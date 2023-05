Razzismo e violenze della polizia: lo scioccante rapporto ONU sulla Francia di Macron

Meno di un mese dopo essere stata messa sotto accusa per la disumanità della legge anti-squat di Macron, la Francia è di nuovo sotto tiro da parte dell’ONU.

Eliot – L’Insoumission

Lunedì 1° maggio 2023, mentre 2,3 milioni di manifestanti continuavano a dire no alla pensione a 64 anni ai quattro angoli del Paese, la Francia è stata ascoltata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nell’ambito della revisione periodica universale sulla situazione dei diritti umani.

In questa occasione, i rappresentanti di 125 Stati membri hanno potuto esprimere la loro posizione sullo stato dei diritti umani in Francia. Basandosi in particolare sul severo rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, molti Paesi hanno denunciato pubblicamente le discriminazioni razziali e le violenze della polizia che si verificano nel nostro Paese.

Dopo aver attaccato la Lega dei diritti umani, continuando a negare l’esistenza della violenza della polizia, Gérald Darmanin minaccerà ora di sciogliere l’ONU, come fa con tutti coloro che denunciano la deriva autoritaria del governo macronista? Il nostro articolo.

Dalla Norvegia agli Stati Uniti, dal Lussemburgo al Sudafrica, la comunità internazionale è preoccupata per la polizia “alla francese”.

Mentre la Norvegia invita la Francia di Emmanuel Macron a “prevenire l’uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza, in particolare nei confronti di manifestanti e giornalisti”, il Sudafrica raccomanda di “adottare misure per garantire indagini imparziali da parte di organismi esterni alla polizia in tutti i casi di incidenti razzisti che coinvolgono agenti di polizia”, Gli Stati Uniti hanno esortato la Francia a “intensificare gli sforzi per combattere i crimini e le minacce di violenza motivati dall’odio religioso”, mentre decine di altri Paesi hanno denunciato le violazioni dei diritti umani in Francia, comprese quelle commesse direttamente dalle autorità statali.

Il Lussemburgo chiede esplicitamente alla Francia di “ripensare le sue politiche di polizia”

Il rapporto al vetriolo dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite sullo stato dei diritti umani in Francia

Come già accennato, le posizioni assunte dagli Stati membri dell’ONU il 1° maggio 2023 sono state motivate in particolare da un rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani sullo stato dei diritti umani in Francia. In 12 pagine, l’ONU dipinge un quadro inequivocabile di uno Stato in cui le forze dell’ordine “impongono frequentemente e in modo sproporzionato controlli d’identità, arresti e multe forfettarie a determinate minoranze” e in cui vengono perseguite “politiche migratorie sempre più retrograde”.

Strutturato in 15 sezioni (Libertà fondamentali e diritto a partecipare alla vita pubblica e politica; Diritti delle persone con disabilità; Diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione…), il rapporto elenca 58 questioni su cui sono state osservate potenziali o effettive violazioni dei diritti umani, tollerate o direttamente causate dalle autorità del Paese.

Violenza della polizia, repressione dei gilet gialli, discriminazione razziale e trattamento degli esuli: le terribili responsabilità di Macron

Nell’ambito della denuncia della violenza della polizia in Francia, l’ONU si concentra in particolare sulla “repressione sproporzionata delle proteste dei gilet gialli”. Oltre alle mani strappate e agli occhi cavati, il rapporto si sofferma sull’”elevato numero di arresti e detenzioni di polizia, perquisizioni, confische di beni dei manifestanti”, ovvero sugli abusi repressivi che ancora si verificano durante le manifestazioni contro la pensione a 64 anni. A questo proposito, il rapporto delle Nazioni Unite raccomanda che gli agenti di polizia siano sottoposti a una “formazione completa sui diritti umani che sottolinei i comportamenti e le misure necessarie e proporzionate in una società democratica”.

Per quanto riguarda le pratiche di discriminazione razziale da parte delle forze dell’ordine, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale esorta la Francia di Emmanuel Macron a combattere le pratiche di profiling razziale da parte della polizia. Denuncia inoltre il fatto che “la maggior parte dei casi di violenza razziale” non viene perseguita.

Sul tema dei diritti umani degli esuli, il relatore speciale delle Nazioni Unite è preoccupato per le “condizioni disumane e malsane” in cui vivono i migranti in cerca di asilo sulla costa settentrionale del Paese. L’UNICEF denuncia la “situazione estremamente preoccupante” dei migranti di età inferiore ai 18 anni e le “pratiche illegali di rifiuto di accoglienza”.

La Francia, paese dei diritti umani? Davvero?

L’elenco delle lamentele dell’ONU è lungo: la messa in pericolo della vita dei bambini francesi detenuti nei campi siriani, la difficoltà di accesso agli alloggi e l’espulsione dei poveri, le pratiche discriminatorie in campo educativo e professionale.

Se qualcuno leggesse questo rapporto senza conoscere il Paese in questione, nessun estraneo penserebbe che si tratta della Francia, una vecchia democrazia europea, una grande potenza occidentale, il Paese della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Ma la nostra democrazia è malata. Permette a un uomo di governare da solo, contro il suo popolo, usando la polizia per resistere. Un governo che si regge solo sulla polizia è un governo che ha il fiato corto, oltre a essere pericoloso per i suoi cittadini.

La dottrina della polizia e il rapporto tra polizia e cittadini devono cambiare. L’azione dello Stato nei confronti delle minoranze deve cambiare radicalmente. Per non parlare del rapporto della Francia di Macron con i lavoratori, con i più precari, con il pianeta e con la vita stessa. Tutto deve cambiare. Dalla cantina alla soffitta