ruolo crescente della Cina nell’Asia interna, la sfida dell’India“. In breve, ha avvertito che la crescente influenza economica della Cina all’interno degli Stati membri del blocco, in particolare quelli dell’Asia centrale, rappresenta presumibilmente una sfida per l’India. In particolare, è preoccupato che la suddetta tendenza eroda l’influenza della Russia in quell’area, spostando così potenzialmente l’equilibrio regionale e minacciando alla fine gli interessi strategici dell’India in Eurasia.

Mohan ha concluso il suo pezzo scrivendo che “per l’India, una Russia forte e indipendente è fondamentale per mantenere l’equilibrio interno dell’Asia. Ma Delhi non è in grado di garantire l’autonomia strategica di Mosca da Pechino; questo dipende dalle scelte strategiche russe. L’onere di Delhi nella SCO deve ora essere quello di proteggere i propri interessi in una distribuzione del potere regionale in rapida evoluzione a favore della Cina. Il fatto che l’India non abbia un accesso geografico diretto alla regione senza sbocco sul mare rende questa sfida impegnativa“.

L’unica parte del paragrafo precedente che riflette accuratamente la realtà così come esiste oggettivamente è la prima frase riguardante gli interessi dell’India in una Russia forte e indipendente. Tutto il resto che Mohan ha scritto è influenzato dalle sue paure della Cina, che assomigliano alla visione del mondo a somma zero dell’Occidente che probabilmente sottoscrive, come evidenziato dalle opinioni che ha espresso nei pezzi precedenti. Descrivendo falsamente la SCO come un “fardello” per l’India, sta insinuando che Delhi dovrebbe prendere le distanze dal gruppo.

Sarebbe un errore di proporzioni epiche, poiché la SCO è un quadro adatto per garantire gli interessi strategici del suo Paese in Eurasia. Nessun’altra piattaforma è paragonabile alla sua portata continentale, che offre all’India un posto al tavolo come partecipante alla pari nelle discussioni dei suoi membri. A proposito di questi, mentre inizialmente si concentravano sulla lotta alle minacce alla sicurezza non convenzionali come il terrorismo, il separatismo e l’estremismo, la SCO ha iniziato a concentrarsi sempre più anche su connettività, finanza e commercio.

Sebbene sia vero che ci sono limiti all’efficacia della cooperazione multilaterale dei suoi membri su questi temi, in particolare quelli di sicurezza per ovvi motivi derivanti dalle accuse reciproche di India e Pakistan, è comunque meglio partecipare a queste discussioni che essere lasciati fuori. Lo stesso principio vale anche per quanto riguarda i colloqui del gruppo su connettività, finanza e questioni commerciali. Nonostante questi limiti, entrambi i dialoghi offrono all’India opportunità creative per espandere la propria influenza.

Le tepubbliche dell’Asia centrale stanno praticando il multiallineamento attivo nella Nuova Guerra Fredda esattamente come affermato dalle ultime indiscrezioni del Pentagono, e ciascuna comprende profondamente l’importanza di fare affidamento sull’India come forza neutrale di bilanciamento di terze parti per massimizzare la propria autonomia strategica nei confronti di Russia e Cina. L’India può integrare rispettivamente i ruoli di sicurezza ed economici di entrambi, condividendo la sua decennale esperienza nel contrastare le minacce non convenzionali e continuando a essere pioniera del corridoio di trasporto nord-sud (NSTC).

Per quanto riguarda il primo ruolo, l’impegno bilaterale tra le forze armate e i servizi di sicurezza è il mezzo più efficace a tal fine, mentre il secondo avviene a livello multilaterale. Inoltre, proprio come le repubbliche dell’Asia centrale cooperano collettivamente con Cina, Russia e Stati Uniti tramite le loro corrispondenti piattaforme C5+1, così hanno recentemente iniziato a fare lo stesso con l’India dopo il primo vertice in assoluto dello scorso anno. La differenza tra quei tre e l’India, tuttavia, è che nessuno considera i legami di Delhi con le repubbliche dell’Asia centrale come una minaccia.

La Cina e la Russia sono contrarie ai piani degli Stati Uniti di espandere in modo completo la propria influenza regionale, mentre gli Stati Uniti sono contrari ai primi due che fanno lo stesso, ciascuno per le proprie ragioni legate alla nuova rivalità della Guerra Fredda tra il Golden Billion dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti e l’Intesa sino-russa. Tuttavia, l’India è veramente neutrale in questa competizione,e quindi nessuno di questi due schieramenti ha alcun problema a lasciarle svolgere un ruolo di bilanciamento in Asia centrale o in qualsiasi altra parte del mondo.

Se l’India dovesse prendere le distanze dalla SCO come Mohan ha lasciato intendere che dovrebbe, a causa di quello che ha descritto come il cosiddetto “fardello” che l’appartenenza a questo gruppo presumibilmente pone oggi sul suo Paese, allora la competizione della Nuova Guerra Fredda sulle repubbliche dell’Asia centrale potrebbe facilmente andare fuori controllo. Rimuovere il ruolo di bilanciamento veramente neutrale dell’India dall’equazione geostrategica potrebbe catalizzare una rivalità più feroce tra il Golden Billion e l’Intesa, che rischia di destabilizzare l’Heartland eurasiatico.

A dire il vero, i due blocchi de facto della Nuova Guerra Fredda sono già in competizione lì e altrove, ma questo particolare fronte della loro rivalità rimane per lo più gestibile perché nessuna delle repubbliche dell’Asia centrale si sta avvicinando all’uno o all’altro e quindi inavvertitamente innescando un dilemma sulla sicurezza, poiché il ruolo dell’India prevale su questo. Ciascuno di loro sa di poter fare affidamento sull’India per mantenere le rispettive politiche di multiallineamento senza dover mettere il Golden Billion e l’Intesa l’uno contro l’altro a scapito della regione.

Comunque sia, questo equilibrio strategico potrebbe non essere sostenibile poiché un grande gioco di potere da parte di uno dei protagonisti della Nuova Guerra Fredda potrebbe scuotere lo status quo e rischiare di mettere in moto una sequenza di eventi in rapido movimento che influenzino i Paesi della regione a prendere finalmente posizione nella competizione globale tra i due blocchi. Tale scenario, tuttavia, rafforzerebbe ulteriormente l’importanza della SCO come unica piattaforma in grado di riunire le parti interessate dell’Eurasia per discutere di tale sviluppo destabilizzante.

Indipendentemente da ciò che accadrà in Asia centrale a seguito della rivalità del Golden Billion e dell’Intesa, è della massima importanza che l’India continui a svolgere un ruolo di bilanciamento in quella regione e mantenga un posto al tavolo della SCO per partecipare alle discussioni del gruppo. I suoi interessi economici e di sicurezza non sono minacciati dalla Cina o da nessun altro, con entrambi che continuano a crescere nonostante la percezione di alcuni osservatori sulla traiettoria strategica dell’Asia centrale.

