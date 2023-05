“Non è detto che lo sciopero generale risolva..” RINUNCIA E COMPLICITÀ

“Non è detto che lo sciopero generale risolva..” il governo ha i numeri per durare cinque anni..”. Queste parole opportuniste e rinunciatarie di Landini rendono ancora più vergognoso il confronto tra noi e la Francia. Con questi dirigenti sindacali Giorgia Meloni può aspirare a governare non per cinque anni, ma per un ventennio.

È chiaro oramai che la pratica concreta di CGILCISLUIL e dei suoi dirigenti, per le lavoratrici ed i lavoratori non è la soluzione, ma parte del problema.

Se si vuole risalire la china dallo sfruttamento schiavista dove è precipitato il lavoro negli ultimi trent’anni, bisogna avere la consapevolezza che questo disastro sociale è avvenuto con la passività e la complicità dei gruppi dirigenti di CGILCISLUIL.

Le lotte sempre più necessarie non potranno che partire senza e contro questi dirigenti, la loro burocrazia e le loro complicità.

Giorgio Cremaschi PaP UP