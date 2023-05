Dopo una notte di attacchi di droni russi, specialmente nella zona di Odessa, si riaccende la questione della Transnistria.

Leonid Manakov, il rappresentante diplomatico transnistriano a Mosca, ha detto in un’intervista a RIA Novosti che anche se al momento la situazione è stabile è sotto controllo, vorrebbe che la Russia aumentasse il suo contingente militare nella regione. Il contingente in questione era originariamente di sei battaglioni per un totale di 3100 uomini, ma nel 1995 la Russia lo ha ridotto unilateralmente a due battaglioni, circa 450 uomini, e Manakov ha chiesto di ripristinare il numero originario.

Il problema, però, ammesso che la Russia sia d’accordo a mandarli (Peskov ha dichiarato che al momento non è stata ancora formulata una risposta da parte del governo russo) è come farceli arrivare, visto che la Transnistria è circondata da nazioni NATO o amiche della NATO come l’Ucraina. Non potrebbero arrivarci via terra per ovvi motivi, e nessuno stato confinante consentirebbe il sorvolo del proprio territorio.

Ovviamente già si scatenano le ipotesi: che l’attacco alle infrastrutture e alle installazioni militari della regione di Odessa, che va avanti già da qualche notte, sia il preludio a uno sbarco per mettere sotto controllo diretto la Transnistria? Mah. Al momento nulla pare muoversi in quella direzione, dal punto di vista militare. Aspettiamo almeno una reazione ufficiale di Mosca alla richiesta di Manakov.

A proposito di Mosca: domani, alla parata del 9 maggio, saranno presenti non solo il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov, a Mosca già da ieri, ma anche Tokayev (Kazakistan) e Pashinyan (Armenia), entrambi a Mosca, casualmente, per “visite di lavoro”. Che fai, non li inviti?

Francesco dall’Aglio